El pleno del Ayuntamiento de Badajoz guarda un minuto de silencio por Miriam F. Rua

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha guardado este jueves un minuto de silencio en recuerdo de Miriam F. Rua, periodista del Diario HOY ... fallecida el pasado día 11 de octubre víctima de un cáncer tras años de trabajo dedicada a informar sobre la ciudad de Badajoz.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha pedido a los concejales del PSOE, PP y Vox que guardaran ese minuto de silencio «en honor» de la reportera que dedicó gran parte de su labor a la información cultural de la ciudad, en especial a los Carnavales y la Semana Santa.

Los 27 concejales, los funcionarios, los periodistas y el público que asiste a la sesión ordinaria de octubre se han puesto en pie para recordar a la redactora de HOY.

Así ha comenzado una sesión que ha resultado solemne. Además del respeto mostrado por la periodista, el pleno se ha puesto en pie poco después para recibir la bandera de la ciudad. Los ediles acababan de aprobar de manera definitiva de la bandera de Badajoz minutos antes. Todos los asistentes se pusieron de nuevo en pie cuando el alcalde dio la orden a los servicios municipales de que instalaran la enseña.

Fue una sorpresa, dado que nadie sabía que ya estaba confeccionada. De hecho, el portavoz socialista Ricardo Cabezas le dijo en torno irónico que habría que esperar unos siete meses entre que sacaran a concurso la elaboración de la enseña y que la ciudad pudiera estrenarla. «La echo de menos en este salón de plenos hoy», dijo el portavoz de los socialistas apenas cinco minutos antes.

Antes de dar a conocer que la enseña estaba en el despacho de Alcaldía, Ignacio Gragera agradeció el trabajo e interés de todos aquellos que han colaborado en el diseño. Empezó nombrando al cronista local, Alberto González, que se mostró en contra de la propuesta elegida, seguido de Manuel Cienfuegos, que estuvo en representación de Amigos de Badajoz. Gragera ha puntualizado cada colaborador y ha tenido el recuerdo para dos personas que impulsaron el debate sobre la falta de bandera. Los fallecidos Manuel Márquez y José Manuel Bueno, que fueron presidentes de las asociaciones Amigos de Badajoz y Cívica. Gragera también extendió el agradecimiento a todos los miembros de la anterior corporación. Sonó conciliador en un asunto que generó polémicas en los últimos momentos de su designación hace un año.

Ampliar Momento de la colocación de la bandera en el salón de plenos del Ayuntamiento de Badajoz. C. Moreno

Entre el público se encontraba el experto en heráldica Miguel Calvo y el ex concejal no adscrito a ningún grupo Alejandro Vélez, a quienes el alcalde también había nombrado. Vélez y el concejal del PP Rubén Galea llevaban en las chaquetas el pin de la bandera.

La bandera recibió la aprobación definitiva por unanimidad de los concejales. Todos los partidos también dieron el visto bueno a la aprobación inicial de la nueva ordenanza de ruidos que, entre otras cosas, prohíbe las fiestas en domicilios particulares a partir de las 23 horas.

Por otro lado, los concejales debaten este jueves sobre la creación del Consorcio del Casco Antiguo. PP y PSOE han presentado dos mociones distintas sobre el mismo asunto.

Por un lado, los populares han sacado adelante con su mayoría absoluta, el respaldo de Vox y la abstención de los socialistas la reclamación de que el gobierno nacional se sume al futuro organismo. Durante el debate, el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, ha pedido al portavoz socialista que trate de agilizar la adhesión de la Diputación a este ente dado que la Junta de Extremadura ya ha dado vía libre a la firma. En su intervención, Cabezas se ha preguntado por qué los dos concejales populares que también son diputados provinciales no le han informado que el pleno que se celebrará mañana viernes en el palacio de la calle del Obispo ya lleva en su orden del día esa aprobación.

Por su parte, los socialistas reclaman la creación de una mesa de trabajo que sirva para buscar soluciones al Casco Antiguo y dar los primeros pasos del consorcio. El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, anunció el voto a favor a la iniciativa del PSOE. «Todos los grupos pretendemos lo mismo: que el Casco Antiguo sea rehabilitado cuanto antes».

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha afirmado que la primera preocupación de los vecinos es «la inseguridad ciudadana y que esta es una competencia exclusiva estatal». Y ha puesto como ejemplo la entrega de 1.526 firmas por parte de distintos colectivos a la Delegación del Gobierno en el día de ayer, miércoles. Además, ha dicho que «flaco favor se hace generalizando» una situación que, aun habiendo zonas degradadas no todas las calles lo sufren.

Urueña ha desgranado las inversiones realizadas en los últimos años y los proyectos municipales que buscan dar más vida a la zona histórica. «Poco me parecen para 29 años que llevan ustedes (el PP) gobernando» la ciudad, le ha respondido la socialista Concha Baños. "Lo único que pedimos es que reúnan una mesa técnica para hablar de los problemas del Casco Antiguo ya", ha dicho la edil.

La propuesta del PSOE ha sido rechazada por el voto negativo el PP. Pero el alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado que el Casco Antiguo está hoy mejor que a finales de los 80 e inicios de los 90. Recordó que fue Miguel Celdrán quien, con el impulso del primer plan Urban que recibió la ciudad, puso las bases con la recuperación de la Plaza Alta. "Esas acusaciones de que no se ha hecho nada no son verdad. Hasta el año 2000 no se podía subir a la Plaza Alta", ha destacado. El alcalde ha añadido que la Diputación aprobará la adhesión al consorcio mañana viernes, pero que después habrá que formalizar el nuevo organismo con la firma ante notario.

El PP también impidió la propuesta del PSOE para declarar Hijos Predilectos de Badajoz a la actriz Carolina Yuste y el periodista Juan Manuel Benítez, que triunfa en Estados Unidos. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha dicho que ambos son aún jóvenes y aún pueden ganar tanto un Óscar como un Pulitzer. "¿Por qué no? Los de Badajoz podemos hacer cualquier cosa".