La empresa de la mina de litio de Cáceres lanza 30 cursos para formar a 450 trabajadores

Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies, en primer plano, en la presentación de su academia de formación.

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 19 de septiembre 2022 | Actualizado 20/09/2022 07:14h.

Los movimientos y anuncios de la empresa que promueve la mina de litio de Valdeflores no paran. Una semana después de hacer oficial la renuncia al proyecto a cielo abierto, Extremadura New Energies (ENE), vende su tirón para el empleo local y ofrece 30 cursos on-line para dar formación a futuros trabajadores de la fábrica donde se procesará el litio del subsuelo de Cáceres. Bajo el nombre de Extremadura New Energies Academy se busca ir modelando los perfiles profesionales que se van a necesitar y que se concretan en 450 empleos.

Este lunes se dio a conocer en la Facultad de Empresariales de Cáceres esta iniciativa, que empezó con el curso 'Conceptos básics de almacenamiento en baterías', al que se apuntaron más de 85 personas que se formarán en aproximadamente tres semanas. En la selección tenían prioridad los cacereños y los desempleados.

Ramón Jiménez, CEO de ENE, señaló que se trata del proyecto «mas ilusionante que tenemos» y que se lleva a cabo gracias al convenio suscrito con InnoEnergy, entidad designada por la Comisión Europea para getionar y liderar el 'EBA250' (el programa de desarrollo industrial de la European battery Aliance').

«De los 450 puestos de trabajo que vamos a crear casi todos van a necesitar una formación mínima y básica en litio y es lo que estamos haciendo, ir impartiendo esos cursos para que cuando llegue el momento podamos tener a gente formada y pueda trabajar en nuestra planta», indicó Jimenez y remarcó que estos puestos de trabajo se mantendrán durante los 25 años que dure la explotación y que el sueldo «superará el salario medio en la región» .

La primera edición de estos cursos están financiados al 100% por la propia empresa, son gratis, después estarán sufragados de forma parcial y se buscarán ayudas para cubrir su coste.

A estos ciclos, indicó Jiménez, pueden acceder tanto personas con formación básica como las que tengan formación superior, hay una orientación tanto a la Formación Profesional, un 60% de los puestos, como a títulos universitarios para cubrir todo el rango de puestos de trabajos dentro de el procesado de litio. Los periodos formativos tendrán lugar en distintos momentos del año.

Puestos

El grado de especialización es variado y hay cursos desde las 20 hasta las 100 horas. Operarios de línea, personal de laboratorio, de investigación y desarrollo o profesionales de la economía y los recursos del litio son algunos de los perfiles que se buscan. «Si queremos que esto empiece a funcionar a finales de 2025 tenemos que ir formando a la gente, son títulos que igual que son reconocidos en España lo están en toda Europa y eso es lo realmente importante, aunque no se pudiese trabajar aquí siempre tienes la oportunidad de que ese título te lo reconozcan fuera».

El director general de Formación Profesional de la Junta, Manuel Gómez Parejo, tendió la mano a la empresa ofreciéndole los centros de empleo y de formación de Extremadura para llegar a acuerdos de colaboración público-privada y recordó que el centro de excelencia de FP en energías renovables se encuentra precisamente en la ciudad de Cáceres, lo que puede completar el círculo formativo.

A esta puesta de largo de Extremadura New Energies Academy acudió también Antonio Hidalgo, rector de la Uex, que da cabida a esta propuesta dentro del aula de patrocinio que lleva a cabo junto al Círculo Empresarial Cacereño, Luis Arrasanz, director de Educación y responsable de proyectos de sostenibilidad de EIT Innoeergy y el concejal de Infraestructuras Andrés Licerán.

Pocos avances sobre la presentación del proyecto de mina subterránea. «Estamos viendo con toda nuestra asesoría legal la posibilidad de poder presentarlo a modo informativo sin que salga la resolución judicial (sobre el recurso de la empresa contra la denegación del periodos de investigación)», indicó Ramón Jiménez a preguntas de los periodistas. «Esperamos que la resolución judicial sea antes de fin de año, en ese momento sí que lo presentaríamos oficialmente».

Sobre lo que no se pronunció el CEO de ENE este lunes fue sobre la recogida de firmas que ha llevado a cabo en los últimos días Salvemos la Montaña en contra del decreto regional del litio. «El decreto nos parece bien, cumplimos lo que dice y estamos contentos con ello, pero no nos compete a nosotros sino a la Junta», indicó.