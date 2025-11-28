El manto de luces que abraza la Catedral reina en la Navidad de Badajoz

El gran techo de luces es el gran atractivo del alumbrado navideño en la plaza de España.

Ángela Murillo Badajoz Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:47 | Actualizado 20:56h.

La Navidad brilló puntual en Badajoz. El botón rojo se apretó a las 18.30 horas en medio de una gran afluencia de familias, parejas y grupos de amigos deseosos de conseguir la mejor foto. Muchos contemplaban admirados y sonrientes el manto de luces que abraza la torre de la Catedral. Un grupo de niños, junto al concejal José Antonio Casablanca, accionaron la ornamentación especial compuesta por 1.687.000 puntos de luz colocados en toda la ciudad, 447.000 más que el año pasado. En el corro estaban también otros ediles y el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista.

Antes de este momento mágico, varias decenas de pequeños canturreaban sentados en el suelo los villancicos interpretados por dos sopranos y los músicos de la Banda Municipal.

Pilar García Carmona y sus amigas volvieron a ser fieles al encendido: «Me parece que este año está muy bien iluminado», comentaba la joven mientras sonreía para una foto de grupo. «Espectacular» fue el calificativo de Antonio del Pozo, un abuelo que un año más ha disfrutado el instante junto a su esposa y sus tres nietos. María José, Paqui y Rosi -dos hermanas y una prima- coincidieron al afirmar que los responsables del alumbrado «se han esmerado un poco más» y el decorado navideño les parece «fino». También hubo familias que se estrenaron en este evento, como la de Pedro Núñez, que logró llegar a tiempo junto a su esposa y sus tres niños pequeños. «Es muy bonito, ha mejorado», sentenció.

Los niños encendieron el alumbrado, junto al concejal José Antonio Casablanca, rodeados por Abel Bautista y varios concejales. José Vicente Arnelas

La empresa Ximénez ha repartido por el callejero 285 arcos luminosos, 2.200 guirnaldas y 90 motivos y figuras de suelo, decorando también 125 árboles y 108 farolas.

Un cono de 21 metros

En el diseño de la plaza de España no estaba contemplado este año el árbol luminoso que se alza 21 metros junto al templo catedralicio. Un añadido de última que la empresa ha sumado decoración después del fallo de un cable tensor que desplomó la gran guirnalda que une el Ayuntamiento y el templo.

Pedro Núñez se fotografía con su familia cerca del 'photocall'. J. V. Arnelas

Este cono luminoso se suma a los instalados en San Atón y la plaza Alta, que también encendió este viernes su decoración, dando la bienvenida a las fiestas con su tradicional espectáculo de luces y sonidos, que podrá disfrutarse a lo largo de las celebraciones con varios pases diarios.

Además del gran techo de luces y el árbol transitable, el 'photocoll' del perro soldado ha hecho las delicias de muchos pacenses en la plaza de España, y ya preside infinidad de selfis subidos a las redes sociales.

Hasta el 7 de enero

El alumbrado navideño decorará la capital pacense hasta el 7 de enero. Cada día estará activo hasta la medianoche y los viernes y sábados se mantendrá hasta las tres de la madrugada, sin apagarse durante toda la noche en fechas clave como el 25 de diciembre, 1 de enero y Reyes.

Este viernes también se abrió el mercado navideño del Paseo de San Francisco, y el 5 de diciembre lo hará el instalado en la plaza Alta, otra novedad de la programación del Ayuntamiento.