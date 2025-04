El Mérida sufre la cuesta de octubre

Es tan solo un punto de los últimos nueve. Cuatro de los últimos quince, si miramos más a la larga. De ahí que el Mérida ... se haya caído esta última jornada de los puestos de playoff de ascenso. Pero no preocupa eso, sino el bajón del equipo en las dos últimas salidas. Bajón no por competitivo, sino porque se ha asomado al área rival mucho menos de lo que en principio pretende. En Marbella apenas se le recuerdan ocasiones claras y en Antequera no tiró a puerta hasta el gol del empate en el 74'.

Es verdad que está sufriendo una considerable cantidad de bajas y que el calendario le está apretando desde hace un mes (y lo que le queda), pero los de Sergi Guilló no están a la altura del equipo que jugó en Sanlúcar o Murcia. Porque en el Romano el equipo ha mantenido una gran línea de juego en los cuatro partidos que hasta ahora ha disputado ante su público, pero lejos de él… «Es que no fue el partido que esperábamos ni nosotros ni ellos. Ellos no pudieron desarrollar su juego y nosotros veníamos con un plan muy claro, que habíamos entrenado muy bien, y no pudimos desarrollarlo por cómo estaba el terreno de juego». Eso también es verdad: todo lo que se vio estuvo muy condicionado por el contexto del partido.

«Lo que menos me gustó del encuentro fue el inicio de la segunda mitad», continúa el técnico emeritense. «La primera parte era de adaptarse al campo, pero no pudimos llevar a cabo el plan de partido. Lo intentamos varias veces, pero al segundo pase el balón se frenaba. Eso nos obligó mucho a jugar directo. No me deja contento del todo, pero el equipo ha hecho el partido que tenía que hacer en un campo como este».

Lo bueno y lo malo

Aún así, lo bueno es que el Mérida ocupa su mejor posición y goza de su mejor puntuación desde que debutase en la categoría hace ya dos años. Los de Guilló suman 12 puntos, cinco más que el año pasado y dos más que la 22-23. Lo comprimida que está la tabla propicia que se encuentre tan solo a tres puntos del líder.

En los dos últimos años, los líderes del grupo sumaban 22 puntos al paso por la octava jornada de Liga; hoy, sin embargo, el Murcia tiene 15. Y el equipo que cierra el playoff, el Ibiza, también tiene guarismos más bajos que sus antecesores. Estos números responden a los muchos empates que se están registrando en estas ocho primeras jornadas: 68 por los 42 de hace un año y los 44 de hace dos.

Lo malo es que el Mérida aún no ha salido del tramo duro del calendario. Tras medirse a Murcia, Ibiza, Marbella, Villarreal B y Antequera, ahora le toca de seguido en el Romano Betis B y Alcoyano (dos de los mejores equipos del momento) y luego Alcorcón y Ceuta. «El equipo está compitiendo cada partido, y no queremos quitarle la ilusión con la que comenzó la Liga a la gente. Ojalá sumemos el seis de seis de los dos próximos partidos», continúa Guilló.

Tras estos dos partidos en el Romano, el siguiente en casa será ante el Ceuta el domingo 10 de noviembre (otra vez) a las 15.30 de la tarde. Por tercera ocasión, el Mérida jugará en su casa en el horario que menos les gusta a todos. Eso sí, el único partido jugado a esa hora hasta el momento registró más de 3.000 espectadores en las gradas.