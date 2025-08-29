El Hilton Godoy de Cáceres recibe a sus primeros clientes el día 2 y se inaugurará el 19

2 de septiembre de 2025, o sea, en cuatro días. Ese es el momento en el que previsiblemente tendrá lugar la esperada apertura del hotel ... Hilton Palacio de Godoy de Cáceres. Después de algunos retrasos (se preveía su apertura para el mes de julio), el establecimiento hotelero de cinco estrellas prevé recibir a sus primeros clientes el martes. Es el día en el que puede llevarse a cabo una reserva a través de su página web y también de portales de reserva como Booking, con precios desde 164 euros la habitación doble. Aunque la fecha está publicada, y según esto estaríamos ya a las puertas de la apertura de este hotel, el promotor del establecimiento, Fernando Palazuelo, prefiere no adelantarse, explica a este diario. Ya están enviadas las invitaciones para la inauguración oficial a esta cita, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.

El hotel lleva más de dos años y medio construyéndose en el Cáceres histórico, entre la plaza de Santiago y la calle Zapatería, en donde se accede desde su llamativo jardín. Antes de su apertura la cadena Hilton dio ha tenido que dar su aprobación, un trámite habitual en las franquicias hoteleras.

Aunque quedan unos días para que pueda empezar a verse y a disfrutarse de este entorno, que cuenta también con terraza y restaurante, el pasado 22 de julio se inauguró una exposición de las gorras de Montehermoso elaboradas por María José González que tienen el objetivo de sensibilizar sobre el trabajo de los artesanos de la región, profesiones y formas de hacer que están en extinción. A lo largo de los pasillos y del patio central del hotel hay innumerables piezas artísticas de distintos autores que irán rotando.

La agenda del hotel Hilton de Godoy va llenándose. Hay ya parejas interesadas en contraer matrimonio en estas estancias. Palazuelo predicará con el ejemplo, ya que el próximo 11 de octubre, el emblemático edificio renacentista acogerá la celebración de su unión matrimonial con la actriz peruana Micaela Belmont, en un evento exclusivo que reunirá a destacadas figuras de la alta sociedad española y latinoamericana. Fernando es el hermano menor de Sofía Palazuelo. Casada con Fernando Fitz-James, ambos ostentan el duquesado de Huéscar. Será un enlace en el que no faltarán representantes del mundo de la aristocracia. Para ese fin de semana no es posiblereservar habitación, ya que se ha bloqueado todo para los invitados de este festejo.

La decoración del nuevo hotel está llena de guiños indianos y pretende reflejar ese viaje de ida y vuelta que llevó a cabo el fundador del palacio original del siglo XVI en el que se enclava el establecimiento. Francisco de Godoy fue el cacereño más acaudalado de su época. Fue él quien mandó construir el palacio, aunque murió sin verlo concluido, ya que las obras se prolongaron durante 85 largos años. Godoy se marchó a América con 23 años, en 1-528, y volvió millonario 15 años después, tras ser la máxima autoridad en Perú con Francisco Pizarro.

El restaurante se llama Mamay Aldana, en recuerdo a María de Aldana, madre de Godoy. Al frente de sus fogones estará el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, natural de la localidad pacense de Ahillones (Badajoz). Joaquín Arimón dirige este nuevo hotel.

Este espacio tendrá grandes ventanales al jardín, en el que la flora autóctona se mezcla con la americana y crea una nueva zona verde de libre acceso en el casco viejo cacereño.

El mestizaje entre Perú y España define el hotel Hilton Palacio de Godoy Cáceres, que abrirá sus puertas la semana que viene en Cáceres. Además de la decoración de los pasillos y de las estancias, que dan cuenta de aires indianos, las 73 habitaciones de este espacio cuentan con nombres que dan cuenta de esta fusión entre países y entre mundos.

Mérida, Cáceres, Trujillo o Alburquerque son algunos de los nombres de las habitaciones del hotel Palacio de Godoy. Lima, Santa Cruz o Cusco también denominan las estancias de este espacio. También hay una estancia que se llama Pachacámac (en quechua: Pacha Kamaq) es el dios creador y animador de todo el universo. Todas ellas podrán disfrutarse a partir del próximo martes día 2 de septiembre.