Piano, jamón y guiños peruanos en la puesta de largo del hotel Palacio de Godoy

Ejerciendo de perfecto anfitrión, con traje oscuro de esos que quedan como un guante Fernando Palazuelo, el propietario del Palacio de Godoy salió a la ... puerta del establecimiento hotelero de cinco estrellas para dar la bienvenida a todo el que llegaba. Aunque el recinto, de la cadena Hilton, abrió sus puertas a los primeros huéspedes el pasado 2 de septiembre, hoy era el día de los discursos y los representantes institucionales, una jornada para cortar una cinta imaginaria y abrir así la vida de este espacio que se ha forjado en los últimos siete años (los últimos dos y medio de obras) y que vuelve a hacer habitable el palacio original, del siglo XVI. Y también era un día para brindar y así se hizo en el patio de la calle Zapatería, en donde a ritmo de piano y entre plantas y parasoles, los asistentes paladearon jamón del bueno, queso y otras especialidades que iban ofreciendo los camareros con sus particulares chaquetas, que funden el folclore de aquí y del otro lado del charco en una explosión de color. Hacía un calor intenso en este día de septiembre que parece agosto, pero el espacio y el momento propiciaba la conversación en el 'networking', lo que viene siendo hacer contactos y dejarse ver.

Políticos del ámbito local, provincial y del resto de la región, directores de otros grandes hoteles de la ciudad como el Don Manuel, el Extremadura o el Quinto Centenario, representantes del ámbito cultural y personas de Perú acompañaron a Palazuelo en esta particular botadura. También estuvo el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. Y periodistas. Se distribuyeron por claustro central de este espacio, que reunió a un centenar de personas en una cita que fue rápida y en cierta manera informal, sin grandes alardes en la vestimenta.

Ampliar Coctail de bienvenida en el patio del hotel. JORGE REY

Cáceres miró a Perú en esta inauguración. Palazuelo utilizó el potente 'storytelling' que envuelve la rehabilitación y al propio hotel, y que no es otra que el viaje de ida y vuelta a América que llevó a cabo el fundador del palacio original del siglo XVI, Francisco de Godoy. «Hoy se rescata la historia de Perú, se tiende un puente entre este país y Cáceres», dijo Palazuelo, al tiempo que expresó que su voluntad con este proyecto ha sido el de convertir el patrimonio «en un activo».

Juntar, como si el mapa pudiera doblarse, Perú con Cáceres, es también el objetivo del Ayuntamiento. Rafael Mateos, el alcalde, dijo que se iba a iniciar el protocolo de hermanamiento con Lima y también agradeció a Palazuelo que haya tirado de empresas y profesionales locales como la firma de construcción Abreu o las artistas Marta Barroso o María José González, cuyos trabajos decoran distintas estancias. Mateos aludió también a la regeneración del entorno de Santiago que va a propiciar el hotel. La empresa pública Extremadura Avante ha participado en este proyecto y felicitando a los promotores del Hilton estuvo Miguel Ángel Menciano, su director general.

Victoria Bazaga, como consejera del sector, dio la bienvenida oficial al mundo del turismo al Hilton, e hizo ilusión a los trabajadores contratados por el establecimiento. La previsión es que haya 40 incorporados antes de final de año, según se dijo en su apertura. De puentes entre mundos habló también el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Y Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura aunque no habló oficialmente en los discursos sí lo hizo para la prensa y también dio su bendición a este nuevo proyecto, el tercer cinco estrellas de la ciudad.