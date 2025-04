David Sánchez deberá aclarar hoy ante la jueza si enchufó al exasesor de Moncloa

Sánchez no recordaba qué le preguntaron en la entrevista

La primera declaración de David Sánchez ante el juzgado tuvo lugar en enero. Contestó a la jueza que no recordaba qué le preguntaron en la entrevista de trabajo. «Si me dice si recuerdo exactamente qué me preguntaron, pues no».

Sin embargo, la resolución que le adjudicó el puesto en la Diputación hacía hincapié en que fueron sus respuestas a esa entrevista las que inclinaron la balanza a su favor frente a los otros diez candidatos. Estos otros tenían alguna relación con los conservatorios de Badajoz o Extremadura.

Sánchez, en cambio, dijo no conocer la ciudad antes de llegar para el trabajo. Aludió a su gusto por la zona portuguesa del Alentejo, donde precisamente se encuentra Elvas, localidad fronteriza donde adquirió una casa.

Explicó que aspiró al puesto porque estaba en paro y que encontró la oferta a través de buscadores como Google y plataformas especializadas cuando se hallaba en Milán tras finalizar un máster.

La declaración se prolongó durante noventa minutos, aunque se viralizaron unos cortes en los que no supo responder qué era la Oficina de Artes Escénicas (de la que era jefa antes de dimitir) ni dónde estaba ubicada.

Con anterioridad a esos titubeos, Sánchez había explicado que en 2017 recibió un despacho en uno de los conservatorios, pero tras un año de excedencia en Tailandia, se encontró que estaba ocupado en 2021. No le dio importancia. «Me comprometí a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico». La jueza insistió: «¿Es normal, David, que siendo usted un personal de alta dirección, no tenga un despacho propio?». «Eso no es una apreciación que yo le pueda decir», respondió.

A preguntas de la jueza identificó a Ángel Seco y Luis Carrero como sus colaboradores. Dijo que compartía despacho con el último. Fue entonces cuando la jueza puso la lupa sobre este, de quien tenía un correo electrónico en el que se dirigía a Sánchez como ' querido hermanito '. A raíz de ahí abrió la investigación que tiene este viernes un nuevo capítulo con más declaraciones.