El SES busca oficinas para trasladar de forma temporal el centro de salud Los Pinos

El centro de salud Zona Centro de Badajoz, apodado Los Pinos por su ubicación en Ronda del Pilar, no se trasladará a corto plazo al Hospital Provincial ... . El Servicio Extremeño de Salud (SES) está buscando unas oficinas temporales, a poder ser cerca de la sede actual de este ambulatorio.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, que ha visitado este viernes este centro de salud que sufre daño estructurales desde hace cinco años. La responsable del SES también se ha reunido con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para hablar de este problema y de otras necesidades sanitarias de la ciudad.

HOY desveló en diciembre de 2018 que el SES había detectado daños en los cimientos del centro de salud Los Pinos y que debía trasladar este servicio. No se puede reparar y, cuando se derribe el inmueble, no se puede volver a construir en esa parcela debido a su cercanía a la muralla. En estos cinco años la Junta ha anunciado distintas ubicaciones y finalmente se comprometió a trasladarlo al Hospital Provincial donde había estado este centro de salud originalmente. Logró la cesión del espacio por parte de Diputación, pero el proyecto no avanzó.

El edificio presenta grietas en algunas de las consultas médicas e incluso ha sufrido desprendimientos. Un fragmento de revestimiento se desprendió en junio de 2019 e hirió a una mujer que realizaba labores de limpieza en este edificio.

García Espada ha criticado la dejadez y las promesas incumplidas de la anterior administración regional y se ha comprometido en da una solución a corto plazo. Eso sí, no será el Hospital Provincial. «La intención de esta consejera es que se haga realidad (el traslado a este edificio de San Atón) pero es una obra con una solución a largo plazo. No queremos tardar otros cinco años, como ha tardado el gobierno anterior, para dar una solución. No es recibo que lleven cinco años con medidores de grietas».

«Si espero a la obra del Hospital Provincial tardaré años en darles una solución y no es la intención de esta consejera», ha indicado García Espada que ha asegurado que busca una alternativa «lo más cómoda posible» para trasladar el centro de forma temporal.

Sin ubicación aún

La consejera no ha querido desvelar qué oficinas están estudiando para el traslado temporal, porque antes ha querido hablar con los trabajadores y usuarios del centro. «Estamos barajando muchas posibilidades. Antes de tomar una decisión en el despacho queremos bajar a la calle, a donde están ellos y tenerlo en cuenta para buscar una solución que el gobierno saliente no ha sido capaz de resolver en cinco años».

Según ha podido saber HOY alguna de las alternativas que se estudian se encuentran muy próximas a la sede actual del centro, en la misma Ronda del Pilar. También se estudian locales comerciales que podrían ser adaptados en otras ubicaciones del centro de la ciudad.

Sobre el Hospital Provincial, García Espada ha asegurado que sigue sobre la mesa, aunque ha reconocido que se trataría de una obra muy costosa. «Es un presupuesto alto que nosotros seguimos barajando y seguimos trabajando para que se haga una realidad, pero nosotros no vamos a vender como certeza algo que, a día de hoy, no podemos constatar. Nos encontramos un proyecto muy en pañales cuando nos hacen el traspaso de este gobierno. Por tanto, no vamos a contarlo como realidad hasta que no sea una realidad».

El alcalde de Badajoz, por su parte, ha indicado tras la reunión que ambos han coincidido en que el centro de salud «se tiene que trasladar. »El objetivo final es el traslado al Hospital Provincial. Le he pedido que se intenten agilizar estos plazos, pero independientemente de ese proyecto, tiene que haber alternativas más a corto plazo porque el edificio está en la situación que está«.

Gragera detalló que ha pedido a la consejera que esas alternativas «no supongan un perjuicio ni para los profesionales, ni sobre todo para los usuarios y por tanto se están buscando alternativas en el entorno de Ronda del Pilar y en la zona centro que impidan que los usuarios tengan que desplazarse más distancia de lo que lo hacen en la actualidad».