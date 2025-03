La bandera de Badajoz aviva el rifirrafe político y con las asociaciones culturales

Ha sido justo lo contrario de lo que se propusieron. «Que sea un elemento no de confrontación sino de unión», dijo el alcalde de Badajoz ... en marzo de 2021. Así se pronunció Francisco Fragoso en el pleno que decidió la creación de una comisión sin políticos para elegir la bandera de la ciudad.

Ha pasado año y medio, el alcalde ha cambiado, la comisión ya ha emitido una propuesta y ahora los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no están conformes. Esgrimen cuestiones de procedimiento, como que la comisión no se ha constituido formalmente y la consideran un grupo de trabajo sin representatividad.

«El PP no puede apoyar esta iniciativa tal y como se ha presentado porque no cuenta con el respaldo y el consenso que siempre hemos exigido y que, para nosotros, es una barrera que no se debería cruzar», explican desde el grupo municipal dirigido ahora por Antonio Cavacasillas.

«Tras consultarlo con muchos pacenses se llega a la conclusión de que, si bien unos la han aceptado, también hay que reconocer que ha tenido una fuerte contestación. Es esto lo que preocupa al grupo socialista, que el símbolo nazca cuestionado y no sirva para representar a todos los pacenses», añaden desde el PSOE.

Desde Podemos, Erika Cadenas, pone el énfasis en que se podía haber optado por un proceso más participativo y apuesta por una consulta ciudadana.

Los colectivos lo ven de otra manera. «Dicho por ellos. Ni el PP ni el PSOE pueden consentir que un alcalde con solo cuatro concejales se lleve la medalla de que Badajoz al fin tenga una bandera», explica el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos.

Cabezas dijo este martes: «Un símbolo que se va a quedar para el resto de los siglos debe salir con el mayor apoyo y consenso, no puede salir con el apoyo y el consenso de un partido que tiene tres concejales (además del alcalde). Es que esto es de risa».

La comisión de Asuntos Generales que se celebró este miércoles estudió la propuesta para llevarla al pleno del próximo lunes. PP y PSOE han intentado evitarlo. Los portavoces de los cinco partidos se reunieron a última hora de la mañana del martes a iniciativa del PP y PSOE, que pretendieron que el alcalde lo retirara del orden del día. Sin su apoyo, la propuesta no saldrá adelante. Pero el regidor de Cs, Ignacio Gragera, confirmó su intención de llevar la propuesta al pleno para aprobarla o para iniciar otro procedimiento. El alcalde dijo este miércoles: «No cambiaré las reglas de juego a mitad de partido ni permitiré que nadie me tilde de autoritario cuando se debe argumentar cada voto a favor o en contra de las propuestas de las asociaciones civiles de la ciudad».

Ahora, las asociaciones que han colaborado presentando sus propuestas y cediendo para llegar a un consenso hasta la bandera elegida se ven en medio de la disputa política. Están molestos.

«Este es un lío 'made in Badajoz'», dice Juan Carlos Arce, que forma parte de las asociaciones Cívica y Recreadores Baluarte. «La idea de hacer una bandera llevaba años sobre la mesa, nadie dijo nada y después hacemos una bandera y se dedican a criticar», lamenta el miembro de la comisión.

Arce recuerda que aquella sesión de pleno de marzo de 2021 establecía que la comisión que eligiera la bandera estuviera formada por colectivos y sin políticos, que estos no tuvieran voz ni voto.

Así consta en el acta de aquella sesión. Se acuerda «crear una comisión específica compuesta por las asociaciones culturales de la ciudad para dotar a la Ciudad de una bandera municipal».

Fue, además, iniciativa del portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que los políticos no entraran a debatir. «Hay tiempo para reunir a los cronistas y a aquellos expertos que los propios cronistas propongan», dijo.

Este martes, en cambio, el PSOE envió una nota en la que afirmó que el pleno de marzo de 2021 «fijaba la creación de una comisión a aprobar en pleno y no un grupo de decisión cuyos integrantes desconocía la inmensa mayoría de la Corporación, contraviniendo igualmente lo acordado».

