Azagra declara que conoció la oferta de empleo de la Diputación por internet

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, declaró ayer en el juzgado que conoció la convocatoria de la plaza de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz a través de Internet.

El actual director de la oficina de Artes Escénicas de la institución explicó que había terminado un máster en Milán para ampliar su formación musical y se encontraba en búsqueda activa de empleo, por lo que todos los días dedicaba unos minutos mientras desayunaba a buscar en distintas plataformas de Internet. Fue así, según dijo ayer, como supo de este puesto de trabajo convocado y adjudicado entre 2016 y 2017.

Esta fue una de las respuestas del hermano del presidente a la jueza, la fiscal y su abogado dentro de la investigación que desarrolla el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para aclarar si la Diputación pacense amañó esta plaza para David Sánchez, conocido también como David Azagra en el mundo musical. Su declaración se ha prolongado durante hora y media, entre las 9.40 y las 11.08.

Azagra declaró como investigado por posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias, a la que se han sumado Liberum, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y el PP. Hay otros ocho imputados, entre los que se encuentra el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. La jueza puede aún archivar el caso o decidir si abre juicio oral.

David Sánchez es licenciado en Económicas y director de orquesta, y llegó a la ciudad de Badajoz en el verano de 2017, una vez conseguida la plaza, directo desde San Petersburgo. Allí obtuvo una matrícula de honor en la cátedra de Composición Musical y Dirección Operística en el conservatorio de la ciudad rusa, de cuyo Teatro Mikhailovsky, donde colaboró con Nacho Duato, fue director artístico. Amplió su formación en otros países.

Dice dominar ruso, inglés e italiano, y manejar con fluidez francés y alemán. Tiene 50 años y, aunque se publicó que había sido nombrado asesor del Teatro Real, su presencia en algunas reuniones se debe a su representación a la Diputación de Badajoz por haber firmado esta un convenio con la institución cultural. Su salario bruto en la Diputación de Badajoz, según los presupuestos de 2025, es de 56.575 euros. Su contrato es de alta dirección con carácter eventual (no es funcionario) y su cese no conlleva indemnización.

Cómo conoció este puesto de trabajo en Badajoz y por qué aspiró a este si en ese momento residía en San Petersburgo era una de las dudas que existían desde que se conoció su nombramiento. Ayer contestó que lo conoció a través de búsquedas por Internet.

Durante el interrogatorio, Sánchez también afirmó que no conocía Badajoz cuando se presentó a la plaza ni la había visitado.

Sobre por qué decidió residir en Elvas una vez que comenzó a trabajar en Badajoz, el músico respondió que le gusta esa zona.

–¿Todos los días va y viene a Portugal desde Badajoz?, le plantearon en la sala.

«Y ha dicho que solo va cuando lo necesita. Cuando le han preguntado que cuántas veces acude a su trabajo en Badajoz, que si un día a la semana, dos días al mes, tres... ha contestado que cuando lo necesita sin precisar más». Además, confirmó que no tenía despacho porque no resultaba necesario.

Además, el hermano del presidente del Gobierno también afrontó respuestas sobre su relación con el PSOE. Este dijo que no tenía contacto con el PSOE extremeño y que su relación con la formación se debe a «conexiones familiares».

El músico contestó a las preguntas de la jueza, la fiscal y su defensa, pero no a las planteadas por la acusación popular.

Sánchez tampoco realizó declaraciones a los periodistas. Quien sí atendió a los medios de comunicación fue su abogado, Emilio Cortés, quien al término de la declaración y para responder a los periodistas sobre el supuesto ‘enchufismo’ en la adjudicación de la plaza, respondió: «¿Cómo va a explicar eso? Es como si me organizáis una fiesta de cumpleaños, yo no sé nada, llego allí y resulta que hay coca». De ese modo quiso descartar que David Sánchez pudiera saber de antemano que habían pensado en él para ocupar esa plaza. Para Cortés, el hermano de Sánchez «ha trabajado de forma incansable» desde el puesto de alta dirección que se le confió en 2017 y defendió que optara a la plaza en Badajoz. «El hombre quería ganarse la vida, y eso parece que a determinada gente no le agrada mucho».

«Esto es un castillo de naipes que se van cayendo, lo del absentismo ya está olvidado y tampoco le han preguntado por sus declaraciones de la renta, eso también está ya olvidado», dijo con satisfacción.