350 personas claman en Badajoz contra la violencia machista, una lacra «que va en aumento»

Ángela Murillo Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 20:42 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Unas tresciencias cincuenta personas, según cálculos de la Policía Nacional, han marchado este martes en Badajoz en la protesta contra la violencia machista. La manifestación con motivo del 25N partió a las seis de la tarde de la avenida de Colón encabezada por personas que portaban velas y capas negras para exigir que se refuercen los recursos para prevenir la violencia contra las mujeres; y exigir más medios en la atención a las víctimas de esta lacra que «afecta a toda la sociedad».

«No estás sola, faltan las asesinadas» o «tu silencio también es violencia» son algunas de las proclamas escuchadas en el transcurso de la protesta convocada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, a la que se han sumado colectivos como la plataforma 8M, Amnistía Internacional, los sindicatos UGT y CCOO o mujeres pensionistas de la capital pacense. La manifestación partió desde la Audiencia Provincial, en la avenida de Colón, y avanzó en su recorrido por Santa Marina, Enrique Segura Otaño, la plaza de la Constitución y la avenida de Europa, hasta llegar al Paseo de San Francisco, donde los participantes entraron con música de Rozalén a todo volumen. Acto seguido se leyeron en el templete los nombres de las 45 mujeres asesinadas desde el 25 de noviembre del año pasado, con especial recuerdo para las tres víctimas en Extremadura y haciendo alusión también a María Antonia, la joven muerta en Badajoz y cuyo crimen se encuentra en investigación. En el templete de la música las mujeres presentes fueron cubriendo sus rostros con una capa negra, mientras de fondo sonaba el violín y un piano, para dar paso a un minuto de silencio por todas ellas.

En esta marcha han participado el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Silvia González, además de otros miembros del PSOE como el concejal Ricardo Cabezas. También se han sumado a la marcha políticos de otras formaciones, entre ellos la diputada del PP en la Asamblea María Isabel Babiano y el diputado de Unidas Por Extremadura Joaquín Macías, que ha abogado por insistir mucho en la «educación y en las medidas de protección». A su juicio, estos recursos «no están funcionando, y tienen que ser reforzados». Ha añadido Macías que una parte de los más jóvenes muestran «comportamientos machistas y se observa también una regresión por parte de chicas que aceptan ese tipo de sometimiento».

Por su parte, Granada Lucas, miembro de la plataforma 8M, ha señalado que asistimos a intentos de regresión a través de un «discurso de odio y lbulos que buscan volver atrás en los derechos conseguidos por el feminismo».

«El discurso de odio y los bulos buscan volver atrás en los derechos conseguidos por el feminismo» Granada Lucas Plataforma 8M

La abogada Candelaria Carrera también ha estado presente en la marcha. Para ella, esta lacra social, «lejos de ir decreciendo, va en aumento», y cita las cifras de denuncias o las jóvenes que dan un paso al frente contra el acoso. «Creo que nos hemos relajado, y esta manifestación lo demuestra. Aquí debería haber mucha más gente. Las víctimas necesitan ver que hay muchas personas que las apoyan».

Ampliar La periodista Guadalupe Jerez ha leído el manifesto elaborado por Mujeres Progresistas de Badajoz con motivo del 25N. José Vicente Arnelas

Los colectivos convocantes han pedido a la ciudadanía su aportación para contribuir a crear un clima de confianza que permita a las mujeres sentirse «escuchadas, comprendidas y acompañadas», y romper así el círculo de la violencia en un entorno seguro.

MÁS INFORMACIÓN Asociaciones y colectivos acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en su rechazo a la violencia contra la mujer

Tras la manifestación, la periodista Guadalupe Jerez ha sido la encargada de leer el manifiesto redactado por Mujeres Progresistas de Badajoz, un texto en el que se ha hecho alusión a la necesidad de una «nueva revolución», que «debe comprometer a gobiernos, administraciones, empresas y medios de comunicación, tan importantes en estos momentos en los que el mal uso de las redes sociales lo ensucia todo».

Algunas mujeres han vestido capa negra y han portado velas en la manifestación. Arnelas

La comunicadora se ha referido a las hermanas Mirabal, a las que llamaban las Mariposas, asesinadas «cruelmente por el dictador Trujillo» hace 34 años, y germen de las protestas del 25N.

El mensaje ha sido una proclama en defensa de los derechos de las mujeres y su lucha contra el patriarcado en distintas partes del mundo. Se ha mencionado a las «mujeres rusas; las abolicionistas en Estados Unidos; el movimiento 'MeeToo' contra el acoso sexual; las mujeres palestinas enfrentándose a los colonos israelíes; las afganas, jugándose la vida ante el fanatismo; los matrimonios forzados; la mutilación genital o el apartheid».

Ampliar Miguel Ángel Gallardo, durante la lectura del manifiesto con motivo del 25N en Badajoz. J. V. Arnelas

Hay que recordar que 2025 ha sido el año más negro en Extremadura desde que existen estadísticas de violencia de género, con las muertes de María, Ilham y Verónica. «Este día nos recuerda que hay mucho que luchar todavía, y este año hay que conmemorarlo con más rabia, con más indignación y con más convencimiento de que vamos a lograr acabar con la violencia machista», ha señalado Miguel Ángel Gallardo, antes de comenzar la marcha.

Por su parte, la concejala Silvia González ha criticado que «por primera vez en la historia de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no haya una declaración institucional con un acuerdo conjunto para luchar contra la violencia contra la mujer».