El complejo budista se aleja de Cáceres tras renunciar los promotores a los terrenos

El complejo budista se aleja de Cáceres. La Fundación Lumbini Garden ha comunicado a los propietarios de suelo de la zona del Cerro del ... Alcoz y de los Romanos que renuncia a las opciones de compra que tenía para los terrenos donde se planteaba la construcción del centro, con museo, y una estatua gigante. Había sido la alternativa seleccionada en diciembre de 2023 tras constarse las dificultades existentes en la que fue la primera elección, el Cerro Arropez.

Los promotores del complejo dan por sentado que será difícil que salga adelante. «Es una pena» que tras años de «esfuerzo» no se pueda materializar, admiten en una comunicación enviada por escrito. En el documento se explica que son los «problemas de financiación» los que obligan a la Fundación promotora a optar por esa renuncia frente a la posibilidad de mantener las opciones de compra.

Ante esta tesitura, los contratos suscritos con los dueños del terreno en la zona de implantación se dan «por resueltos», se apunta. La última noticia que se tenía al respecto era que se había firmado ya la opción de compra por parte de la Fundación Lumbini Garden (FLG) a la espera de presentar el plan especial en el Ayuntamiento.

En la Fundación Lumbini admiten que Nepal ha dicho 'no' tras comprobar que algunos propietarios pedían 15 euros por metro cuadrado

«El plan especial es un instrumento de gestión urbanística nada complejo. Los terrenos reúnen las condiciones, al contrario que sucedía en Arropez, por la protección ambiental. Con esta renuncia se da carpetazo de forma inesperada», reseñan en la propiedad del suelo en las inmediaciones del denominado Cerro de los Romanos. Allí se planteaba intervenir a lo largo de una extensión de unas 60 hectáreas con una inversión de capital que, según se ha venido anunciando, procedería de donaciones de templos de 15 países asiáticos.

Nepal

Frente a lo que sucedía en Arropez, suelo municipal, los terrenos próximos a Santa Lucía están en manos privadas. Es suelo no urbanizable sin protección. Su distancia del centro urbano es de apenas cuatro kilómetros. Parecía, y así se presentó, el sitio ideal, pero las complicaciones se han impuesto. El presidente de la Fundación Lumbini confirmó anoche, a consultas de HOY, que el proyecto se ha bloqueado por problemas con los terrenos. «Los acuerdos con algunos propietarios eran por unos tres euros el metro cuadrado, pero los hay que a última hora piden unos 15. Nepal ha dicho que no». Vilanova se refiere a dificultades adicionales ya que «hay embargos, muchos herederos implicados, problemas judiciales y también hay especuladores inmobiliarios».

Según el anuncio que se hizo en diciembre de 2023, cuando se conoció la nueva ubicación elegida, tras una reunión de los promotores y el alcalde, todo partía de una opción de compra, salvo unas seis hectáreas con cuyos dueños se mantenía abierta la negociación. También se apuntó entonces por parte de Pilar Acosta, en representación de la Fundación Lumbini, y Ricardo Guerrero, su director de Relaciones Institucionales, que la estatua no se vería desde lejos, al ir ubicada en un valle. «Se ha mejorado el anterior. La estatua de Buda no alcanzará los 47 metros, sino 57 porque debajo tendrá un museo de 8.500 metros cuadrados y 10 metros de altura con 'capillas' para los monasterios que participan», avanzó Pilar Acosta en una entrevista publicada por HOY hace casi un año. Entonces admitía el fracaso del Cerro Arropez al ser zona ZEPA. «Nepal dice que se lleva el proyecto», asumía ya Acosta, con alternativas como Japón o Portugal. La empresaria señaló que ello obligó a intervenir para que Cáceres no perdiese la oportunidad.

La hoja de ruta pasaba por la adquisición del suelo, pero el coste se disparaba «hasta los cinco millones de euros», lamenta José Manuel Vilanova. El panorama es se complica y deja a Cáceres lejos de ese centro budista que iba a suponer un impulso para el turismo. «Nepal ha decidido irse. Se ha cansado. Tenemos que reunirnos en la Fundación y valorar qué hacemos ahora», concluye Vilanova.

Según fuentes de la propiedad, el 7 de julio se cumplía un primer plazo de pago por parte de la Fundación Lumbini. Corresponde al 10 por ciento de la operación. El resto debía estar abonado el 1 de enero de 2026. No se va a llegar a esa fecha. En la comunicación enviada por los promotores se indica que por «problemas de financiación» se opta por abandonar.

«Preferimos renunciar desde la Fundación Lumbini Garden a que continúen las opciones de compra sobre los terrenos», se viene a resaltar. Añade que se dan «por resueltos los contratos que tengamos suscritos». La iniciativa del Gran Buda se había reprogramado y parecía tomar un nuevo impulso a finales de 2023 en la nueva ubicación.