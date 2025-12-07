HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Artola, Vergés, Csenterics y Gaizka celebran el triunfo al final del partido. MÉRIDA AD
Primera RFEF

Nada más bello que un gol en el 95

El Mérida se impone a un buen Ourense gracias al tanto de Álvaro García de penalti en la penúltima jugada del partido

R. P.

Mérida

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:24

El nuevo triunfo del Mérida se explica, fácil, en la carrera por la banda de todo el banquillo para abrazar a Álvaro García tras ... su tanto en el 95. Ese sprint desbocado, esas caras desencajadas, el agua de las botellas planeando sobre la melé. Y no porque estos tres puntos lo aúpen a acariciar la zona de playoff con los mismos puntos que el Avilés, su último inquilino, sino por lo que supone doblegar a un rival como el Ourense. La dinámica de resultados y juego de los gallegos no era casual. Se lo complicaron demasiado al Mérida, un equipo ya del todo maduro capaz de reponerse a las vicisitudes del momento: sin Chiqui ni Lancho y con Doncel y Solar retirándose con empate en el marcador.

