Cerro Romanos es el lugar elegido para el centro budista de Cáceres

Giro total al complejo budista previsto para Cáceres. Descartado por completo el monte Arropez, este viernes se desveló que Cerro Romanos es el nuevo ... espacio en el que se dará cabida a un centro espiritual llamado a ser «el más importante de Occidente», según sus promotores, que comparecieron junto al alcalde Rafael Mateos para explicar el nuevo golpe de timón de un proyecto que arrancó hace ya cuatro años y que, aún con mucho trabajo hecho, empieza de cero en cuanto a la ubicación.

Son unas 60 hectáreas (prácticamente la mitad de lo previsto para Arropez) de terreno rústico sin protección ambiental situado en los terrenos en torno al Cuarto Roble y Las Corchuelas, un valle entre el Cerro Romanos y la Mina de San Salvador. Se ubica a unos 700 metros de la ermita de Santa Lucía, junto a la carretera de Badajoz. Le distancian cuatro kilómetros del centro de al ciudad.

A diferencia de Arropez se trata de terreno privado, por lo que en este caso no será necesaria una operación de cesión a largo plazo de terreno público como se había venido planteando hasta ahora en la zona que ha sido descartada definitivamente por su protección ambiental (zona ZEPA), la incidencia con derechos mineros vinculados al suelo y las cuestiones administrativas que impedían que se desarrollara de forma completa. En Cerro Romanos se abordará la inversión en un terreno de carácter privado que pertenece a seis propietarios y sobre el que existe ya una opción de compra. Hay un fragmento de seis hectáreas con cuyos propietarios no se ha logrado llegar a un acuerdo y que provoca una discontinuidad. La estatua no se verá desde lejos porque ya no estará en lo alto de un cerro, sino en un valle.

El Consistorio quiere agilizar los trámites para que esa apuesta se haga realidad y, tal como señaló ayer Pilar Acosta, una de las promotoras, se espera que dentro de un año puedan iniciarse las obras para ubicar la estatua. Los responsables de Lumbini Garden han solicitado que tanto la administración local como la Junta de Extremadura apoyen una actuación que marcará un antes y un después para Cáceres a pesar de que venga del ámbito privado, en este caso en la parte relativa a su nueva ubicación.

Tras las reticencias mostradas por el alcalde Rafael Mateos en la reunión mantenida en julio con la Fundación Lumbini esta dio una especie de ultimátum para que antes de final de año se desbloquease la situación, lo que parece haber sucedido por fin.

Se espera que en esta ocasión no haya dificultades ya que el terreno es rústico y no tiene protección ambiental.

Ampliar La empresaria cacereña Pilar Acosta muestra las parcelas en las que se levantará el complejo budista. JORGE REY

La Fundación Lumbini Garden, que mostraba «alegría y cautela» por el nuevo acuerdo, ha elaborado un documento técnico en el que se aportan detalles de lo que se ha hecho, según ha informado Ricardo Guerrero, su director de Relaciones Institucionales.

Ni Acosta ni Guerrero dieron detalles sobre el coste de estas fincas, ni tampoco sobre el dinero comprometido por los templos budistas de 15 países asiáticos para edificar los distintos templos. Ahora también hay que readaptar el proyecto a un espacio más limitado.

En tanto, Asaja mostró su satisfacción al confirmarse que el complejo budista no estará finalmente en los terrenos protegidos del cerro Arropez, una decisión por la que la organización agraria ha mostrado su rechazo desde que se conoció la idea inicial de sus promotores de levantar el proyecto en una zona ZEPA.