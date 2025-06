Intereses en Capellanías II de su mujer y su socio, las razones del PSOE para pedir el cese del edil de Urbanismo en Cáceres

Vox cree que Leal también debió ausentarse en la comisión de Urbanismo y riesgo de nulidad para UP

La oposición municipal de Cáceres sigue con atención lo ocurrido con el concejal de Urbanismo y su posible conflicto de intereses en la ampliación de Capellanías para lograr suelo industrial desarrollado para la ciudad. Cuando HOY publicó los motivos de la ausencia del edil en la votación del pleno del día 5 de mayo, hubo una doble visión en los grupos ante el caso. Tirso Leal se salió del pleno pero no lo hizo antes en comisión. Unidas Podemos y el PSOE han defendido que Leal incumplió la ley al no haberse mantenido al margen de un asunto en el que hay conflicto de intereses. De hecho, Consolación López Balset confirmó entonces que su grupo valoraba pedir la nulidad del proceso. El PSOE prefiere no seguir esa vía ya que supondría paralizar todo el camino avanzado en estos años. Hay que recordar que la votación salió adelante con los votos de PP, PSOE y Vox, y solo UP se opuso. Vox ha vuelto a recordar que el voto de Leal no era necesario para un dictamen que además luego debía ser votado en pleno y contó con apoyo mayoritario. Sin embargo, en una primera valoración el portavoz de la formación de Santiago Abascal en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, apunta que Tirso Leal debió ausentarse de la comisión de Urbanismo, tal y como hizo luego en el pleno.