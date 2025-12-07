HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Beltrán corre desatado por el campo tras el 3-2 que daba la victoria al Mérida. MÉRIDA AD
Primera RFEF

Fran Beltrán: «Sin el Romano no ganamos este partido»

El técnico del Mérida se deshizo de elogios hacia la afición

R. P.

Mérida

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:23

Comenta

En el día que Sergi Guilló regresó al Romano, de visita, el foco recayó en su sustituto en el banquillo: Fran Beltrán le ha dado ... la vuelta a la situación del equipo en apenas ocho partidos. De ser penúltimos a pisar el playoff, de ahí que se pasee por la banda de tribuna tras el partido y sólo reciba aplausos y piropos. «Este partido hubiera sido imposible ganarlo lejos del Romano», se le devolvió a la primera el entrenador al público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  4. 4

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  5. 5 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  9. 9 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  10. 10 Un acertante de segunda categoría gana 124.250 euros en la Bonoloto de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fran Beltrán: «Sin el Romano no ganamos este partido»

Fran Beltrán: «Sin el Romano no ganamos este partido»