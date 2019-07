Cirugía Vascular y Angiología cierran en Cáceres y las operaciones serán en Badajoz Instalaciones del Hospital Universitario de Cáceres. ::hoy El SES se ve obligado a trasladar el servicio hasta el 25 de agosto ante la falta de personal: hay 4 especialistas, dos de baja y otros dos de vacaciones MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 26 julio 2019, 21:56

La noticia comenzó a circular el jueves por la tarde en los grupos de wasap del sector sanitario y este viernes la confirmó el Servicio Extremeño de Salud (SES). Cierran de forma temporal Cirugía Vascular y Angiología en el Área de Salud de Cáceres. La Consejería de Sanidad ha debido dar ese paso por una cuestión de falta de personal. De los cuatro facultativos especialistas de área (FEAs) con los que cuenta, a día de hoy no hay ninguno disponible. Dos se encuentran en una situación de baja y los otros dos, que se han ocupado de mantener operativa la actividad incluso con guardias permanentes, según la administración, ya disfrutan sus vacaciones. El resultado es que Cáceres se queda sin servicio durante un mes completo: entre el 26 de julio y el 25 de agosto, en coincidencia con el periodo vacacional que corresponde a los dos únicos profesionales que quedaban.

El SES apunta que ha optado por una solución que puede parecer drástica pero que es la menos mala. Había dos alternativas: un cierre total de un mes o un cierre parcial de dos meses. Se ha decidido por la primera «ya que con un único profesional no puede mantenerse el servicio», admiten en el departamento que dirige Ceciliano Franco. La gerencia del SES ha preferido responder a la situación generada con un traslado de intervenciones y atención médica a Badajoz. El servicio de Angiología y Cirugía Vascular incluye quirófano, planta, consultas externas y guardias.

«Hay dos bajas temporales de los cuatro facultativos especialistas de Angiología y Cirugía Vascular en el complejo hospitalario y al no contar con ningún sustituto en bolsa de empleo, tenemos y debemos garantizar las vacaciones a los dos profesionales», justifica el SES. De hecho, a consultas de este diario, reseña que los dos profesionales que han mantenido el ritmo de actividad en la unidad «están trabajando todos los días en este servicio desde hace casi tres meses y globalmente casi la mitad del año».

No hay por tanto reproches a los dos especialistas por sus vacaciones. Aunque algunas interpretaciones de lo sucedido apuntaban a a un problema de coordinación, ha sido la propia Consejería de Sanidad la que ha dado el visto bueno a ese descanso de ambos a la vez. Precisamente, lo ha hecho con el objetivo de aprovechar un periodo, se indica, de «baja actividad asistencial» al activar ese traslado a Badajoz. En cualquier caso, supone un serio trastorno para los pacientes que residen en Cáceres, ya que se ven afectados de forma directa. No es el único caso, aunque tiene sus propias particularidades.

Como ya se informó, una de las quejas que han surgido en los últimos tiempos es el del traslado de niños a Badajoz para ser operados en Traumatología, por no ser posible en el Universitario de Cáceres. Las intervenciones urgentes debían hacerse en el nuevo hospital, más moderno y equipado. Se ha dado el caso de pacientes derivados a Badajoz porque los traumatólogos estaban en el Universitario y los anestesistas en el San Pedro de Alcántara.

Con Cirugía Vascular el SES alude a una falta de personal que no ha podido evitarse, un problema que viene de atrás, se insiste, y que se agrava por tratarse de «una especialidad deficitaria» y difícil de cubrir. No en Extremadura, sino en el sistema sanitario nacional, se especifica. HOY publicó ya en noviembre que las reclamaciones se habían multiplicado en el servicio. En 2017 fueron 15 pero solo en los 11 primeros meses de 2018 se elevaron a 36. El SES admitía entonces «un conflicto personal» entre los facultativos, con denuncias por medio entre ellos incluso. Dos especialistas ya estaban de baja por estrés. La Junta anunció, como ahora, que derivarían pacientes a Badajoz por no disponer de personal.

La situación sigue sin solución definitiva dos años después. Lo que se aplica es «el cierre temporal del servicio», corrobora el SES, aunque en coordinación de las Áreas de Salud de Cáceres y Badajoz y los servicios centrales. Eso sucede una vez que los dos únicos médicos que quedaban han iniciado sus vacaciones, tras haber «estado de guardia permanente».