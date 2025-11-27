Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras el desplome de la guirnalda

Cambio de planes tras el incidente de la enorme guirnalda navideña colocada en la plaza de España de Badajoz. Los pacenses más madrugadores se han encontrado este jueves con el tradicional árbol navideño junto a la Catedral; un elemento decorativo que este año no estaba previsto y que sin embargo volverá a iluminar las celebraciones en el centro de la ciudad. La plaza tendrá este año un entramado de cables para formar el 'techo' de luces, un despiegue ornamental enganchado a la fachada del templo catedralicio que este martes se desplomó.

Las máquinas y los operarios de la empresa Ximénez han trabajado durante toda la noche junto al Ayuntamiento para que este viernes esté lista la decoración, desde la Catedral hasta el consistorio. Si sobre las 20 horas de este miércoles no se veía ni un hierro nuevo en la plaza, los pacenses que la han cruzado sobre las siete de la mañana se han encontrado el árbol completo y colocado. También está en su sitio la corona de luces en forma de guirnalda, que tiene a la torre del templo metropolitano como eje central de esa corona de luces y llega tanto al ayuntamiento como a las fachadas que se encuentran enfrente de la iglesia. Todo parece listo para que el alcalde, Ignacio Gragera, accione este viernes el alumbrado a las 18.30 horas.

El árbol es una sorpresa, dado que en principio el Ayuntamiento anunció que no habría árbol este año en este punto precisamente porque apostaban por la guirnalda y por un gran 'photocall', y desplazaban el tradicional cono luminoso a la plaza Alta, aunque de menor tamaño, donde han habilitado un nuevo mercado navideño. El Consistorio asegura que tras la incidente, la «empresa ha decidido reforzar la iluminación para que luzca mejor».

Este detalle viene a paliar la situación que la instalación de la decoración navideña ha provocado en los últimos días.

Este domingo, el tendido de luces obligó a la intervención de policías y bomberos en la avenida de Ricardo Carapeto después de que este provocara la caída de cascotes de una fachada, algo que ya ocurrió el año pasado en otro edificio de la misma avenida. Unos días antes y en la misma arteria principal de San Roque, el temporal arrancó varios adornos.

Y estos días se cumple un año desde que el mismo tendido navideño, y también en la Plaza de España, tiró tres farolas que el Ayuntamiento aún no ha podido recuperar. El Gobierno local espera poder tenerlas listas en su sitio antes de Navidad, pero su modelo, las llamadas María Cristina, son de corte histórico y se fabrican bajo demanda. De todas formas, solo se repondrá la parte rota. Cuando llegue.