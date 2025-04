El Ayuntamiento de Badajoz desiste de que los artefactos tengan otro desfile

Uno de los problemas a los que se enfrenta el Carnaval pacense a 50 días de su celebración es la organización del desfile. Tras ... las diez horas de duración que tuvo el año pasado, se prevé que este año se extienda todavía más, para lo que el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ya estudia una solución.

De ahí, que este miércoles tanto la Falcap como la FEA, Federación de Artefactos, y representantes de agrupaciones que no están federadas se reunieran con el concejal. «Después de las declaraciones de los últimos días creíamos que la reunión iba a ser para sacarnos del desfile, pero no ha sido así», contaba aliviada la secretaria de la FEA, Pepa Montesinos.

Ella fue una de las carnavaleras que echó en falta haberse reunido antes con el concejal para poder planificar la organización de la fiesta para la que tan solo faltan 50 días. «Los artefactos no encontramos un sitio en el Carnaval, no tenemos zonas habilitadas. El año pasado nos habilitaron la zona de Entrepuentes lo que fue un fracaso porque estábamos allí solos», recordaba.

Las especulaciones que dividían al desfile en dos días. Uno para las comparsas y otro para los artefactos se silenciaron en la tarde de este miércoles tras este encuentro. «El concejal nos ha dicho que este año no va a haber separación del desfile, que es algo que le gustaría en un futuro, pero que será algo que ocurra cuando exista un consenso entre todos los grupos», explicaba Montesinos que señalaba que este año hay 41 artefactos inscritos al concurso, cinco más que el año pasado.

Una cifra de participación que va en aumento, por lo que la FEA considera que la solución para aliviar la duración del desfile no es la de sacarlos a ellos del pasacalles del domingo. «Nosotros no somos los que debemos de salir del desfile, formamos parte del carnaval de calle y además somos la única ciudad que tiene artefactos y habría que poner eso en valor. No creemos que ponernos en valor sea que desfilemos otro día», zanjó Pepa que explicó a HOY que hace tiempo que los artefactos piden abrir el desfile.

«Nosotros queremos abrir el desfile, y siempre nos han dicho que no podemos porque puede haber problemas con los vehículos y parar el desfile, pero el año pasado sí lo pudo abrir un tractor por las manifestaciones de los agricultores. Lo que quiere decir que no hay problema en meter vehículos primero cuando se trata de cuestiones políticas», contaba antes de la reunión.

Un encuentro en el que lo que hicieron fue un repaso por las bases del concurso, que como es habitual lo cerrarán los artefactos, que serán los últimos en desfilar.

«Nosotros desfilamos en una hora y no nos importaría arrancar con el desfile a las 11 de la mañana, una hora antes de lo que lo hacen las comparsas para que así nos puedan ver más personas», subrayaba Pepa.

El año pasado llegaron a la altura de El Corte Inglés pasadas las diez de la noche, un período de tiempo en el que según ella decae la cobertura de medios en el desfile,

Pese a que no se llegó a ninguna solución en la reunión que matuvieron, para Pepa fue positiva ya que la FEA prefiere desfilar el domingo a quedarse fuera del pasacalles que se celebra el día grande del Carnaval en Badajoz.