Badajoz busca empresa para poner en marcha las bicis eléctricas

Bicis eléctricas que se llegaron a probar unos días y que el Ayuntamiento colocará cuando tenga la gestión adjudicada.

Las bicicletas que ofrece el Ayuntamiento de Badajoz en alquiler serán por primera vez eléctricas, costarán dos euros al día y tendrán un nuevo servicio de mantenimiento. Hasta que éste último no haya comenzado, las bicis no pueden empezar a funcionar.

El Consistorio acerca la inauguración después de que este jueves haya anunciado el concurso para adjudicar el contrato de mantenimiento y asistencia del servicio de préstamo de bicicletas. Este asciende a 520.000 euros por dos años y se puede prorrogar otros dos

Las empresas interesadas disponen hasta el 19 de septiembre para presentar sus ofertas, por lo que el proceso solo acaba de comenzar y aún tardará varios meses. Hasta que no esté concluido, el Ayuntamiento no colocará las nuevas bicis en las bases. Se ubicarán en la plaza de la Libertad, junto a la rotonda de los Tres Poetas, en Puerta de Palmas y en Puerta Trinidad. Están ubicadas dentro del nuevo carril bici de la muralla, que ya está terminado.

Se saben algunos detalles, como que el parque estará formado por 80 bicicletas eléctricas, son rojas y negras e incluyen cesto. El servicio municipal del que dependen las probó durante unos días hace unos meses, aunque las retiró hasta que no disponga de la empresa que las gestione.

Conllevan una aplicación nueva para su gestión, puesto que estos vehículos y sus bases tienen más funciones que las actuales de BIBA, la marca bajo la que se desarrollan. Las nuevas son más avanzadas tecnológicamente.

Las 80 eléctricas se han comprado dentro del presupuesto de 2,4 millones de euros que el Consistorio ha destinado a crear el carril bici de la muralla, con 4,4 kilómetros de recorrido. Con ese dinero se desplegarán también carteles para anunciar el recorrido, así como los puntos donde alquilarlas.

El objetivo es incentivar su uso para visitar los monumentos de la ciudad, ya que las bases están enclavadas junto a la muralla. El carril está abierto desde que las obras terminaron y se puede recorrer a pie porque cuenta con una senda peatonal paralela al circuito ciclista.

Estos vehículos eléctricos convivirán con las bicis tradicionales, y el nuevo sistema también se hará cargo de estas últimas. Esto también es importante porque, como ya se ha indicado, en los últimos tiempos se han producido muchas críticas. A veces porque las bicis tradicionales estaban en mal estado, otras porque no estaban en las bases y muchas por disfunciones del sistema informático que debe facilitar su uso. Todo esto ha hecho que su funcionamiento haya sido irregular los últimos años. De hecho, ha habido largas temporadas en las que no se han podido usar.

Los precios llevan años fijados. Las bicis eléctricas se regirán por el precio para los turistas, que es de dos euros al día también para los pacenses. En el caso de las bicicletas normales, los pacenses también pueden contratar una tarifa anual. Se trata de pagar 12 euros al año y poder disfrutar de estos vehículos hasta dos horas al día. Si ese tiempo se excede, se paga una penalización. El servicio de alquiler de bicicletas municipal, además, es gratuito para los menores de 16 a 18 años y los mayores de 65 años de edad.

Seis empleados para encargarse de todo El contrato que ha salido a concurso comprende toda la gestión de las bicis de alquiler, tanto las eléctricas como las tradicionales. Abarca desde la creación de las tarjetas de usuario, hasta revisar a diario las bases pasando por facilitar al menos un mecánico especializado entre sus seis empleados. La limpieza de las bicis y de las bases, el mantenimiento de ambas, la custodia nocturna de todos los vehículos a diario y la atención al cliente figuran en la licitación. También se encararán del soporte técnico informático con el que se pueden desbloquear los candados. Le piden que firme un contrato con la empresa informática actual o cree otro soporte técnico. Debe suscribir un seguro de responsabilidad civil por un capital mínimo de 600.000 euros por siniestro y 300.000 euros por víctima.