El Mérida entra en crisis

R. P. Mérida Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:42 | Actualizado 21:56h.

El Mérida lo confirmó tras su imagen de este domingo en Zamora: el equipo ha entrado en crisis. De resultados, de juego y de confianza. Las malas noticias que vertió el partido cuadruplicaron a las dos únicas buenas. Antes del 1-0, fue ligeramente superior a su rival a los puntos. Y tras los dos primeros goles recibidos, gozó de dos ocasiones clarísimas para empatar y acortar distancias. El resto, para olvidar. La poca competitividad del equipo, los errores individuales groseros, la repetición de patrones, la falta de liderazgo para revertir situaciones delicadas, la ausencia de soluciones, el nivel actual de muchos jugadores…

Sin verse obligado a esforzarse demasiado, el Zamora se llevó el partido merecida y holgadamente. Uno de los axiomas más repetidos del juego es que todos los goles son errores, pero algunos son más groseros que otros. Y los tres que cometió el Mérida en el Ruta de la Plata son para desquiciar a su afición. Y por ese desquicie general, el duelo del próximo domingo ante el Arenas será la primera final de la temporada.

Porque ni con el cambio de dibujo, el de tres centrales y dos carrileros, encontró Fran Beltrán y el equipo la solución a sus últimos males. La generosidad defensiva para con los rivales supera incluso a la del año pasado, muy cuestionada en diferentes tramos del curso. Sin que apenas hubiera sucedido nada importante en las áreas, Javi Domínguez se durmió en una salida de balón y propició el robo de Kike Márquez. El balón salió despedido hacia el exemeritense Javi Eslava, que sólo tuvo que empujar en área pequeña para celebrar el 1-0 en el ecuador de la primera parte.

Zamora: Fermín Sobrón; Rufo, Erik Ruiz, Ismael Athuman, Miki Codina; Markel Lozano (Mario García, min. 73), Carlos Ramos, Kike Márquez (Álvaro Romero, min. 79), Loren Burón (Sancho, min. 67); Carbonell (Dani Merchán, min. 67) y Javi Eslava (Farrell, min. 73). 3 - 0 Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso, Gaizka (Chiqui, min. 65), Lancho (Luis Pareja, min. 87), Javi Domínguez, Vergés (Manu Rivas, min. 81); Víctor Corral (Areso, min. 65), Martín Solar, Beneit, Doncel (Artola, min. 81); y Álvaro García. Goles: 1-0, min. 22: Javi Eslava. 2-0, min 46: Kike Márquez. 3-0: min. 77: Markel Lozano.

Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña, del comité gallego. Amonestó a los emeritenses Martin Solar y Víctor Corral y a los locales Javi Eslava y Kike Márquez.

Incidencias: 2.441 espectadores en el estadio Ruta de la Plata.

A partir de ahí, el problema de confianza y de ansiedad del Mérida se amplificó. Juega, es capaz de llegar a la zona de tres cuartos, pero hasta ahí. Ya ha asumido que le falta último pase, una mejor toma de la decisión final y remate. Y eso que Doncel le puso un caramelito de centro a Álvaro García en el 37, pero el cabezazo del delantero emeritense lo sacó a córner Fermín Sobrón.

La sentencia

Tras el descanso, el partido duró minuto y medio. Porque antes del 47 ya se había terminado. Volvió a salir dormido el equipo tras su paso por vestuarios, como hace una semana, y el Zamora, como el Cacereño, no perdonó. Loren Burón gozó de kilómetros y kilómetros de tiempo para pensar y centrar desde banda derecha y Kike Márquez le ganó la espalda del segundo palo a la defensa emeritense para empalar a placer a Csenterics y hacer el 2-0. Pudo el conjunto de Fran Beltrán meterse en el partido cuatro minutos después, pero Martín Solar falló un clarísimo mano a mano disparando al muñeco.

Justo ahí, bajó los brazos por completo el equipo. Ya se había concienciado de que no tenía nada que hacer, aunque todavía faltaran cuarenta minutos de partido. La imagen estuvo más cerca a la etapa de Ruano de hace dos años que a la reacción de orgullo del equipo que se vio al menos ante Celta B y Cacereño. La sensación es que el grupo está involucionando semana a semana, después de recibir doce goles en cuatro partidos.

Todo lo que pasó tras la ocasión errada por Martín Solar fue anecdótico. El 3-0 de Markel Lozano en el 77 tras aprovechar en el segundo palo una mala salida de Csenterics; el cambio de dibujo de Fran Beltrán tras la entrada de Chiqui y Areso en el 65; los debuts de Manu Rivas y Luis Pareja en los minutos finales de la derrota… De momento, la mejor noticia es que el Mérida está a un punto de la salvación y que tan solo se han jugado cinco partidos. Pero la final del próximo domingo no será tranquila, porque la crisis del equipo atañe al enfado y nervios de la afición.

Fran Beltrán: «No estamos siendo competitivos» El técnico del Mérida repitió tono y casi palabras por tercera jornada consecutiva. «Hasta el momento, no estamos siendo competitivos para lo que requiere esta Liga. Va más allá de si juegas mejor, si juegas peor, si fallas o no. La realidad es que hoy encajas un gol surrealista en la primera parte y vuelves a encajar otro tras un saque de banda y otro en un córner en la segunda. Mientras yo no tenga la capacidad de corregir estas acciones, toda valoración del partido está exenta de contenido. No merece la pena hacerla ahora». Preguntado sobre si le preocupa su futuro, Fran Beltrán contestó: «Siento la confianza absoluta del club. A partir de ahí, yo no soy, ni voy a ser nunca, un entrenador que se agarre a una silla. Voy a intentar luchar a muerte para que mi equipo gane. Creo que los jugadores y los aficionados lo merecen. Hay que pelear por cambiar esta corriente. Pido perdón a los aficionados porque este proyecto es muy bonito y nuestro rendimiento, a día de hoy, y me pongo por delante, no está a la altura».