Sa Tersiao, de Talavera la Real, abrirá el concurso de murgas de Badajoz: «Salimos sin miedo ninguno»

J. López-Lago Badajoz Sábado, 11 de enero 2025, 14:36

En otras ocasiones a la murga Sa Tersiao les ha tocado abrir la jornada, pero en este 2025 esta agrupación de Talavera La Real será ... la que estrene el escenario del concurso de murgas de Badajoz del Carnaval de Badajoz 2025 en el Teatro López de Ayala el próximo 18 de febrero, martes. Su sobrenombre esta vez es 'Si te he visto no me acuerdo'. El día 21, viernes, cierran las preliminares Los Chungos, completando así la primera fase con 20 murgas inscritas en el concurso oficial que organiza el Ayuntamiento de Badajoz.

Cada jornada de las cuatro que tiene la primera ronda actuarán cinco murgas, siendo el descanso entre la tercera y la cuarta. Esta mañana en la Concejalía de Juventud se ha celebrado el sorteo, en el cual ocho de las veintes murgas (las mejor clasificadas el año pasado) han sido cabezas de serie y actúan cada día en tercera y quinta posición. El orden del concurso en este 2025 será el siguiente: Martes, 18 de febrero 1. Sa Tersiao, si te he visto no me acuerdo (de Talavera la Real) 2. Charramangueros, Los primerísimos 3. Water Closet, los del Casco Antiguo 4. Dakipakasa, Patria 5. Camballotas, Los Indecisos (Olivenza) Miércoles, 19 de febrero 1. Pa cuatro días 2. Se M'ace tarde 3. Marwan Chilliki, Solo sé que lo sé todo 4. Los Escusaos son buenísimos (Valverde de Leganés) 5. Yo no salgo, Los Inmortales Jueves, 20 de febrero 1. La Mascarada, Los Combocao (Almendralejo) 2. Las Chimixurris 3. Rimas y leyendas (Muraniños) 4. De Turuta Madre 5. Al Maridi, No puedo, tengo ensayo Viernes, 21 de febrero 1. Murger Queen 2. Los Minifolk 3. Los Mirinda (vigentes campeones) 4. Los Lingartos, Los que caen mal 5. Los Chungos, Una familia real Para Carlos Corzo, representante de Sa Tersiao, la murga que abrirá el concurso, «vamos a salir sin miedo ninguno, nos da igual el día, el trabajo ya está hecho y este año toca algo distinto. Ya habíamos abierto el día, pero no el concurso, así que lo tomamos como una experiencia nueva», decía esta mañana desde Talavera la Real este miembro de una murga que debutó en 2018, solo faltó el año después de la pandemia y que en 2024 no consiguieron pasar de la primera ronda. Noticias relacionadas Las agrupaciones de Carnaval de Badajoz solo podrán concursar en una categoría de cada competición La Falcap pedirá que los comercios no abran los domingos que haya desfile de Carnaval El Ayuntamiento de Badajoz desiste de que los artefactos tengan otro desfile No habrá novedades en el concurso de murgas del carnaval de Badajoz, que de nuevo se ha sorteado teniendo en cuenta dos cabezas de serie cada jornada para que la sesión sea siempre atractiva. A la semifinal pasarán 12 de 20 y se celebrarán en dos tandas de seis actuaciones la semana siguiente el lunes 24 de febrero y el martes, 25. La final, de sis murgas, será el viernes 28 de febrero, noche del pregón que dé inicio al carnaval que, de nuevo, durará dos fines de semana. Salvo miembros que proceden de otras localidades, la mayoría de los murgueros han acudido esta mañana al sorteo que se ha celebrado en la Ronda del Pilar con la presencia del concejal de Fiestas José Antonio Casablanca, que ha ido confirmando los nombres que han ido sacando varios niños presentes en la sala hasta completar el cuadro de actuaciones. Entre el público había dos miembros de una murga que debuta este año. Se hacen llamar Se M'ace Tarde. Actúan el miércoles, 19, en segundo lugar. Jesús Pedroso, decía esta mañana que están muy contentos con el día y turno que les ha tocado. Por su parte, Enrique Anselmo, viene de la comparsa Infectos Acelerados y este año hará doblete, por lo que no parará de ensayar hasta carnavales. Sobre la murga nueva ha explicado que «somos todos amigos, nos conocemos y hay gente que viene de otras murgas que ya han actuado, de murgas callejeras y también de comparsas como yo. Nuestra media de edad es variada, desde 23 años hasta más de 40. Nos une el carnaval porque esto es un sentimiento. Somos un grupo muy activo de diferentes barrios y nos juntamos para más cosas al año», ha explicado este sábado. Sobre el estilo no quieren adelantar nada. «Nos gusta sorprender y lo vamos a conseguir en nuestro primer año en el López de Ayala. Habrá críticas buenas y malas, pero nosotros hemos venido a disfrutar», ha declarado Pedroso. Una murga que reaparece en este 2025 son Las Chimixurris, que debutaron como piratas en 2007 y solo en dos ocasiones se habían ausentado. El año pasado lo hicieron porque varias de sus integrantes estaban a punto de dar a luz y solo salieron algunas a cantar por als calles de Badajoz. Este año vuelven al concurso oficial del López de Ayala. Alba Borrallo e Irene Ponte-Balas han estado esta mañana en el sorteo, que les ha deparado una segunda posición el jueves, lo cual les ha gustado. «Volvemos apurando pero con muchas ganas. No hay muchos cambios, solo dos nuevas incorporaciones que son voces. La verdad es que este año cuadrar los horarios es más difícil y la que dirige todo solo puede venir en fin de semana porque trabaja de profesora en Don Benito», ha explicado esta representante de las Chimixurris, murga que ha llegado a alcanzar la tercera posición como Carmen y que en 2009 ya consiguió pasar por primera vez a la final. Ha habido mucha evolución, antes éramos unas niñas y ahora somos madres con niños«, ha señalado Borrallo.

