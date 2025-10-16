Se acerca la apertura del servicio de bicis eléctricas de alquiler

Solo se ha presentado una empresa para lograr el contrato del mantenimiento de las bicis de alquiler, que por primera vez incorporará eléctricas. La ... firma es Siex2000, la misma que ha cuidado de este servicio en los últimos años, será de nuevo la adjudicataria. Pertenece al grupo Ruiz (que también engloba a la concesionaria de buses, Tubasa), y ha presentado una oferta por 510.000 euros para dos años, aunque podrá prorrogarlos otros dos más.

El Ayuntamiento de Badajoz ha dado a la empresa diez días para presentar la documentación y formalizar el contrato. Un paso que se espera a finales de este mes de octubre o inicios de noviembre.

El servicio que venía prestando Siex2000 en los últimos años ha generado críticas entre los usuarios, aunque no han sido los responsables durante los últimos seis meses.

El contrato anterior expiró sin que el Ayuntamiento hubiera adjudicado el nuevo y fue el propio Consistorio el que asumió su conservación. El resultado ha sido, según denunciaba el PSOE hace unos días, vehículos sin cables de freno o sin sillines, así como bases sin ninguno disponible. Por eso cabe preguntarse si el Ayuntamiento asumirá el arreglo de las deterioradas o tiene previsto adquirir otras tradicionales nuevas en los próximos meses.

La empresa, de todas formas, se encargaba del cuidado y retirada diaria por las noches de todas las bicis, pero no del software y la app que permitía a los usuarios desengancharlas de las bases o consultar las disponibles. Esto dependía de otra compañía.

El nuevo contrato, en cambio, engloba los dos trabajos, tanto el cuidado de las bicis como la puesta en marcha de una aplicación y un software que permita a los pacenses usarlas.

Siex2000 se hará cargo de todo, desde la creación de las tarjetas de usuario hasta revisar a diario las bases pasando por facilitar al menos un mecánico especializado entre los seis empleados de los que debe disponer. La limpieza de las bicis y de las bases, el mantenimiento de ambas, la custodia nocturna de todos los vehículos a diario y la atención al cliente figuran en la licitación.

La adjudicación es una buena noticia porque el Ayuntamiento está pendiente de terminar los trámites para estrenar las 80 bicis eléctricas que adquirió dentro del paquete para construir el carril de la muralla. Todo costó 2,4 millones de euros. Con ese dinero se desplegarán también carteles para anunciar el recorrido, así como los puntos de alquiler. El precio de las eléctricas será de dos euros al día.

Hasta que no esté adjudicado formalmente el contrato y en vigor, el Ayuntamiento no colocará las nuevas bicis eléctricas en las bases. Se ubicarán en la plaza de la Libertad, junto a la rotonda de los Tres Poetas, en Puerta de Palmas y en Puerta Trinidad. Todas se localizan dentro del nuevo carril bici de la muralla, que está terminado desde hace meses y que se puede recorrer a pie.

Las 80 bicicletas eléctricas son rojas y negras e incluyen cesto. El servicio municipal del que dependen las probó durante unos días hace meses, aunque las retiró para que no se estropearan hasta contar con la empresa que las gestione.

Como se ha indicado antes, la empresa se hará cargo de los dos tipos de bici. Las eléctricas convivirán con las tradicionales, y el nuevo sistema se hará cargo de todas las que alquila el Ayuntamiento.

Los precios llevan años fijados. Las bicis eléctricas se regirán por el precio para los turistas, que es de dos euros al día también para los pacenses. En el caso de las bicicletas normales, los pacenses pueden contratar una tarifa anual por 12 euros y poder disfrutar de estos vehículos hasta dos horas al día. Si ese tiempo se excede, se paga una penalización. El servicio de alquiler de bicicletas municipal, además, es gratuito para los menores de 16 a 18 años y los mayores de 65 años de edad.