Fran Beltrán: «Sin el Romano no ganamos este partido»
El técnico del Mérida se deshizo de elogios hacia la afición
R. P.
Mérida
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:23
En el día que Sergi Guilló regresó al Romano, de visita, el foco recayó en su sustituto en el banquillo: Fran Beltrán le ha dado ... la vuelta a la situación del equipo en apenas ocho partidos. De ser penúltimos a pisar el playoff, de ahí que se pasee por la banda de tribuna tras el partido y sólo reciba aplausos y piropos. «Este partido hubiera sido imposible ganarlo lejos del Romano», se le devolvió a la primera el entrenador al público.
«Jugamos en superioridad numérica porque el apoyo desde el primer momento fue increíble. Hemos jugado contra un equipo en una dinámica espectacular que viene de eliminar a un Primera en Copa y apenas hemos recibido ocasiones». La euforia le llevó hasta regalarle un guiño al colegiado Camacho Garrote: «Este resultado hubiera sido difícil sin un buen arbitraje. Hoy no ha condicionado en absoluto el resultado: ganó el que más goles marcó».
Y cerró la opinión destacando a su vestuario: «Están siendo semanas difíciles: de lesiones, de sanciones, de jugadores fuera de posición, de jugadores entrando al campo y a la convocatoria lesionados. Y aún así, se mantiene el espíritu, la competitividad, la presión, las ganas de ganar. El viernes les apreté muy fuerte y el sábado hicieron un entrenamiento increíble. ¡Pero increíble! De los mejores de la temporada y más exigente de lo que debería ser en un prepartido. Pero el equipo ha respondido. En los primeros meses teníamos que hacer grandísimos partidos para ganar y en los últimos meses estamos demostrando una gran competitividad».
