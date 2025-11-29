Semana de premios, luces y masones

Ángela Murillo Badajoz Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

Esta última semana de noviembre se estrenó en Badajoz subiendo a la palestra el talento de los jóvenes creadores, el mundo de la tauromaquia o de los ingenieros que apuestas por la accesibilidad, para dar paso al fulgor navideño.

Los Premios Jaba 2025 se fallaron en las Casas Consistoriales el lunes. El alcalde Ignacio Gragera y varios concejales entregaron los reconocimientos a las mejores obras audiovisuales, cómic, fotoperiodismo, escultura, pintura o diseño gráfico. El martes comenzó torcido para la cultura, con una inundación en el Museo Luis de Morales. Se afanaba en embalar las obras de los Premios Ciudad de Badajoz para dejar hueco a los dioramas, cuando una tubería rota en la plaza anegó el espacio expositivo. Cerca de allí, en Montesinos 22, el prestigioso cirujano maxilofacial Florencio Monje unió arte y medicina. El doctor abundó en la obra de Goya para analizar en clave científica los rasgos anatómicos de los peculiares rostros plasmados por el genio aragonés en sus pinturas negras. Rasgos terroríficos que encierran para él «una historia clínica en potencia».

Mientras se leía en San Francisco el manifiesto del 25-N para la eliminación contra la violencia machista, en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País el tema de interés era la obra de Luis Costillo. El profesor José Ángel Torres repasó la trayectoria del apreciado artista multidisciplinar. Entretanto, Paula Zambrano presentaba su antología poética 'Pérmico' en El Hospital centro vivo.

Ampliar Esther Merino, durante el espectáculo 'El Amor Brujo' en el López de Ayala.

La programación del López de Ayala comenzó la semana con 'El Amor Brujo'. En el espectáculo de la orquesta Camerata Anam en el que lució poderosa la voz de Esther Merino. Coincidiendo con el 25-N, el martes se representó allí 'El buen hijo', la historia de una psicóloga que trata a un violador carismático que niega su delito y distorsiona su existencia. Ayer viernes fue día de tiros largos en la plaza de Minayo, con la puesta en escena del repertorio operístico de Verdi.

Ampliar Diego Sanabria Murillo cerró las conferencias de otoño en el Arqueológico. HOY

Entre columnas visigodas se cerró el ciclo de conferencias otoñales del Museo Arqueológico. Su conservador Diego Sanabria Murillo trasladó al público al Cerro del Castillo de Capilla, un enclave único para comprender la configuración política y territorial de Extremadura en época medieval.

Uno de los eventos destacados del jueves fue el fallo de los II Premios Extremadura a la Tauromaquia, que reconoció el legado de Morante y Victorino Martín, así como la apuesta por los toros de Fregenal y el Club Taurino Extremeño de Badajoz. Ese mismo día, Cruz Roja celebró en el Palacio de Congresos la VIII edición de los Premios Alianzas, un reconocimiento a empresas y entidades que contribuyen a la inserción laboral de personas vulnerables. No terminan ahí los galardones. Ayer se entregó el X Premio de Accesibilidad Universal y Diseño, organizado por el Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial (Cexiti), que tuvo lugar en el Centro de Servicios Múltiples de Cocemfe. Estos reconocimientos destacaron los proyectos de Carlos Bravo Serrano, Juan Antonio Guerrero Bautista, Manuel Medina Parra y Carmen Lobato Suárez.

Ampliar Ifeba acogió la VIII edición del Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible HOY

Por si fuera poco, la capital pacense ha sido esta semana epicentro nacional para hablar de seguridad vial y movilidad sostenible. Hasta Ifeba se desplazaron expertos que disertaron sobre buenas prácticas en este campo, una cita organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que trajo a la ciudad a su director, Pere Navarro, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento.

Ampliar Manuel Pecellín y Víctor Casco hablaron de masonería en la Fundación CB. HOY

En la sede de Fundación CB se ha abordado en profundidad de masonería. El jueves Manuel Pecellín trazó la conexión con el krausismo y después llegó el turno de Víctor Casco, que se centró en la huella de esta filosofía en Extremadura. Un día después, María da Graça abordó el Derecho Humano en Portugal y Gonzalo Tapia dedicó su charla de la Fundación María Desaisme, centrada en el perfeccionamiento moral del ser humano.

Alumbrado navideño

Tras el percance del desplome de la guirnalda en la plaza de España, el viernes llegó el esperado día del alumbrado navideño, que accionó el alcalde con ambientación de la Banda Municipal de Música y las voces de dos sopranos, abriendo con un pasacalles el mercado de San Francisco. La Navidad también brilla ya en El Corte Inglés, donde se puede ver el belén de la Asociación Belenista. A este viernes festivo se sumó el pub Rosso, que dio el pistoletazo de salida con una noche flamenca y zambomba a cargo de Lucía Álvarez.

Ajenos a los villancicos, en la Factoría Joven del Paseo Fluvial se proyectaban los seis cortometrajes que triunfaron en la octava edición del Festival Claqueta Emérita; y en la escuela de interpretación Createatro de la calle Virgen de la Soledad, Lucía Kolodro presentaba '19 poemas y 500 flores marchitas'.

Dos citas del fin de semana

Cerramos este repaso a la agenda cultural y social de la semana con dos citas del fin de semana. Este sábado llega el turno de los guapos, con la final de Miss y Mister Extremadura RNB 2025 en el Círculo Pacense. Y al Palacio de Congresos se sube el domingo 'El Rámper', el payaso de la memoria que rescata a las víctimas del franquismo recordando la represión del Carnaval de Cádiz, un espectáculo que podrá verse en el enclave pacense de memoria histórica por excelencia: la antigua plaza de toros y su fatídico 13 de agosto de 1936.