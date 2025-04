Diputado de Cultura: «Las reuniones con David Sánchez eran un tormento, se llevaba una hora hablando»

«En mi despacho me he reunido muchas veces con David, en mi despacho era un tormento, esperando allí que viniera». Así habla ... el que fuera diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, de sus reuniones con el coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz y hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Martos, que ya no ostenta cargo en la Diputación de Badajoz pero sí se mantiene como alcalde de Castuera, asegura que se reunió con frecuencia con el hermano del presidente del Gobierno en sus años como diputado.

Lo hacía en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil, bien en la sala de profesores o la secretaría, alguna vez en el Conservatorio Profesional Juan Vázquez y «muchas veces» en el despacho que Martos tenía como diputado. Pero Francisco Martos prefería conversar con él por teléfono.

«A David muchas veces le he dicho: me llamas cuando vaya para Castuera y en el coche hablamos. Porque David te costaba una hora cada vez que llegaba y yo llegaba a Diputación a las diez y tenía que irme a las 13.30 o 14 horas. Y cuando iba en el coche iba hablando con él«, le aclaró a su abogado durante su declaración como investigado en el procedimiento que sigue el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz.

El alcalde y el coordinador de conservatorios se veían «con relativa frecuencia, grande». Martos tenía por costumbre ir a la Diputación martes y jueves en el caso de que no hubiera pleno, que suelen celebrar los viernes. «Y era contada la semana que no me esperaba en el despacho para hablarme de algunas de sus cosas«. Lo solía ver »dos o tres veces al mes«.

Hablaban, según su testimonio, de nuevos proyectos e iniciativas que el hermano del presidente quería desarrollar en la institución.

El interrogatorio de Martos fue corto, de apenas un cuarto de hora, un tiempo en que el alcalde contestó que el hermano del presidente nunca le planteó teletrabajar. Tampoco entre abril y mayo de 2022, cuando consta una petición suya entre los correos incautados por la Guardia Civil debido a que, según el hermano del presidente, tenía actividades previstas en Madrid y Portugal relacionadas con sus funciones en la institución provincial. «Del teletrabajo no tengo ni idea«, contestó Martos.

«¿Sabe la relación de David con el presidente de la Diputación (Miguel Ángel Gallardo)?», le preguntó la jueza al alcalde. «Ni idea», le contestó. Martos tampoco supo ni participó del cambio de denominación del puesto de coordinador de conservatorios al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, según sus respuestas a la jueza Beatriz Biedma, porque estas son cuestiones de Recursos Humanos.