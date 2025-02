El Ayuntamiento de Badajoz actúa contra reloj para agotar el dinero de los fondos europeos

Las obras terminadas suman ocho millones de euros

Badajoz ha invertido más de ocho millones de euros de los 18,7 que forman la línea de financiación Edusi. La obra más reciente corresponde al corredor verde de la calle Stadium para despejar la muralla, donde se han invertido dos millones de euros. En estos años han salido otras adelante. Una de las primeras fue instalar semáforos en el cruce del Gurugú (61.100 euros), soterrar contenedores en varios puntos (340.000 euros), esconder los cables en el Casco Antiguo (197.000 euros) y ampliar la red de calles sin bordillos en el Casco Antiguo (1,5 de millones de euros). También se han construido las instalaciones deportivas Víctor Díaz en Santa Engracia (365.200). Estas subvenciones permitían también financiar personal, como ha habido en Servicios Sociales o en Contratación y contar con herramientas digitales para agilizar la gestión del plan. Mejoras en viviendas sociales municipales, construcción de huertos urbanos, adecentar los accesos bajo las vías del tren y los juegos infantiles en el parque de la Legión son parte del listado ya realizado. Si todo esto suma ocho millones de euros, deberían quedan unos diez millones de euros en marcha cuyas actuaciones deben aún terminar. Antes de que Blanca Subirán, la concejala encargada de estos proyectos cesara en abril, esta aseguró que el 65% del plan estaban en marcha, entre obras terminadas, otras trámites administrativos y en ejecución. El PSOE se salió de la mesa de seguimiento, por lo que no tiene cifras, y el Gobierno local prefiere no desgranar datos hasta que terminen las obras. Aún quedan algunas por empezar y, aunque están convencidos de que no habrá problemas, prefieren esperar. De todas formas, el concejal encargado de estos proyectos ahora, Carlos Urueña, asciende el dinero invertido hasta 13 millones de euros. Suma las obras en marcha o con la tramitación terminada a las actuaciones que están en uso. Solo reconocen haber descartado el edificio de Padre Tacoronte, que rondaba los dos millones de euros. El resto, dice, se agotará.