HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Isabel Orbea y Jorge Gutiérrez a su llegada al Hilton Palacio de Godoy este martes al mediodía. HOY

Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»

El hotel Palacio de Godoy abrió este martes todos sus servicios en la Plaza de Santiago

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:28

Tres y cuarto de la tarde y una mujer se baja con cierto titubeo del coche conducido por su marido, que aparca en la plaza ... de Santiago de Cáceres. «¿Es la señora Orbea?» le inquiere un botones que enseguida le brinda su ayuda con el equipaje. A Isabel Orbea y su marido, Jorge Gutiérrez, les estaban esperando en el hotel Palacio de Godoy de Cáceres, que este martes abrió sus puertas a los primeros clientes tras dos años y medio de obras en el palacio construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, lugarteniente de Francisco de Pizarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  4. 4 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  5. 5

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  6. 6 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  7. 7

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  8. 8

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  9. 9 Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
  10. 10

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»

Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»