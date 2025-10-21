HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Terreno que ocupará el nuevo polígono industrial Capellanías II. Gráfico: María Díaz

Capellanías II acelera en Cáceres tras contratarse en tiempo récord el proyecto de urbanización

El Ayuntamiento tiene ya en propiedad o apalabrado el 85% del suelo y negocia el resto, que podría adquirir mediante expropiaciones

C. Mateos

Cáceres

Martes, 21 de octubre 2025, 07:27



El proceso para dotar a Cáceres de más suelo industrial sigue avanzando a una velocidad poco habitual en este tipo de procedimientos. Hace apenas año ... y medio que el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura anunciaron el acuerdo por el que el Consistorio se comprometió a adquirir los terrenos para ampliar el polígono Las Capellanías y el gobierno regional a desarrollarlos a través de Avante. Tras la preceptiva modificación el pasado mayo del Plan General Municipal (PGM), se va a contratar ya en los próximos días el proyecto de urbanización después de que le haya sido adjudicado a la UTE ETM-Trivium por 353.199 euros en el concurso que convocó Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (Feisa), una empresa pública de la Junta dedicada a la creación y mejora de suelo industrial.

