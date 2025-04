La Falcap pedirá que los comercios no abran los domingos que haya desfile de Carnaval

Con las navidades terminadas Badajoz se prepara ya para vivir su fiesta más importante, que este año será además la más grande de la ... historia del Carnaval de Badajoz.

Con 158 agrupaciones inscritas en el desfile, 54 son comparsas que se enfrentan a un desfile cuyo formato aún está por decidir cuando faltan 50 días, ya que el Ayuntamiento planea dividirlo en dos días para que todas las agrupaciones tengan la misma visibilidad.

Además, para muchos comparseros el desfile queda empañado con la apertura del comercio el próximo 2 de marzo, ya que es el primer domingo de mes. «Estamos ante una fiesta que es de Interés Turístico Internacional y eso deberían tenerlo en cuenta las instituciones para establecer los días de apertura, ya que muchos de los miembros de las comparsas trabajan en este sector y se ven perjudicados si les toca trabajar ese día», subraya Julio Macho, presidente de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap).

Fue en el año 2014 cuando por primera vez comercio y desfile convivieron en la ciudad el mismo día. Por aquel entonces la Junta había declarado Badajoz como Zona de Gran Afluencia Turística, lo que permite abrir más festivo a aquellos establecimientos que superen los 300 metros cuadrados.

Una medida que echó a los carnavaleros a la calle para protestar con la amenaza de no desfilar en su fiesta más importante. En 2016 y 2019 también coincidieron las comparsas con las tiendas. «La experiencia nos ha hecho comprobar que tener los comercios abiertos no merma la participación de público en el desfile, pero sí perjudica a los carnavaleros de este sector, que trabajan a lo largo del año para mantener la fiesta», apunta Macho.

En aquel momento empresas como El Corte Inglés solicitaron a la Falcap un listado con los empleados que pertenecían a comparsas para facilitarles la libranza ese día. Algo que en la actualidad se solventa con días de vacaciones, asuntos propios o cambios de turno. Pero la Falcap planea pedir al Consistorio que el comercio no abra en Badajoz los días de desfile. «Entendemos que la economía es el motor de la ciudad y que los comercios se quieran beneficiar de la afluencia de público, pero las instituciones deberían ser más previsoras y suprimir este domingo igual que hacen con los de verano, cuando no se abre», afirma Macho.

Vacaciones para desfilar

Una opinión que comparten los miembros de las comparsas de la ciudad, como Francisco Carvajal. El vicepresidente de Caribe tiene entre sus compañeros a varios que se dedican al comercio. «Los hay que tienen que pedir un cambio de turno o bien coger días de vacaciones o asuntos propios para poder desfilar», contaba ayer.

Para este carnavalero, es contraproducente abrir el comercio un día en el que todas las miradas están puestas en la calle. «No me entra en la cabeza que grandes plataformas quieran abrir ese domingo, cuando se exponen a que el 90% del aforo habitual esté viendo el desfile».

Pero no todos los comparseros lo entienden así, ya que otros como Juan Rodríguez (Caribe) no ven mal que el Carnaval conviva con la apertura de tiendas. «Ya han coincidido otros años y está demostrado que no afecta para que la gente nos vea, y al comercio le viene fenomenal abrir», matiza.

Para Carvajal la apertura ese día va más allá de la repercusión que pueda tener en el desfile, pues le parece peligroso que los recursos de emergencias estén casi en su totalidad allí. «Si ocurriera una desgracia en El Faro no sabemos cómo podrían responder los efectivos», asegura convencido que este es otro motivo más para que los comercios no abran.

La Junta afirma que se permite la actividad comercial, pero se no impone la apertura obligatoria

Desde el Ayuntamiento aseguran que es una decisión que no les compete, ya que es la Junta quien autoriza las fechas de apertura de tiendas. Esta administración, por su parte, recuerda a HOY que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística permite al comercio pacense abrir seis primeros domingos de cada mes, que se suman a los ocho festivos que cada año elige la comunidad y los dos días que escoge cada Ayuntamiento.

Esto suma en total 16 días de apertura extraordinaria al año, para los que la Junta «habilita el ejercicio de la actividad, pero no impone la apertura obligatoria».

Para esta fecha ya se prepara El Corte Inglés, que se encuentra en el epicentro del desfile. Según apunta desde esta institución Francisco Mendoza, abrirán en horario reducido de 11.00 a 21.00 horas, ya que ofrecen otros servicios dentro del propio pasacalles.