Capellanías II acelera en Cáceres tras contratarse en tiempo récord el proyecto de urbanización

El proceso para dotar a Cáceres de más suelo industrial sigue avanzando a una velocidad poco habitual en este tipo de procedimientos. Hace apenas año ... y medio que el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura anunciaron el acuerdo por el que el Consistorio se comprometió a adquirir los terrenos para ampliar el polígono Las Capellanías y el gobierno regional a desarrollarlos a través de Avante. Tras la preceptiva modificación el pasado mayo del Plan General Municipal (PGM), se va a contratar ya en los próximos días el proyecto de urbanización después de que le haya sido adjudicado a la UTE ETM-Trivium por 353.199 euros en el concurso que convocó Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (Feisa), una empresa pública de la Junta dedicada a la creación y mejora de suelo industrial.

El Ayuntamiento de Cáceres confirmó este lunes que ya tiene firmada o en tramite de firma la adquisición mediante permutas del 85% de esa ampliación, denominada Capellanías II. Son algo más de 53 hectáreas ubicadas al norte del actual polígono, al oeste de la N-630, en el entorno del restaurante Montebola. El 15% de esa superficie aún se está negociando, y si no se alcanza un acuerdo con los propietarios el Consistorio acudirá previsiblemente a la vía de la expropiación.

Tres años de plazo

Hay tiempo para completar la adquisición. La UTE ETM-Triviem tiene ahora un plazo de tres años para redactar el proyecto de urbanización una vez que se firme el contrato, lo cual ocurrirá antes de dos semanas.

La empresa adjudicataria será responsable de la redacción del proyecto de urbanización, así como de los proyectos complementarios (accesos, instalaciones eléctricas, alumbrado, saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, gas y drenaje). También deberá tramitar las autorizaciones necesarias ante los organismos competentes y preparar el Programa de Ejecución Urbanística que apruebe el Ayuntamiento de Cáceres.

El suelo sobre el que se proyecta Capellanías II forma parte de los terrenos industriales planificados desde finales de los años 90 dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, que preveía una ampliación del polígono Capellanías. Aunque se aprobó inicialmente un Plan Parcial en 2008, la crisis económica de 2008 paralizó el proyecto. La iniciativa se retomó años después, pero finalmente en 2023 el Ayuntamiento declaró caducado el programa de ejecución. Desde entonces, el suelo mantenía su clasificación como urbanizable, pero sin ordenación detallada.

Modificación del PGM

Por el eso el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Cáceres aprobó La revisión del PGM que redefine los límites y condiciones del sector 3.01, ahora renombrado como S-8.01 'Capellanías II', con una superficie de 534.493 metros cuadrados. La actuación se centrará en suelo productivo (industrial y terciario), agrupado en una única área de reparto denominada AR-8. La ordenación prevé su desarrollo mediante gestión pública directa, a través Feisa, que es la encargada de urbanizar y comercializar las parcelas.

Además, la modificación del PGM crea una pequeña actuación aislada (AA-09.01 Montebola), de 13.758 metros cuadrados, que se clasifica como suelo urbano por albergar edificaciones existentes (una estación de servicio y un restaurante) que solo precisan conexión al saneamiento municipal. También se actualiza el viario VL-14.01, el eje que unirá Capellanías I y II, para asegurar la continuidad entre ambos polígonos.

Esta modificación del PGM fue llevada en junio a la Fiscalía por el PSOE de Cáceres, que acusa al concejal de Urbanismo, Tirso Leal de haber beneficiado con ella a familiares de su mujer al cambiarse el suelo que estaba previsto inicialmente para la ampliación de Capellanías. Los terrenos a los que hace referencia el PSOE, en los que tienen participaciones parientes políticos de Leal, forman parte de los que el Ayuntamiento puede adquirir mediante expropiaciones al no haber todavía un acuerdo con los propietarios.