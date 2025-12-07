Nada más bello que un gol en el 95

El nuevo triunfo del Mérida se explica, fácil, en la carrera por la banda de todo el banquillo para abrazar a Álvaro García tras ... su tanto en el 95. Ese sprint desbocado, esas caras desencajadas, el agua de las botellas planeando sobre la melé. Y no porque estos tres puntos lo aúpen a acariciar la zona de playoff con los mismos puntos que el Avilés, su último inquilino, sino por lo que supone doblegar a un rival como el Ourense. La dinámica de resultados y juego de los gallegos no era casual. Se lo complicaron demasiado al Mérida, un equipo ya del todo maduro capaz de reponerse a las vicisitudes del momento: sin Chiqui ni Lancho y con Doncel y Solar retirándose con empate en el marcador.

Aunque a los puntos estuvo mejor el Mérida, el choque fue disputadísimo. Tuvo más dominio y más ocasiones el equipo de Beltrán pero, cada vez que se adelantaba en el marcador, el Ourense tiraba de efectividad para equilibrar el duelo. De hecho, tras los cambios de ambos (ofensivos en los visitantes y para aguantar de pie en los emeritenses) y el jarro de agua fría del 2-2 en el 86, el 2-3 estaba más cerca que el 3-2. Y sin embargo, el Mérida tiró de valentía y arrojo para terminar en campo rival y sacarle un penalti a Camacho Garrote, muy presionado incluso desde el propio calentamiento.

MÉRIDA Csenterics; Jacobo Martí, Gaizka Martínez, Luis Pareja, Vergés; Raúl Beneit, Martín Solar (Capi, min. 63), Benny Dibrani (Javi Domínguez, min. 76); Doncel (Areso, min. 54), Artola (Manu Rivas, min. 76) y Álvaro García. 3 - 2 OURENSE Álvaro Ratón; Coto, Miguel Prado (Kensley, min. 84), Jelbat, Hugo Sanz; Álvaro Yuste, Jerín (David Muñoz, min. 63), Nacho Castillo (Marco Camus, min. 77); Omar (César Moreno, min. 84), Adri Guerrero (Iker Punzano, min. 77) y Amín. GOLES 1-0: Luis Pareja, min. 19. 1-1: Adri Guerrero, min. 23. 2-1: Vergés, min. 72. 2-2: Csenterics, en propia puerta, min. 86. 3-2: Álvaro García, de penalti, min. 95.

ÁRBITRO Manuel Camacho Garrote, del comité andaluz. Amonestó a los emeritenses Doncel, Álvaro García y Dibrani y a los gallegos Miguel Prado, Álvaro Ratón y al técnico Dani Llácer.

INCIDENCIAS Alrededor de 3.004 espectadores en el estadio Romano José Fouto.

Álvaro Ratón salió a despejar un centro lateral de Areso, Capi se adelantó para rematarlo y, aunque el cabezazo salió desviado, el puño del cancerbero del Ourense terminó impactando en la cabeza del mediapunta del Mérida. No lo dudó ni en el directo ni en la revisión de VAR el colegiado andaluz, y el Romano estalló como ya ha hecho varias veces esta temporada. Ya por entonces Martín Solar y Doncel se habían retirado lesionados y estaba con Gaizka de pivote y Manu Rivas, Areso y Capi por delante.

La imagen del equipo confirma que estas ocho jornadas sin perder ya no son una dinámica, sino un estado. Los debates del primer mes parecen del pleistoceno, porque ya hay muchos jugadores enganchados al momento, porque el equipo juega por tramos muy bien y compite siempre a la altura de la categoría y porque la grada se ha metido en el bolsillo de Fran Beltrán.

Con Artola como novedad en el 'once', el Mérida fue masticando la igualdad del duelo muy paulatinamente. Y en el tercer acercamiento peligroso de los emeritenses, Pareja se adelantó a la salida de Álvaro Ratón para cabecear un centro de Martín Solar y hacer el primero del partido. Pero el regocijo duró poco, porque en una jugada larga y bien hilvanada los gallegos empataban cuatro minutos después. El Ourense tenía orden, intensidad, buen manejo del balón… y efectividad: la primera vez que llegó, la primera que cazó.

A partir del empate, el juego se repartió, aunque las ocasiones claras fueron todas del Mérida. Para ajustar más aún, tras el paso por los vestuarios Fran Beltrán cambió posiciones: Artola pasó de la derecha a la izquierda, Dibrani de la izquierda al medio y Doncel cayó a banda derecha. Y el arranque de los emeritenses pesó quilates. Tanto por dominio como por llegadas.

Pero entonces llegaron las lesiones y las sustituciones de Doncel, primero, y Martín Solar, después. Eso frenó el juego y el empuje de los locales. Cuando menos parecía, llegó el gol de Vergés con un centro chut que empujó con el aliento Álvaro García para despistar al guardameta gallego. Y a pesar de que al poco entraron Javi Domínguez y Manu Rivas por Dibrani y Artola, el equipo se defendió presionando arriba. Arriesgando. Pero en un error de marcaje a la salida de un córner, César Moreno remató casi a bocajarro y Csenterics, sin apenas tiempo de reacción, se 'autolesionó' con el gol en propia.

A partir de ahí, lo que sucedió sólo tiene explicación desde el momento de confianza que vive el equipo y el aura del Romano, que se fue para casa con otro partido entretenido e infartante en la mochila.