Las agrupaciones de Carnaval de Badajoz solo podrán concursar en una categoría de cada competición

A menos de un mes para que dé comienzo el Carnaval en Badajoz no dejan de realizarse ajustes en las bases de los diferentes ... concursos, que en muchos casos sorprenden a sus participantes. Como los componentes de la murga 'Pa´4 días', que además de cantar sobre las tablas del Teatro López de Ayala, también están inscritos para el Desfile de Comparsas y Artefactos que tendrá lugar el próximo 2 de marzo.

«Participamos en el concurso de murgas desde el año 2005 y salimos como artefacto desde el año 2009 y nunca hemos tenido problema hasta que hace unos días nos han llamado del Ayuntamiento diciendo que teníamos que elegir una cosa o la otra», contaba indignado Juan Pablo Gallardo.

Algo similar hicieron por primera vez en el Carnaval del año pasado los componentes de la murga Los Chungos, que después de varios años con la turuta decidieron probar a bailar por las calles de Badajoz el domingo de Carnaval, y desfilaron bajo el nombre de Karekau. «Para nosotros fue toda una experiencia pero fue muy exigente porque se necesita de mucho ensayo y es muy complicado preparar dos concursos tan exigentes al mismo tiempo», recordaba a HOY el miembro de la murga 'Los Chungos', Daniel Narciso que este año volverá al pasacalles pero con un artefacto.

Por eso él fue otro de los sorprendidos cuando conoció la cláusula que solo le permitirían participar en uno de los dos concursos, y que finalmente no ha salido adelante.

«Afortunadamente sí será posible participar en los dos concursos, y menos mal porque sería una pena para el Carnaval de Badajoz que nos limitaran a participar en un solo concurso porque nosotros lo que hacemos es fomentar el desfile», contaba preocupado Narciso.

Seis concursos en total

Según este carnavalero el año pasado ya les advirtieron que si participaban en los dos concursos no podían optar a premio, pero finalmente no fue así. Lo mismo ocurría con las ayudas de 300 euros que reciben las agrupaciones por participar. «Nosotros no salimos en el desfile para ganar, lo hacemos porque nos gusta y porque es la fiesta de nuestra ciudad. Al final somos los carnavaleros, da igual de qué disciplina quiénes fomentamos el desfile», subrayaba.

En este sentido el Ayuntamiento aclaró a HOY que la cláusula no impide a las agrupaciones participar en dos concursos, hay seis en total entre desfile de Comparsas de Adultos, Infantil, Artefactos, grupos menores, murgas y Entierro de la Sardina. «Una comparsa no puede inscribirse como grupo de animación, o un grupo de animación no puede participar como artefacto en el mismo desfile. Pero las murgas sí pueden inscribirse como artefactos al tratarse de dos concursos distintos», afirma el Consistorio.

Una medida que apoya Pepa Montesinos desde la Federación de Artefactos, FEA al considerar un despropósito la idea de participar en varias categorías de un mismo concurso. «Entendemos que esta medida es para evitar la picaresca de optar a premios en las tres categorías que tiene el desfile, que son comparsa, grupo menor o artefacto. Entiendo que es lo lógico, no puedes ser las tres cosas en el pasacalles».