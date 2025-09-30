La llamativa petición de Dani Mateo antes de su visita a Cáceres: tiene antojo de este embutido extremeño El presentador y humorista estará en Cáceres este domingo con su espectáculo '¿Por Qué No Te Callas?'

Irene Toribio Martes, 30 de septiembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

Este domingo, 5 de octubre, Cáceres recibe a Dani Mateo en el Gran Teatro, pero no solo su sátira y su humor estarán en el foco: el presentador ha dejado claro que espera un curioso 'regalo' de los asistentes. El presentador de programas como 'Zapeando' o 'El intermedio' sabe que viene a una tierra de buen comer, donde los productos de la dehesa convierten nuestros restaurantes en auténticos templos de la gastronomía, así que no ha dejado pasar la oportunidad de pedir un detallito a los extremeños...

Entre risas y sorpresas, los fans podrán cumplir con su peculiar antojo, un guiño a la tradición extremeña que promete despertar la curiosidad de todos.

«¡Cáceres! Nos vemos el domingo», anuncia Mateo, «a las 19:00 en el Gran Teatro. Se aceptan todo tipo de regalos y viandas, en especial morcillas patateras», añade, dejando claro que nuestra gastronomía traspasa fronteras y que el catalán conoce bien la riqueza de Extremadura.

Dani Mateo en el Gran Teatro de Cáceres

Presentador de radio y televisión, cómico, periodista y actor, ha pasado por los programas más importantes de entretenimiento en el panorama español, tanto de televisión como de radio: 'Zapeando', 'YU: No te pierdas nada' o 'El Intermedio', son algunos de los más famosos.

En el mundo de la comedia destaca por su humor ácido y su trabajo en Comedy Central, con monólogos en 'El Club de la Comedia' o haciendo de presentador, jurado o participante en el 'Roast Battle'.

Ha hecho varios shows cómicos como: 'Dani Mateo: Desencadenado', 'PK2.0' o 'Probando Voy' y ahora trae al público '¿Por Qué No Te Callas?'.

«Para Dani Mateo decir que este es el peor momento de la humanidad es exagerar un poco. De hecho, ha tenido sus cosas buenas, como los vídeos de Miguel Bosé o la competición en Internet por ver quién se encontraba al animal más estrafalario por el centro de las ciudades», se anuncia en el cartel. Una cita que promete humor, sátira y morcilla patatera.