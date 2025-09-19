HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El dueño del hotel Palacio de Godoy, Fernando Palazuelo, en la inauguración del establecimiento de Santiago este viernes.

El dueño del hotel Palacio de Godoy, Fernando Palazuelo, en la inauguración del establecimiento de Santiago este viernes. JORGE REY
Cáceres

Piano, jamón y guiños peruanos en la puesta de largo del hotel Palacio de Godoy

Aunque el establecimiento, de la cadena Hilton, abrió sus puertas el pasado día 2 de septiembre, este viernes ha tenido lugar su inauguración oficial

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:19

Ejerciendo de perfecto anfitrión, con traje oscuro de esos que quedan como un guante Fernando Palazuelo, el propietario del Palacio de Godoy salió a la ... puerta del establecimiento hotelero de cinco estrellas para dar la bienvenida a todo el que llegaba. Aunque el recinto, de la cadena Hilton, abrió sus puertas a los primeros huéspedes el pasado 2 de septiembre, hoy era el día de los discursos y los representantes institucionales, una jornada para cortar una cinta imaginaria y abrir así la vida de este espacio que se ha forjado en los últimos siete años (los últimos dos y medio de obras) y que vuelve a hacer habitable el palacio original, del siglo XVI. Y también era un día para brindar y así se hizo en el patio de la calle Zapatería, en donde a ritmo de piano y entre plantas y parasoles, los asistentes paladearon jamón del bueno, queso y otras especialidades que iban ofreciendo los camareros con sus particulares chaquetas, que funden el folclore de aquí y del otro lado del charco en una explosión de color. Hacía un calor intenso en este día de septiembre que parece agosto, pero el espacio y el momento propiciaba la conversación en el 'networking', lo que viene siendo hacer contactos y dejarse ver.

