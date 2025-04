Miguel A. Gallardo: «Yo no sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano»

Con respuestas categóricas –en varias ocasiones dijo que «en absoluto» tenía conocimiento de lo que se le preguntaba– contestó Miguel Ángel Gallardo, el presidente de ... la Diputación de Badajoz, a la batería de preguntas que le planteó la jueza Beatriz Biedma durante la declaración que prestó este jueves como imputado por un presunto delito contra la administración pública.

«Es que cuando se habla de que yo he creado un puesto para el hermano del ahora presidente del Gobierno me parece ciencia ficción, porque nada tiene que ver con la realidad», resumió Gallardo en el último tramo de un interrogatorio que se prolongó durante 47 minutos.

El investigado escuchó en un primer momento los indicios que existían contra él y cuando le plantearon la primera pregunta quiso ponerse en pie: «No, no, usted quédese sentado», le indicó la jueza.

«Creo que nunca he comido con David Sánchez, lo he visto en muy pocas ocasiones, a lo mejor 3 o 4 veces al año»

Así comenzó una declaración en la que el líder de los socialistas extremeños, que justamente este fin de semana vuelve a someterse a una votación para revalidar ese cargo, permaneció tranquilo, con los pies cruzados bajo la silla de madera en la que estaba sentado, y con las manos unidas salvo en aquellos momentos en los que las separó para dar fuerza a sus palabras. «Yo cuando me enteré que entre los once candidatos había uno que era el hermano de Pedro Sánchez dije: que gane el mejor. Yo no me interesé por esa plaza», aseguró.

–Y desde que el señor Sánchez empezó a trabajar en Badajoz, ¿qué relación ha tenido con él?

–Mínima, la verdad.

–Le pregunto porque hay un correo en el que David le dice a Elisa Moriano (la directora del Área de Cultura de la Diputación) que quiere una reunión con los tres porque ha estado comiendo con usted el fin de semana.

–Que yo haya comido con el señor Sánchez yo creo que nunca.

–Lo pone expresamente en el correo.

–Creo que nunca, pero en cualquier caso tampoco sería extraño.

–¿Con qué frecuencia ha podido verlo?

–En muy pocas ocasiones, a lo mejor 3 o 4 veces al año.

Esa cuestión centró una parte de un interrogatorio en el que también fue preguntado Gallardo sobre los detalles de la creación de la plaza que ocupó David Sánchez. Tal vez lo más significativo fue la alusión que hizo a la persona que propuso la creación de esa plaza. «Probablemente la diputada de Cultura?».

–«¿Pero lo recuerda?»,

–«Hace mucho tiempo. Yo he trabajado a lo largo de mucho tiempo para intentar recordarlo. Creo que fue la diputada de Cultura, Cristina Núñez. Pero en cualquier caso, una cosa es que lo propusiera Cristina y otra que lo asume el Gobierno y yo como máximo responsable de la Diputación.

Añadió Gallardo que tanto la recuperación de esa plaza que ya había existido con anterioridad, como la de otras 49 plazas que se crearon ese año 2016, fueron analizadas en la reunión que mantuvo el Gobierno provincial el 10 o el 11 de octubre de 2016 en Valdivia, un encuentro en el que también estuvieron la directora o el director del área de Economía y Hacienda y el director de Presidencia. «Allí cada área traslada la necesidad y en este caso el área de Cultura había trasladado esa necesidad».

No conozco sus funciones

Miguel Ángel Gallardo dijo a la jueza que la creación de una plaza que buscaba ofrecer al alumnado de los conservatorios rurales la posibilidad de trasladar la cultura a la sociedad le pareció «una gran idea».

En otro tramo del interrogatorio dijo desconocer los detalles administrativos que acompañaron la creación de la plaza, pero garantizó que en la Diputación siempre se actúa con el visto bueno del secretario y de la Intervención como garantía de legalidad.

Sobre el trabajo que ha realizado David Sánchez desde 2017, la existencia o no de un despacho desde el que trabajar, las tareas concretas realizadas o los motivos por los que se cambió la denominación de ese puesto, tampoco supo dar detalles el presidente de la Diputación. «Yo no sé cuáles son sus funciones, honestamente, aunque hubiera querido, no puedo llegar porque son 1.577 trabajadores y trabajadoras».

A la única pregunta que le formuló la fiscal adscrita al caso, referida a la supuesta irregularidad en el cambio de denominación del puesto, respondió del mismo modo.

A las preguntas de las acusaciones populares no contestó y finalmente abordó aspectos más políticos con la ayuda de las preguntas que le formuló su letrado, Juan José Torres. «Yo creo que en 2016 Pedro Sánchez era un militante, porque había sido cesado como secretario general del PSOE».

–Pero la federación del PSOE en Extremadura es una de las que hizo dimitir a Pedro Sánchez. Usted concibe esa plaza como un premio de consolación?

–Para nada existe ni conciencia de que esa plaza sea para alguien en concreto que ni siquiera conocía. Yo no sabía ni que Pedro Sánchez tenía un hermano.