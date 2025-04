Cristina de Frutos, una de las aspirantes: «Me dijeron que la plaza estaba dada»

La directora de orquesta Cristina de Frutos ha declarado este viernes ante la jueza Beatriz Biedma, que investiga la contratación de David Sánchez ... en la Diputación de Badajoz, que a ella le comentaron que el puesto de trabajo que ocupó el hermano del presidente del Gobierno estaba dado de antemano antes de que terminara el proceso de selección.

De Frutos, citada en calidad de testigo, ha atendido a los medios de comunicación tras su interrogatorio, que se ha prolongado durante unos 45 minutos. La instructora del Juzgado de Instrucción número 3 la ha llamado a declarar después de que De Frutos dijera en un medio de comunicación que sabía que la plaza estaba dada de antemano a Sánchez y que, a pesar de que dudó si acudir a la entrevista, finalmente asistió. En esta apenas le formularon preguntas.

En las puertas de los juzgados, la directora de orquesta se ha ratificado en esas declaraciones públicas. «Creo que no hubo igualdad de oportunidades porque no me preguntaron nada y, según la resolución (de adjudicación del puesto de trabajo), a la persona seleccionada (David Sánchez) le seleccionaron precisamente por las respuestas a sus preguntas».

A De Frutos, en cambio, la comisión que realizó la entrevista le «felicitó por su trayectoria, currículum y proyecto, pero nunca me hicieron ninguna pregunta».

Antes de que se publicara la resolución de la convocatoria, ya le dijeron que la plaza estaba dada. Pero ella no lo creyó. «Si lo hubiera creído, no me habría presentado». La directora de orquesta ha informado a la jueza de qué persona fue la que comentó que estaba dada, pero no ha querido desvelarlo ante los medios de comunicación. Ha dicho que fue un colega y, posteriormente a HOY, ha señalado que era un trabajador de la Diputación.

Cristina De Frutos Alonso es una de las once aspirantes a la plaza que finalmente logró David Sánchez y es la segunda que presta declaración tras el músico Nersés Avakimyán, quien también optó al puesto de director de los conservatorios de la Diputación pacense.

Declaraciones de la directora de orquesta

A la plaza de David Sánchez se presentaron 11 candidatos, que tuvieron que entregar un proyecto y se sometieron a una entrevista. Tras la adjudicación del puesto no hubo reclamaciones por parte de ninguno de ellos, ni siquiera hicieron declaraciones públicas entonces pese a que ya en 2017 aparecieron informaciones en medios de comunicación que aludían a un posible caso de enchufismo.

En la actual instrucción, sin embargo, los directores de los dos conservatorios de la Diputación han reconocido ante la jueza que escucharon «rumores» meses antes de la convocatoria efectiva de la plaza de que esta sería ocupada por el hermano de Pedro Sánchez, que entonces no era todavía presidente del Gobierno. David Azagra, su nombre artístico, no tenía hasta entonces ningún vínculo personal ni profesional con Extremadura.

Hasta ahora, Biedma solo había citado como testigo a uno de los otros candidatos, el músico Nersés Avakimyán, quien también fue preguntado si escuchó que el puesto estaba dado de antemano. «No podría confirmar esa información. Siempre se hablan cosas, pero hace mucho tiempo y tengo un vago recuerdo», contestó el pasado mes de febrero.

Manos Limpias ejerce la acusación popular unificada de la que también forman parte organizaciones como Hazte Oír y partidos como PP y Vox.