El SES recurre a ofertas personalizadas a médicos para tratar de reabrir Cirugía Vascular en Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) está contactando con médicos a los que realiza ofertas personalizadas para tratar de conseguir especialistas que permitan reabrir ... el Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), cerrado hace seis años. La presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha reunido este miércoles en Mérida con representantes de la plataforma ciudadana creada en enero de este año que reclama el regregreso de Cirugía Vascular y les ha informado de las gestiones que se están llevendo a cabo para conseguirlo.

En la reunión han estado también presentes la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y la gerente del Area de Salud de Cáceres, Encarna Solís.

Uno de los portavoces de la plataforma, Federico Gómez Recuero, ha señalado a HOY que el encuentro, que llevaban meses solicitando, ha sido «cordial», y que en él la presidenta les ha transmitido su preocupación por este problema. Les ha dicho además que se están llevando a cabo contactos individualizados con facultativos, ya que «están por la labor» de conseguir la reapertura.

El pasado mes de junio, el portavoz del PP en la comisión de Salud de la Asamblea de Extremadura, José María Saponi, avanzó que en la nueva oposición del SES están convocadas cinco plazas de esa especialidad y que se ofertarán contratos de tres años a los MIR que acaban para que se queden en la región.

Los representantes de la plataforma han insistido en la situación de «colapso» que atraviesa el Servicio de Cirugía Vacular en Extremadura, centralizado actualmente en Badajoz para los pacientes de toda la región. Según sus datos, de las 10 plazas con las que cuenta solo siete están ocupadas actualmente tras la baja de la jefa del servicio. Además, tres de sus facultativos tienen reducción de jornada porque compaginan su actividad en el SES con la privada.

El pasado año se realizaron 7.870 consultas. De ellas 1.279 fueron de pacientes de Cáceres, 546 de Plasencia, 224 de Navalmoral de la Mata y 210 de Coria. Algunos pacientes urgentes están siendo derivados a hospitales de fuara de la región.

Desde el verano de 2019

El servicio de Cirugía Vascular de Cáceres se cerró de manera temporal del 26 de julio al 25 de agosto de 2019. En esos momentos había cuatro especialistas, pero dos estaban de baja, no había sustitutos en la bolsa de empleo y el SES argumentó que existía la obligación de garantizar las vacaciones a los dos profesionales que estaban en activo. Entonces se dijo que el servicio reabriría el 26 de agosto. Llegó ese día y en una circular interna se anunció que el cierre de la especialidad se mantenía de manera que «los pacientes que precisen cirugía o ingreso urgente serán derivados al Hospital Universitario de Badajoz», se apuntaba. Esta situación es la que se mantiene cinco años después.

En de abril de 2024, María Guardiola se comprometió a reabrir este servicio en Cáceres. «Se trata de una de las prioridades que tenemos encima de la mesa. Esperamos dar noticias para la ciudad de Cáceres de los avances que vamos a conseguir», dijo entonces, y añadió además que la recuperación de este servicio es algo en lo que la consejera de Salud «está trabajando desde que tomó posesión».

Este verano se cumplen seis años de la clausura del servicio. Primero fue un cierre temporal y después se hizo definitivo, con el PSOE entonces en el gobierno regional. Esta decisión fue objeto de enfrentamiento político. En marzo de 2023, a dos meses de las elecciones autonómicas, Guardiola, entonces en calidad de presidenta del Partido Popular y futura candidata a la presidencia, reclamó la reapertura inmediata de Cirugía Vascular.