Los usuarios de las bicis de alquiler de Badajoz se quejan de su mantenimiento

Rocío Romero Badajoz Lunes, 15 de abril 2024, 07:22 | Actualizado 08:07h.

«Se ve que hay bastantes menos bicis en circulación. Algunas mañanas temprano me he encontrado que no hay ninguna en un kilómetro a la ... redonda. Además, el mantenimiento y estado de conservación ha empeorado mucho en el último mes».

Quien habla es Manuel Moralo Aragüete, usuario del servicio público Biba que suele coger uno de estos vehículos para desplazarse por la ciudad. Por las mañanas para ir desde su domicilio en el Casco Antiguo hasta su trabajo en la UEx. Por la tarde para otro tipo de gestiones. Habituado al servicio, se pregunta qué ha ocurrido en el último mes para que haya descendido la calidad que venía ofreciendo. La respuesta está en que el Ayuntamiento asumió directamente la gestión a mediados de marzo, después de que el contrato que desarrollaba Sie 2000 concluyera sin que el Consistorio hubiera adjudicado el nuevo. Noticia relacionada El PSOE denuncia que solo encuentra una bici de 84 en el Casco Antiguo Por eso, el servicio municipal de Parque Móvil y Transporte Público se hizo cargo directamente de Biba hasta que se hubiera solucionado el concurso. Este se encuentra en sus últimos pasos. Ha sido adjudicado ya provisionalmente a la misma empresa, pero aún no ha vuelto a hacerse cargo de la tarea. Sie 2000 mantiene las bicis de alquiler y las bases desde 2014. Lo hizo por un periodo de cuatro años, hasta 2018, y tenía posibilidad de una prórroga de otros dos. Cuando terminó 2018, la empresa continuó realizando los trabajos sin que hubiera una prórroga expresa. Como continuó prestando el servicio, la empresa giró facturas todos los meses entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 y el Ayuntamiento se las devolvió todas. En diciembre de 2019, el Ayuntamiento le ordenó el cese porque el contrato no estaba en vigor. Argumentaron que no se había prorrogado de forma expresa y que, por tanto, la empresa debía haber dejado de cumplir las funciones contratadas. Sie 2000 acudió a los juzgados para reclamar el dinero, que ascendía a 190.575 euros. Pero el juez dio la razón al Ayuntamiento y no tuvo que pagar. Así que cuando terminó el último contrato, el 15 de marzo, la empresa devolvió las bicis al Ayuntamiento. El nuevo concurso, al que solo se han presentado ellos, ofrece un contrato-puente mientras elabora otro con un nuevo sistema de gestión. El proceso de adjudicación está en su últimos pasos, como se ha indicado antes, pero de momento no hay fecha para que vuelva a funcionar. Este proceso ejemplifica los problemas de contratación del Ayuntamiento mientras los usuarios pagan las consecuencias. Ampliar El poste de la base junto a la estación de tren, deteriorada. Pakopí HOY comprobó el miércoles de esta semana que había bicis con el sillín roto en la parada de Tomás Romero de Castilla en Valdepasillas y otras con el protector de los radios estropeados. Los postes que un día sirvieron para desbloquear las bicis ya no funcionan porque todo el sistema marcha con una app a través de los teléfonos móviles, pero aun así algunos están en mejor condiciones que otros. El poste ubicado junto a la estación de tren está deteriorado. El pasado miércoles, los bomberos tuvieron que retirar un panal de abejas de una parada en San Roque. Fueron los vecinos quienes avisaron debido a la cantidad de abejas que salían de la estación. Manuel Moralo Aragüete, el usuario de las bicis que ha notado la merma en la calidad del servicio, señala que cuando ha podido encontrar una de estas bicis en las últimas semanas la ha encontrado con «el sillín roto, los frenos sin funcionar, alguna rueda que arrastra...». Y, sobre todo, hay menos. «Este martes a las ocho de la tarde no llegaban a 20 las bicis disponibles en todo Badajoz y el jueves a las ocho y media de la mañana me salieron 23 en todas las estaciones, de las que solo una se podía coger en el Casco Antiguo». Estos contratiempos le han sorprendido porque estaba acostumbrado a recurrir a ellas. «Soy usuario a diario del servicio, no tengo vehículo propio y las uso mucho. Del Casco Antiguo a la Universidad y vuelta, a El Corte Inglés... Es muy útil y funcionaba relativamente bien. A veces había un problema, pero puntual y esporádico. Estaba satisfecho de forma general hasta hace un mes». Servicio cómodo Este profesor de la UEx y abogado se inscribió en el sistema en sus primeros años, pero tras un paréntesis volvió hace diez meses y le encuentra bastantes ventajas, como que se ahorra atascos. «Pero sobre todo es muy cómodo. Tengo un puesto a 50 metros de mi casa, no tengo que preocuparme del mantenimiento, es barato y las paradas están bien distribuidas. Tengo otra estación a 20 minutos de donde doy clase. En general está bien. Vas haciendo ejercicio, entretenido y pendiente del peligro por las zonas en las que no hay carril, o cuando tienes que cruzar. En las zonas de carril bici, el peligro está en los peatones, que hay que avisarles constantemente». «He encontrado bicis con el sillín roto, los frenos sin funcionar, alguna rueda que arrastra...» Manuel Moralo Usuario de Biba Aunque este extremo no tenga que ver con el mantenimiento, sino con la estructura del sistema, a Manuel Moralo le gustaría que hubiera una base más en los nuevos juzgados de la Ronda Norte, dado que también acude a trabajar allí y no puede llegar con Biba. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que está realizando un mantenimiento básico con sus propios medios cuando detectan incidencias. Añade que los avisos no han aumentado en las últimas semanas y anima a los usuarios a comunicar las que detecten a biba@aytobadajoz.es.

