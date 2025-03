«Yo solo cumplí con mi obligación», dice el policía acusado de matar a un preso fugado en Cáceres

A las nueve y media de la mañana de este jueves, el policía nacional acusado de matar a un delincuente peligroso a las pocas ... horas de que se fugara, el 2 de marzo de 2018, entró en el Palacio de Justicia de Cáceres para ser juzgado por esos hechos. En las puertas, alrededor de 80 personas comenzaron a aplaudir. Los concentrados manifestaban de esta forma su apoyo al agente, quien se enfrenta a la acusación de homicidio por imprudencia: «Yo sólo cumplí con mi obligación, que era capturarle», aseguró.

El agente no está acusado por la Fiscalía de Cáceres, ya que la acusación pública no ve indicio de delito. Quien le acusa de haber cometido un homicidio por imprudencia es la familia del preso fallecido, que pide una indemnización de 240.000 euros, una pena de prisión de 1 a 4 años y la inhabilitación como policía durante seis años, retirándole el arma durante ese tiempo.

Su abogado defensor Ángel Luis Aparicio, que pide su absolución, indica que el agente, con más de 20 años de experiencia, fue agredido dos veces por el preso fugado, «que no es que fuera peligroso, es que era ¡muy peligroso!». El letrado señala que en la persecución hubo 8 o 10 disparos (el preso estaba desarmado), y que no se sabe de qué arma salió la bala que mató al preso, ya que el proyectil salió del cuerpo y no se encontró. «Es que era un día que estaba diluviando, y sólo se encontraron cuatro casquillos de bala, porque el resto se quedarían en el barro y al pisarlos ya no fue posible encontrarlos», explicó Aparicio.

Este jueves se había citado a las partes, para ver si se llegaba a un acuerdo y evitar el juicio; pero tras varias horas de negociación, no se alcanzó a una decisión conjunta. Se volverá a retomar la deliberación el 20 de julio. Si al final hay juicio, sería posiblemente en septiembre y duraría varios días al tener que escuchar a numerosos testigos, varios de ellos peritos de balística.

El preso que murió tras fugarse era Hernando J. P. S. de 24 años y nacionalidad colombiana. Tenía antecedentes por robo con violencia en establecimientos y viviendas, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y atentado a agentes de la autoridad.

Hernando J. P. S. fue detenido en Cáceres el 2 de enero de 2018, al sospechar que estaba a punto de robar en una joyería de la avenida de España. Al acudir la policía para identificarle Hernando huyó, tirando piedras a los agentes, que pudieron detenerle al golpearle un coche policial. Vieron que estaba en busca y captura e ingresó en la cárcel en donde utilizó muletas.

Dos meses después, el 2 de marzo, fue llevado al Palacio de Justicia de la Audiencia para tomarle declaración. Fue con las muletas, pero en un momento de descuido las tiró y salió corriendoen dirección a la Ribera del Marco. Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local le localizaron unas horas después en la zona de Vista Hermosa.

Según la versión del acusado, él y varios agentes le perseguían. Le dieron el alto y dispararon al aire; pero no hizo caso. El preso se le encaró y le empezó a tirar piedras, dándole con una en una mano. El policía le alcanzó y forcejearon. El fugado le pisó el estómago y escapó. El agente volvió a perseguirle, se cayó y se le disparó el arma, pero él piensa que su bala no fue la que le mató.

Su abogado afirma que en caso de que esa bala le hubiera causado la muerte, sería un accidente totalmente fortuito.