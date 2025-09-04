Los españoles lo tienen claro: este es el plato más típico de la gastronomía extremeña

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Irene Toribio
María Díaz

Irene Toribio y María Díaz

Badajoz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:21

Si hablamos de comer tacos o nachos, seguro que piensas en México. Si nos paramos a degustar unas arepas, tu mente viaja hasta Venezuela. La pasta italiana, sushi japones... ¿Y en cada región de España? Te ocurre igual si piensas en paella o cochinillo, ¿verdad? ¿Y en qué piensas cuando te hablan de Extremadura? Pues para comprobarlo, el CIS ha realizado una encuesta que concluye los platos más típicos de la gastronomía española y de cada una de sus comunidades autónomas.

Para descubrir cuáles son los platos que los españoles consideran emblemas de su tierra, se realizó una encuesta nacional con la participación de más de 3.000 personas repartidas por todas las comunidades autónomas. El cuestionario incluyó la pregunta: «¿Cuál cree usted que es el plato más típico y representativo de la gastronomía de su comunidad autónoma?». Los resultados se presentan en forma de tabla cruzada que recoge, para cada comunidad autónoma, el porcentaje de personas que eligió cada plato.

La muestra total se desagrega por territorio, lo que ofrece una visión representativa de la diversidad gastronómica del país. Más allá de la fabada en Asturias, la paella en la Comunidad Valenciana o el cocido en Madrid, podemos comprobar qué platos se consideran típicos y representativos de cada región española.

El plato más representativo de Extremadura

Según los resultados de la encuesta, hay un trío culinario que reina en la región y que todo el que lo degusta piensa en nuestra dehesa... Jamón, migas y caldereta.

Jamón (serrano, ibérico) → 33,1%

Migas extremeñas → 30,2%

Caldereta → 16,8%

En menor medida:

Gazpacho → 7,5%

Cochinillo → 0,5%

Cocido → 1,3%

El plato más representativo por comunidad

Andalucía → Gazpacho andaluz y Pescadito frito (35,0% cada uno)

Aragón → Ternasco (54,1%)

Asturias → Fabada (88,3%)

Baleares → Frito mallorquín (35,0%)

Canarias → Papas arrugadas con mojo (69,9%)

Cantabria → Cocido montañés (85,0%)

Castilla-La Mancha → Queso manchego (33,3%)

Castilla y León → Lechazo asado (34,5%)

Cataluña → Pan con tomate (31,2%)

Comunidad Valenciana → Paella (82,6%)

Extremadura → Jamón (serrano/ibérico) (33,1%)

Galicia → Pulpo á feira (61,0%)

Madrid → Cocido madrileño (71,9%)

Murcia → La marinera (30,7%)

Navarra → Menestra de verduras (31,1%)

País Vasco → Bacalao al pil pil (23,5%)

La Rioja → Patatas a la riojana (68,1%)

Ceuta → Caballa (58,3%)

Melilla → Cuscús (22,2%) (aunque «Otro» tiene 77,8%, lo que indica dispersión en las respuestas)

El trío gastronómico más representativo de España

La paella, la tortilla de patatas y el jamón ibérico han sido los tres platos elegidos por los encuestados como los platos más representativos de España. Un trío culinario que, sin duda, deja claro el carácter español y que no falta en la cocina de ningún hogar de nuestro país.

Te puede interesar

