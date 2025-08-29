HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del patio central del hotel Hilton Palacio de Godoy de Cáceres. HOY

El Hilton Godoy de Cáceres recibe a sus primeros clientes el día 2 y se inaugurará el 19

El establecimiento abre sus puertas a partir del próximo martes tras dos años y medio de obras en Santiago

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:26

2 de septiembre de 2025, o sea, en cuatro días. Ese es el momento en el que previsiblemente tendrá lugar la esperada apertura del hotel ... Hilton Palacio de Godoy de Cáceres. Después de algunos retrasos (se preveía su apertura para el mes de julio), el establecimiento hotelero de cinco estrellas prevé recibir a sus primeros clientes el martes. Es el día en el que puede llevarse a cabo una reserva a través de su página web y también de portales de reserva como Booking, con precios desde 164 euros la habitación doble. Aunque la fecha está publicada, y según esto estaríamos ya a las puertas de la apertura de este hotel, el promotor del establecimiento, Fernando Palazuelo, prefiere no adelantarse, explica a este diario. Ya están enviadas las invitaciones para la inauguración oficial a esta cita, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.

