Cirugía Vascular: un cierre por problemas internos que iba a durar un mes y se convirtió en definitivo

El servicio de Cirugía Vascular de Cáceres se cerró de manera temporal del 26 de julio al 25 de agosto de 2019. En esos momentos había cuatro especialistas, pero dos estaban de baja, no había sustitutos en la bolsa de empleo y el SES argumentó que existía la obligación de garantizar las vacaciones a los dos profesionales que estaban en activo. Según los diversos testimonios recabados entonces, se había generado dentro del servicio un clima de enfrentamiento entre algunos de los profesionales que en la práctica hacía inviable su funcionamiento.

Tras ese primer cierre, que en principio iba a ser breve, los entonces responsables del SES dijeron que el servicio reabriría el 26 de agosto. Llegó ese día y en una circular interna se anunció que la clausura de la especialidad se mantenía, de manera que los pacientes que precisaran cirugía o ingreso urgente serían derivados al Hospital Universitario de Badajoz. Esta situación es la que se mantiene cinco años después, y no solo para la cirugía sino también para las consultas.

En de abril de 2024, María Guardiola se comprometió a reabrir el servicio en Cáceres. «Se trata de una de las prioridades que tenemos encima de la mesa. Esperamos dar noticias para la ciudad de Cáceres de los avances que vamos a conseguir», dijo entonces, y añadió además que la recuperación de este servicio es algo en lo que la consejera de Salud «está trabajando desde que tomó posesión».

Este verano se han cumplido seis años de la clausura del servicio. Primero fue un cierre temporal y después se hizo definitivo, con el PSOE entonces en el gobierno regional. Esa decisión fue objeto de enfrentamiento durante los años siguientes político. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones autonómicas, María Guardiola, entonces candidata a la presidencia, reclamó una reapertura de Cirugía Vascular que sigue sin producirse.