Este intento de los concejales de PP y PSOE de desligarse de los trabajos para consensuar la bandera ha caído mal entre los miembros de la propia comisión. Entre ellos, en el portavoz y vexilólogo Miguel Calvo. Este observa que los concejales «están preguntándose quién se llevará el gato al agua de aprobar una bandera para la ciudad y quieren esperar a que pasen las elecciones».

Calvo explica que cada integrante de la comisión llevó una propuesta. También lo hicieron otras personas que no acudieron a la primera reunión. Esta tuvo lugar el 17 de mayo pasado. Según el acta de la reunión, se vieron ocho diseños distintos. Pero fueron descartando aquellos que «no cumplían con las normas heráldicas y de vexilología».

La propuesta elegida fue la de Miguel Calvo, aunque le añadieron las tres ondas que simbolizan el río Guadiana bajo el león.

Manuel Cienfuegos, de Amigos de Badajoz, apunta que esas tres ondas aparecen en el escudo de Badajoz más antiguo que existe, datado en el 28 de mayo de 1255. Este escudo es por un lado un león rampante y por otro una ciudad encastillada (Badajoz) sobre las ondas (río Guadiana). Este sello se encuentra en el Archivo Catedralicio.

Ampliar Propuesta de la asociación Amigos de Badajoz. HOY

En contra de esas ondas se ha mostrado el cronista de Badajoz, Alberto González, que acudió a la primera de las tres reuniones de la comisión y no volvió. «Allí había gente con mucha voluntad, pero no lo vi serio», afirma.

González asevera que no llevó ninguna propuesta, sino que «hizo alusión» a la que otra comisión aprobó en 2010. Con Consuelo Rodríguez Píriz como concejala de Cultura, González formó parte de ese otro comité con Francisco Pedraja, el reconocido pintor que fue presidente de la Real sociedad Económica, y con Manuel Terrón, cofundador y miembro de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, el mayor experto en la historia de Extremadura.

De aquellas reuniones salió otra enseña, que está formada por un fondo blanco con un león rampante color carmesí mirando a su derecha. Este es propio del reino de León, en el que se integró la ciudad en 1230 y que desde sus inicios se constituyó como escudo. Cuenta también con una columna color plata en la que se puede leer la inscripción 'Plus Ultra'. El blanco del fondo, indica Alberto González, era la referencia a la historia musulmana de la ciudad por ser el color de los Omeya. «Era una aportación de gente con autoridad histórica», afirma.

No salió adelante. «Miguel Celdrán la guardó en un cajón y después Amigos de Badajoz recuperó la iniciativa con la propuesta de Manuel Márquez, que consiste en adaptar el pendón existente a la bandera», dice el cronista.

Ampliar La opción de Alberto González, colocada sobre fondo verde. HOY

«Al final esto es una salsa donde moja todo el mundo cuando antes era una propuesta seria. Después se inventaron esta que proponen, con filigranas y hasta donde hablan de las uñas (del león)».

Alberto González solo ve dos posibilidades. O dejar enfriar este asunto o crear una comisión de expertos que, a su juicio, «sepa».

Miguel Calvo, el vexilólogo que es también portavoz de la comisión que ha seleccionado la última propuesta, disiente de que la propuesta de Alberto González, la de 2010, sea la adecuada. «El blanco no existe en vexilología, es plata, y la columna también es plata. En Heráldica nunca se puede poner color sobre color. Es decir, el plata de la columna no puede ir sobre el plata del fondo».

Imán y referencia musulmana

El blanco, como indicó antes Alberto González, era una referencia al pasado musulmán de la ciudad. El imán, Abdel Najar, no quiere entrar en polémica. Pero se ha puesto en contacto estos días con Manuel Cienfuegos, presidente de Amigos de Badajoz y miembro de la comisión que ha seleccionado la bandera. Echa de menos algún guiño al pasado islámico.

«Hablamos de los primeros siglos de la historia de nuestra ciudad y, posiblemente, la mejor etapa ha sido la aftasí», recuerda.

Abdel Najar confía en la buena intención de la comisión. «No ha habido una decisión en base a una cultura concreta, sino plural, según me han dicho. Intentaron introducir la torre de la Atalaya como representación, pero no pudieron. Me hubiera gustado, pero respetamos el trabajo de la comisión y me quedo con la buena intención que han tenido».