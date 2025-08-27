HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reunión de Guardiola con los representantes de la plataforma este miércoles en Mérida. HOY

El SES recurre a ofertas personalizadas a médicos para tratar de reabrir Cirugía Vascular en Cáceres

La presidenta de la Junta se ha reunido este martes con la plataforma ciudadana que reclama el regreso del servicio al Hospital Universitario seis años después de su cierre

C. Mateos

Cáceres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:20

El Servicio Extremeño de Salud (SES) está contactando con médicos a los que realiza ofertas personalizadas para tratar de conseguir especialistas que permitan reabrir ... el Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), cerrado hace seis años. La presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha reunido este miércoles en Mérida con representantes de la plataforma ciudadana creada en enero de este año que reclama el regregreso de Cirugía Vascular y les ha informado de las gestiones que se están llevendo a cabo para conseguirlo.

