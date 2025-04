Palomares y Liberto sostienen al Mérida

El gol de Liberto a veinte minutos del final alegró el partido del Mérida, pero la imagen del equipo durante muchos minutos volvió a ... ser fría. Principalmente porque no tiró a puerta hasta el tanto del empate. Y porque excepto un poquito al principio y empujado por la necesidad al final, fue algo peor que el Antequera.

De hecho, el mejor de los emeritenses volvió a ser Juan Palomares. Le sacó un gol claro a Xemi en el 14 y le paró otro penalti inventado a Luismi al comienzo de la segunda parte. Por segunda jornada consecutiva, el colegiado volvió a regalarle un penalti al rival. Su actuación volvió a provocar numerosas protestas emeritenses que acabaron casi todas en tarjetas, incluida la expulsión de Busi cuando ya había sido sustituido en el 88. Y todo esto condicionado por el terreno de juego, muy encharcado por las intensas lluvias. Así que es difícil calibrar si el flojo partido de los de Guilló fue a causa del césped o a que lleva dos salidas cuesta abajo.

Porque, sobre todo en la primera parte, Sergi Guilló y Javi Medina intentaron echarle un pulso a la climatología… y lo perdieron. Quisieron jugar tal y como lo tenían planeado y la lluvia les dijo que tu tía. Y el problema es que ninguno de los dos sabe jugar a lo que demandaba el terreno de juego: al fútbol primario de antes, el de balón arriba y correr, el de hacerse fuerte en las segundas jugadas, el del choque y suelo. Y claro, un partido con cartel terminó siendo un partido más: sin goles, sin apenas ocasiones y sin fútbol.

El campo avisó primero antes de empezar: la cita se retrasó media hora porque el cuero no corría. Y luego volvió a avisar a los cinco minutos, cuando Siddiki se lesionó al empezar una carrera. Los futbolistas empezaron a pecar de escépticos: no sabían si correr más o menos por si se lesionaban, en unas zonas el balón botaba y se disparaba y en otras botaba y se pinchaba, en una banda se podía tocar y en la otra se podía nadar… Y así la primera parte fue muchísimo menos de lo que en un principio pudo ser.

ANTEQUERA Jero; Maffeo (Fomeyem, min. 71), Recio, Iván Pérez, Carrión (Luismi Luengo, min. 71); Aspra (Marcelo, min. 81), Chema Núñez, Xemi, Siddiki (Biabiany, min. 7), Luismi; y Dos Santos (Elejalde, min. 81). 1 - 1 MÉRIDA Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Luis Pareja, Sergi Segura; Beneit (Prevedini, min. 62), Juanjo Sánchez (Saúl del Cerro, min. 46), Busi (Miki, Muñoz, min. 88); Doncel, Liberto Beltrán (Jack Beer, 88) y Pablo García (Javi Eslava, min. 46). GOLES 1-0: Marcelo Dos Santos, min. 56. 1-1: Liberto Beltrán, min. 73.

ÁRBITRO Víctor Pérez Peraza, del comité canario. Expulsó con roja directa a Busi (88), cuando ya había sido sustituido. Y amonestó a los emeritenses Juanjo Sánchez, Palomares, Sergi Guilló, Saúl del Cerro y Bonaque y a los antequeranos Maffeo, Juanmi Carrión, Recio, Luismi Luengo, Luismi y Fomeyem.

INCIDENCIAS Alrededor de 1.500 espectadores en El Maulí. Terreno de juego muy encharcado a causa de las incesantes lluvias y que obligaron a retrasar el inicio del partido media hora.

El Mérida comenzó mejor, pero con el paso de los minutos empezó a ser un pelín peor. El Antequera le cogió mejor el pulso al partido y tras una gran ocasión de Liberto Beltrán, que recortó dentro del área y cuando lanzaba a gol le bloquearon el disparo en el 12, giró el partido hacia el área de Palomares. Los locales avisaron con ese disparo malintencionado de Xemi en el 14 en el que se lució el guardameta del Mérida y con una intentona desde el centro del campo de Luismi que cogió a Palomares adelantado.

Mejor segunda parte

Como las circunstancias del campo no beneficiaban las cualidades de Pablo García, tras el descanso salió Javi Eslava al verde junto a Saúl del Cerro. No se fiaba Guilló de la amarilla de Juanjo. Y nada más salir, el penalti inventado (esta vez) del canario Pérez Peraza. No vio una posible mano en la primera mitad de un defensor del Antequera, pero sí vio una patada que no existió de Sergi Segura a Chema Núñez. Palomares desbarató con una gran estirada el lanzamiento de Luismi.

Pero ya el Antequera estaba avisando más de la cuenta. Y poco después, en una acción muy fríamente defendida, Marcelo Dos Santos culminó una gran jugada antequerana para hacer justicia. La entrada de Prevedini al campo empezó a girar el partido, pero el Mérida seguía sin probar a Jero, inédito todo el choque. Y cuando por fin se atrevió a tirar, empató. Lo hizo Liberto Beltrán aprovechando un despeje a la salida de un córner para armar un gran disparo desde la frontal. Incluso la última del partido fue de Eslava, que remató de cabeza desde el área pequeña para el lucimiento del cancerbero local en el 90.