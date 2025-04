David Sánchez ante la jueza: «No recuerdo qué me preguntaron en la entrevista de trabajo» El hermano del presidente del Gobierno afirma en su declaración que no conocía a nadie del PSOE extremeño cuando fue seleccionado por la Diputación pacense

Rocío Romero Badajoz Sábado, 11 de enero 2025, 07:42 | Actualizado 07:55h.

«Si me dice si recuerdo exactamente qué me preguntaron, pues no». Con esa frase, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ... admite ante la jueza Beatriz Biedma que no recuerda de qué hablaron en la entrevista de trabajo que fue determinante para adjudicarle el puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017.

