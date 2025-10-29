HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Manu Rivas cabizbajo en el duelo ante el Navalcarnero. Mérida AD
Copa del Rey

Otro ridículo del Mérida a domicilio

Los de Fran Beltrán caen merecidamente en primera ronda de Copa, tras competir peor y tener menos ilusión que un rival de Segunda RFEF

R. P.

Mérida

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:38

Comenta

Da igual que sea Copa, da igual que el rival sea de Segunda Federación, da igual que sea miércoles… da igual: el Mérida volvió a ... mostrar su versión de visitante. Sin juego y sin ilusión, el equipo cayó eliminado en la primera ronda del torneo. Y merecidamente, además, porque el Navalcarnero compitió mejor durante todo el partido. Los de Fran Beltrán no demostraron en ningún momento que eran un equipo de superior categoría. De hecho, su mejor instante del partido fue el minuto posterior a la salida de Chiqui al campo, cuando se pisó el área con criterio y velocidad en un par de acciones. Pero ya está.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Otro ridículo del Mérida a domicilio

Otro ridículo del Mérida a domicilio