El policía de Cáceres acusado de matar a un preso fugado en 2018 será juzgado el 7 de julio

El próximo 7 de julio un agente de la Policía Nacional de Cáceres, con más de 20 años de experiencia, se sentará en el banquillo ... de acusados de la Audiencia de Cáceres para ser juzgado por, supuestamente, haber cometido un delito de homicidio por imprudencia. Se le acusa de haber dado muerte en Cáceres, el 2 de marzo de 2018, a un preso peligroso que se había fugado: el colombiano Hernando J. P. S., de 24 años, con antecedentes por tenencia ilícita de armas, robo en vivienda, tráfico de drogas y atentado a agentes de la autoridad.

Después de una investigación que ha durado varios años, el Ministerio Fiscal no pide pena para él, no le acusa porque no ve indicios de que hubiera cometido delito alguno.

Solo le acusa la familia del fallecido, que pide que sea sentenciado a cuatro años de prisión, que le inhabiliten del cargo de agente de la Policía Nacional durante 6 años, y que le retiren la licencia de armas durante ese mismo tiempo. También solicitan que el agente les indemnice con 240.000 euros que se dividen de la siguiente manera: 90.000 euros para la madre del fallecido, otros 90.000 euros para el padre, 45.000 euros para su hermano y 15.000 para su pareja.

El abogado defensor, Ángel Luis Aparicio, solicitará la libre absolución.

Al evitar un posible robo

Hernando J. P. S. fue detenido en Cáceres, junto con varios familiares, el 2 de enero de 2018, al sospechar que estaban a punto de robar en una joyería de la avenida de España. Al acudir la policía para identificarles Hernando huyó, tirando piedras a los agentes, que pudieron detenerle al golpearle un coche policial. Vieron que estaba en busca y captura.

Ingresó en la cárcel en donde utilizó muletas al quejarse del golpe. Dos meses después, el 2 de marzo, fue llevado al Palacio de Justicia de la Audiencia para tomarle declaración. Fue con las muletas, pero en un momento de descuido las tiró y salió corriendo por las calles.

Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local empezaron a buscarle por la Ribera del Marco, temiendo que pudiera entrar en una casa de la ladera de La Montaña y quizás hacerse con un escopeta de caza, o que tuviera la ayuda de otra persona.

Lograron dar con él a las pocas horas en la zona de Vista Hermosa.

Según la versión del acusado, él y varios agentes le perseguían. Le dieron el alto y dispararon al aire; pero no hizo caso. El preso se le encaró y le empezó a tirar piedras, dándole con una en una mano. El policía le alcanzó y forcejearon. El fugado le pisó el estómago y escapó. El agente volvió a perseguirle, se cayó y se le disparó el arma, pero él piensa que su bala no fue la que le mató. Hubo más agentes que dispararon y no se encontró la bala que causó la muerte.

La bala que atravesó el costado del preso fugado no fue identificada. El informe de Balística de la Guardia Civil señaló que el proyectil que causó la muerte de Hernando realizó una trayectoria ascendente, entró por un costado y salió al lado de una areola del pecho. Balística veía muy posible que el disparó se hubiera realizado en movimiento, de manera fortuita. La bala causó la muerte enseguida al perforarle un pulmón.

El agente que ahora será juzgado sufrió contusiones en el tórax, cuello y hombros, fue operado de una hernia umbilical y epigástrica, reconociendo la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superiior de Justicia que las lesiones se realizaron en acto de servicio, «ya que al perseguir a un preso peligroso no escatimó en esfuerzo alguno para detenerle».