Ricardo Cabezas niega «enchufismo» y dice que David Sánchez no influyó en la contratación de Luis Carrero

El diputado de Cultura en la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha dicho a la salida de los juzgados de Badajoz que la contratación ... del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, se hizo de forma correcta, con todos los requisitos legales y sin ninguna influencia de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno.

«El señor Sánchez no tiene nada que ver en la contratación porque es una comisión de servicio abierta a funcionarios públicos de otras administraciones, por lo tanto aquí no hay enchufismo. La adjudicación pasa por un proceso técnico y yo lo único que hice fue autorizar la propuesta que me llegó de mi director de área para que se iniciase el proceso».

Ha añadido el diputado tras su comparecencia judicial como investigado que en su declaración ha respondido a las preguntas que le han planteado la magistrada Beatriz Biedma, a la fiscal adscrita al caso y al abogado que lo representa. «He cumplido con mi obligación, tranquilo, y la verdad es que bien. Entiendo que esto se va a aclarar y no tengo más que contarles. A todas las preguntas he respondido, aunque la Fiscalía no me ha hecho ninguna».

«Yo no sabía cuántos candidatos se iban a presentar. Fueron tres meses de trabajo en diferentes despachos, mesas técnicas, en fin, yo en esas cuestiones no estoy», ha señalado antes de dar por concluida una breve comparecencia ante los medios en la que ha evitado hablar de la creación de la oficina física que ocupó David Azagra a mediados del año pasado, cuando el caso ya estaba siendo investigado. «Ya le digo que todo ha sido muy tranquilo y ha ido todo muy bien», ha concluido Cabezas.