Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»

Tres y cuarto de la tarde y una mujer se baja con cierto titubeo del coche conducido por su marido, que aparca en la plaza ... de Santiago de Cáceres. «¿Es la señora Orbea?» le inquiere un botones que enseguida le brinda su ayuda con el equipaje. A Isabel Orbea y su marido, Jorge Gutiérrez, les estaban esperando en el hotel Palacio de Godoy de Cáceres, que este martes abrió sus puertas a los primeros clientes tras dos años y medio de obras en el palacio construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, lugarteniente de Francisco de Pizarro.

Su sorpresa era máxima por el recibimiento tan personalizado, al que se sumó una trabajadora de la recepción y el propio director del hotel, Joaquín Arimón Vegas. «Es la primera vez que llego a un hotel y saben mi nombre», decía entre risas Isabel, que explicaba que al hotel Palacio de Godoy le tenían echado el ojo de antemano. «Mi marido es arquitecto, le gusta estar atento de las cosas nuevas que se van haciendo y le parecía que era algo que merecía la pena verse, no teníamos ni idea de que íbamos a ser los primeros», reconocía esta mujer, muy contenta con esa bienvenida de campanillas. «Nos han puesto la alfombra roja en cuanto hemos llegado», bromeaba. «Pensábamos que se abría ayer, pero nos surgió una cosa y decidimos venir este martes». Dieron en el clavo, porque su experiencia es inigualable. Solamente dos habitaciones, la suya y otra, habían sido reservadas en el estreno del Hilton, ya que la política de la firma hotelera es que el arranque sea progresivo.

La estancia de Jorge e Isabel iba ser de una sola noche. Esta pareja de bilbaína y gaditano hacen parón a medio camino en su trayecto de norte a sur, como muchas de las personas que se cruzan España en verano y deciden descansar y echar una noche en la región. Además de estos huéspedes el hotel de Godoy no paró de recibir este martes a vecinos de la zona interesados por conocer las nuevas instalaciones después de dos intensos años de obras. Todos ellos pudieron recorrer el patio y adentrarse por estancias como el jardín o la cafetería.

Esta pareja no recordaba exactamente lo que había pagado por una habitación en este nuevo cinco estrellas (el tercero de la ciudad). Haciendo una búsqueda la página web del establecimiento hotelero esta muestran las tarifas para pernoctar de miércoles a jueves, y estas oscilan de los 181 euros la habitación más económica a los 333 de la suite. Hay un total de 73 habitaciones.