Otro ridículo del Mérida a domicilio

Da igual que sea Copa, da igual que el rival sea de Segunda Federación, da igual que sea miércoles… da igual: el Mérida volvió a ... mostrar su versión de visitante. Sin juego y sin ilusión, el equipo cayó eliminado en la primera ronda del torneo. Y merecidamente, además, porque el Navalcarnero compitió mejor durante todo el partido. Los de Fran Beltrán no demostraron en ningún momento que eran un equipo de superior categoría. De hecho, su mejor instante del partido fue el minuto posterior a la salida de Chiqui al campo, cuando se pisó el área con criterio y velocidad en un par de acciones. Pero ya está.

Y lo que es peor, cualquier gol del rival le hunde en el diván. Aunque el contrario se presuponga inferior. Tras el 1-0 de Iker Perera, sufrió sus peores minutos de la primera parte. Y tras el 2-1 de Altube, no se levantó más del golpe. Intentó atacar, porque no le quedaba otra, pero no generó absolutamente nada. De hecho, la gestión de los últimos minutos fue totalmente desesperante. Dieron igual hasta los cambios o la frescura de los que entraron. Nadie se enteró jamás de lo que iba y necesitaba el partido. Hasta le costó salir de campo propio con un central ya de ariete en los últimos minutos e incluso los madrileños pudieron sentenciar antes la eliminatoria con una clara ocasión en el tiempo de añadido.

Navalcarnero: Álvaro Calado; Miguel García (Angelito, 46'), Axel Espínola, Richi Souza; Javi Bueno, Jesús Cruz, Chus Villar, Mario Jiménez (Joao Dias, 77'), Rober Álvarez (Juanmi, 57'); Altube (Denis, 57') e Iker Perera (Peque, 77'). 2 - 1 Mérida: Cacharrón; Jacobo Martí (Areso, 83'), Javi Domínguez, Luis Pareja, Vergés; Beneit (Dibrani, 64'), Martín Solar (Doncel, 83'), Manu Rivas (Capi, 64'), Rui Gomes; Álvaro García (Chiqui, 69') y Rodrigo Pereira Goles: 1-0, min. 25: Iker Perera. 1-1, min. 33: Álvaro García. 2-1, min. 54: Altube.

Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos, del comité castellanoleonés. Amonestó a los emeritenses Martín Solar y Javi Domínguez y al local Denis.

Incidencias: Partido de primera ronda de la Copa del Rey, alrededor de 2.000 espectadores en el estadio Mariano González de Navalcarnero.

El partido fue un calco de lo sospechado por todos, y aún así el Mérida salió a ese escenario sin intensidad. Sin ilusión, como lo denominó Fran Beltrán en la previa. Al choque no le estaba pasando nada de inicio, lo que le interesaba al cuadro emeritense hasta que se adaptara a las dimensiones y condiciones del césped artificial… pero en otra mala salida de balón, esta vez de Cacharrón, el equipo volvió a dispararse en el pie: Iker Perera aprovechó por el pasillo central la ternura de la defensa romana para adelantar a su equipo en el 25'.

Los nuevos nombres en el 'once' no tiraron la puerta con su actuación, y tuvo que ser Álvaro García con su séptimo gol el que volviera a ilusionar a los emeritenses desplazados. Un centro desde la izquierda de Manu Rivas, posiblemente el mejor de los 'nuevos', lo cabeceó inapelable el delantero en el 33' para igualar el partido. El empate tranquilizó al equipo de Fran Beltrán, que regresó a la dinámica con la que inició el choque.

Y como el gol lo volvió a recomponer, el Mérida salió del descanso con otro brío. De ahí las dos buenas ocasiones en el 47' y el 50' de Rui Gomes, sobre todo la segunda, por partida doble. Pero el equipo se volvió a dormir en una falta casi frontal que remató agachándose Altube y de vuelta a los fantasmas. Al equipo le falta carisma para jugar lejos del Romano, y lo demostró durante los últimos cuarenta minutos de eliminatoria.

Salieron primero Capi y Dibrani por Beneit y Manu Rivas… pero agua. Luego Chiqui por Álvaro García… y salvo ese primer minuto, donde sí pareció que el Mérida era de superior categoría al rival, agua. Ya muy al final entraron Doncel y Areso por Jacobo y Martín Solar… pero ya lo saben: agua también. El Navalcarnero supo llevar el partido donde le convenía y el Mérida todo lo contrario. Los de Beltrán se fueron del torneo sin hacer sufrir a un equipo de Segunda Federación y pudiendo haber encajado el 3-1 en el tiempo de añadido. Una salida más, no se volvió a salvar nadie. Así que volverá a jugar en el alambre el sábado en Liga en Guadalajara. Se lo merece.