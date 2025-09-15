Cirugía Vascular, la carencia sanitaria de Cáceres enquistada desde hace seis años La plataforma ciudadana que reclama la reapertura del servicio alerta de que la demora en la atención puede elevar la mortalidad y las amputaciones

Representantes de la plataforma con la presidenta de la Junta, la consejera y la gerente del área de salud el pasado 27 de agosto.

Claudio Mateos Cáceres Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Sigue sin haber soluciones a la vista para que Cáceres recupere el Servicio de Cirugía Vascular y Angiología que perdió hace ahora seis años. Los esfuerzos realizados tanto por el anterior gobierno extremeño como el por el actual para captar especialistas que permitan la reapertura han sido, por el momento, en vano. Nada ha funcionado: ni la salida a concurso de las plazas, ni las propuestas de traslado, ni la negociación directa con médicos a quienes se ofrecen condiciones especiales para que vengan a ejercer a Extremadura.

Es pertinente decir Extremadura, y no solo Cáceres, por que el cierre de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario (HUC) en agosto de 2019 ha generado con el paso de los años un efecto bola de nieve que tiene colapsado el servicio, con listas de espera interminables y tiempos de intervención inasumibles para los usuarios, por no hablar de los largos desplazamientos hasta Badajoz y otras incomodidades que sufren los pacientes cacereños y los familiares que les acompañan.

El pasado 27 de agosto la presidenta de la Junta, María, Guardiola, acompañada por su consejera de Salud y la gerente del área de salud de Cáceres, recibió a los representantes de la plataforma ciudadana creada a principios de año para exigir la vuelta del servicio al HUC. Ya se habían reunido en meses anteriores con otros representantes políticos, como el alcalde de Cáceres y el presidente de la Diputación, pero les faltaba escuchar lo que tenía que decirles quienes ostentan realmente las máximas responsabilidades sanitarias.

La reunión fue cordial, pero sin apenas novedades. Guardiola les dijo que es un asunto que le preocupa desde que tomó posesión y les explicó algunas de las gestiones realizadas para intentar la reapertura. Después, a preguntas de HOY, la Junta entró algo más en detalle y señaló que han mantenido contactos con servicios de salud de otras comunidades autónomas para tratar de atraer a cirujanos vasculares a Cáceres, y que algunos profesionales incluso habían visitado el hospital para conocer de primera mano las instalaciones en las que se ubicaría el servicio.

Médicos residentes

El gobierno regional dijo además que está trabajando en la «fidelización» de los médicos residentes que terminan su formación en Extremadura, con el objetivo de que puedan incorporarse al sistema sanitario de la región. También recordó que se han convocado cinco plazas específicas para este servicio en la oferta pública de empleo de este año para el Servicio Extremeño de Salud.

Paralelamente, según destacó la Junta, se ha puesto en marcha un «plan de choque» en el servicio de Cirugía Vascular de Badajoz, que incluye la duplicación de la actividad ordinaria mediante la habilitación de un segundo quirófano, con lo que se espera acortar los tiempos de espera en toda Extremadura mientras se avanza en la reapertura.

La plataforma cacereña reconoce todos estos esfuerzos, pero lamenta que hayan sido inútiles y asegura que, de hecho, la situación no ha hecho más que empeorar. Federico Gómez Recuero, portavoz del colectivo ciudadano, menciona en concreto una incidencia como ha sido la destitución hace unos meses de la jefa del servicio de Cirurgía Vascular de Badajoz, que ahora está además de baja, de manera que de los ocho facultativos que componen el servicio (hay 10 plazas, pero dos no están cubiertas) solo cuatro trabajan a tiempo completo, ya que hay tres con reducción de jornada, además de la baja de cirujana que estaba al frente.

Federico Gómez hace notar además cómo la destitución de la jefa del servicio se produjo después de que esta le presentara al SES dos informes en los que alertaba de las carencias del servicio y los riesgos que entrañaban para los pacientes, y proponía algunas posibles soluciones. En el segundo informe, de enero de 2025, planteaba la creación provisional en Cáceres de una Unidad Asistencial atenida por ella misma que sirviera para «poner los cimientos de un futuro servicio independiente».

Sin respuesta

Según la plataforma, que tiene en su poder los documentos, nunca hubo respuesta a ninguno de los dos informes por parte de los responsables del SES, y justo después llegó la destitución.

HOY ha preguntado a la Junta por los motivos del cese y si está previsto implantar en Cáceres la Unidad Asistencial que propuso la jefa del servicio, sin obtener respuesta.

Según los últimos datos oficiales actualizados a 30 de junio de 2025, el Servicio de Cirugía Vascular de Badajoz tiene una lista de espera para intervención de 419 pacientes, con un tiempo de espera medio de 221 días. La plataforma entiende que el incremento de las listas derivado del cierre en Cáceres puede haber generado una subida tanto de la mortalidad como de las amputaciones.

Según sus datos, contrastados con el propio servicio, en 2023 fallecieron 14 personas mientras estaban en lista de espera para ser intervenidas, y el año anterior fueron 25. «También son muy preocupantes las amputaciones, que aumentan a causa de las demoras», señala el portavoz.

Por eso Gómez Recuero asegura que, quien se lo puede permitir, acude a la sanidad privada, mientras que hay otros pacientes que «se están buscando la vida» para obtener segundas opiniones en los sistemas públicos de otras comunidades autónomas y, con suerte, conseguir que les traten allí, pero es algo que no todos están en condiciones de lograr, ya sea por falta de recursos o por desconocimiento.