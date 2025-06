El Ayuntamiento de Cáceres espera tener este verano el 100% del suelo de Capellanías II El alcalde admite que no hay acuerdo con algunos propietarios del 20% que falta por adquirir y es probable que haya que recurrir a expropiaciones

R. H. Cáceres Jueves, 26 de junio 2025, 07:42

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, confía en que «en dos o tres meses» el Ayuntamiento disponga del cien por cien de los terrenos para la ampliación del polígono industrial Capellanías, denominada Capellanías II, ya que se sigue negociando con los propietarios del 20% de las parcelas, con los que de momento no se ha llegado a un acuerdo ni de permuta ni en el precio de adquisición del suelo.

Mateos ha recordado este miércoles que la Junta de Extremadura, a través de la empresa pública Avante, va a licitar la urbanización de la ampliación del citado polígono industrial, un trámite que se puede ir avanzando aunque las obras no podrán comenzar hasta que el ayuntamiento disponga de la totalidad de los terrenos, y, hasta el momento, cuenta con el 80%, que ha conseguido a través de permutas por parcelas municipales.

Para el 20% que no ha accedido a esta fórmula de permuta, el presupuesto municipal de 2025 consignó 500.000 euros «por si fuese necesario llevar a cabo adquisiciones puntuales, sobre todo con los propietarios minoritarios», ha explicado Mateos en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.

«A día de hoy no ha sido necesario. Seguimos negociando con algunos de esos propietarios que no quieren suelo y que lo que quieren es una adquisición directa, pero, a día de hoy, no se ha formalizado todavía ninguna de esas adquisiciones», ha añadido.

Mateos ha dicho que con algunos propietarios «no hay acuerdo» y «a lo mejor hay que ir a la vía de la expropiación forzosa para que el Ayuntamiento adquiera también un pequeño porcentaje de ese suelo», una operación que «va a ser también en cuestión de semanas».

Compensaciones

El alcalde ha señalado que las negociaciones con los propietarios de ese 20% que queda por adquirir «son permanentes». «Estamos intentando llegar a un acuerdo no solo en la forma de pagos, sino también en el precio, incluso por si finalmente alguno de ellos se decantase por obtener algún tipo de compensación vía parcela», ha explicado.

«Es cierto que nosotros necesitamos tener el cien por cien del suelo y ponerlo a disposición de la Junta de Extremadura para iniciar las obras. Por eso lo que estamos haciendo es trabajar de forma paralela con la Junta de Extremadura, que sí puede licitar y sí puede adjudicar el proyecto de urbanización. Lo que no pueden hacer, lógicamente, es iniciar las obras hasta que nosotros no pongamos el suelo», ha incidido.

Así las cosas, Mateos espera que este proceso «no se demore más de la cuenta», al tiempo que ha alabado la «excelente» coordinación que ha habido entre la Junta de Extremadura, Avante y Ayuntamiento de Cáceres, cada una en su ámbito competencial para llevar a cabo actuaciones.

El PSOE ultima la denuncia a la Fiscalía sobre Tirso Leal El grupo municipal del PSOE está ultimando la documentación que acompañará su denuncia ante la Fiscalía relativa a la modificación urbanística de Capellanías II para que, si procede, investigue si hubo algún conflicto de intereses por parte del concejal de Urbanismo, Tirso Leal. La portavoz socialista, Belén Fernández, ha indicado a Europa Press que están recabando actas, informes y expedientes para elaborar un dossier sobre los pasos dados en relación a la modificación urbanística que afecta a unos terrenos para la ampliación del citado polígono industrial, que son propiedad de una empresa familiar en la que la mujer del concejal tiene participación. Fernández pidió el pasado 6 de junio el cese del edil por estos hechos y dijo que, en caso de que no fuera así, el PSOE, que concidera lo ocurrido «extremadamente grave», estudiaría la posibilidad de comunicar los hechos al fiscal para que, si procede, abra una investigación.