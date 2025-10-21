Capellanías II acelera en Cáceres tras contratarse en tiempo récord el proyecto de urbanización
El Ayuntamiento tiene ya en propiedad o apalabrado el 85% del suelo y negocia el resto, que podría adquirir mediante expropiaciones
C. Mateos
Cáceres
Martes, 21 de octubre 2025, 07:27
El proceso para dotar a Cáceres de más suelo industrial sigue avanzando a una velocidad poco habitual en este tipo de procedimientos. Hace apenas año ... y medio que el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura anunciaron el acuerdo por el que el Consistorio se comprometió a adquirir los terrenos para ampliar el polígono Las Capellanías y el gobierno regional a desarrollarlos a través de Avante. Tras la preceptiva modificación el pasado mayo del Plan General Municipal (PGM), se va a contratar ya en los próximos días el proyecto de urbanización después de que le haya sido adjudicado a la UTE ETM-Trivium por 353.199 euros en el concurso que convocó Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (Feisa), una empresa pública de la Junta dedicada a la creación y mejora de suelo industrial.
El Ayuntamiento de Cáceres confirmó este lunes que ya tiene firmada o en tramite de firma la adquisición mediante permutas del 85% de esa ampliación, denominada Capellanías II. Son algo más de 53 hectáreas ubicadas al norte del actual polígono, al oeste de la N-630, en el entorno del restaurante Montebola. El 15% de esa superficie aún se está negociando, y si no se alcanza un acuerdo con los propietarios el Consistorio acudirá previsiblemente a la vía de la expropiación.
Tres años de plazo
Hay tiempo para completar la adquisición. La UTE ETM-Triviem tiene ahora un plazo de tres años para redactar el proyecto de urbanización una vez que se firme el contrato, lo cual ocurrirá antes de dos semanas.
La empresa adjudicataria será responsable de la redacción del proyecto de urbanización, así como de los proyectos complementarios (accesos, instalaciones eléctricas, alumbrado, saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, gas y drenaje). También deberá tramitar las autorizaciones necesarias ante los organismos competentes y preparar el Programa de Ejecución Urbanística que apruebe el Ayuntamiento de Cáceres.
El suelo sobre el que se proyecta Capellanías II forma parte de los terrenos industriales planificados desde finales de los años 90 dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 1999, que preveía una ampliación del polígono Capellanías. Aunque se aprobó inicialmente un Plan Parcial en 2008, la crisis económica de 2008 paralizó el proyecto. La iniciativa se retomó años después, pero finalmente en 2023 el Ayuntamiento declaró caducado el programa de ejecución. Desde entonces, el suelo mantenía su clasificación como urbanizable, pero sin ordenación detallada.
Modificación del PGM
Por el eso el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Cáceres aprobó La revisión del PGM que redefine los límites y condiciones del sector 3.01, ahora renombrado como S-8.01 'Capellanías II', con una superficie de 534.493 metros cuadrados. La actuación se centrará en suelo productivo (industrial y terciario), agrupado en una única área de reparto denominada AR-8. La ordenación prevé su desarrollo mediante gestión pública directa, a través Feisa, que es la encargada de urbanizar y comercializar las parcelas.
Además, la modificación del PGM crea una pequeña actuación aislada (AA-09.01 Montebola), de 13.758 metros cuadrados, que se clasifica como suelo urbano por albergar edificaciones existentes (una estación de servicio y un restaurante) que solo precisan conexión al saneamiento municipal. También se actualiza el viario VL-14.01, el eje que unirá Capellanías I y II, para asegurar la continuidad entre ambos polígonos.
Esta modificación del PGM fue llevada en junio a la Fiscalía por el PSOE de Cáceres, que acusa al concejal de Urbanismo, Tirso Leal de haber beneficiado con ella a familiares de su mujer al cambiarse el suelo que estaba previsto inicialmente para la ampliación de Capellanías. Los terrenos a los que hace referencia el PSOE, en los que tienen participaciones parientes políticos de Leal, forman parte de los que el Ayuntamiento puede adquirir mediante expropiaciones al no haber todavía un acuerdo con los propietarios.
La Junta desarrollará también los terrenos para CC Green
l contrato adjudicado la semana pasada a la UTE ETM-Trivium para urbanizar Capellanías II no incluye el suelo colindante que en su día adquirió la empresa Ingenostrum (ahora Nostrum Group) para el centro de datos CCGreen, que será objeto de una licitación posterior.
El contrato con ETM-Trivium es para desarrollar las 53 hectáreas a las que se refiere la modificación del PGM aprobada en mayo, que están siendo adquiridas en su totalidad por el Ayuntamiento mediante permutas y, llegado el caso, expropiaciones.
CC Green, por su parte, se proyecta en un sector adyacente ubicado al norte de Capellanías II, un terreno de 29 hectáreas (sector 4.01) que inicialmente iba a urbanizar la propia empresa promotora del centro de datos, pero que finalmente será desarrollado también por Avante tras el memorando de entendimiento firmado en junio de este año entre Ingenostrum, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres.
La empresa estaba entonces a la espera de recibir la licencia municipal para iniciar las obras de urbanización del polígono, cerca de la subestación eléctrica de Los Arenales, unas 29 hectáreas de las que el 'data center' ocuparía la mitad, mientras el resto está previsto dedicarlo a edificios de oficinas que se pondrían a disposición de empresas tecnológicas. Ingenostrum adquirió aproximadamente la mitad de esas 29 hectáreas. Se creó una agrupación de interés urbanístico para urbanizar el sector completo, con un coste estimado de unos 14 millones de euros, pero tras el acuerdo de junio será Avante quien lo haga.
