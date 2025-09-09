Pilar Andújar celebra los 40 años de su escuela flamenca con Esther Merino y La Kaíta el día 18

Rocío Romero Badajoz Martes, 9 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

La escuela de flamenco de Pilar Andújar celebra su 40 aniversario con una gala que el próximo 18 de septiembre en el teatro López de Ayala a las 20.00 horas. Será un homenaje al baile, a su historia y al legado de Andújar. Entre otros, está previsto que actúen José Galván, y Pilar y Diego Andújar, y los cantaores Esther Merino, Alejandro Vega, La Kaíta y Montse Cortés. También estará el guitarrista Joaquín Muñino, el pianista Pedro Calero, y Amalia Mateos con su flauta travesera. Jorge Goes cantará fados y Sergio Román declamará poesía.

Asimismo, habrá actuaciones de la Escuela de Flamenco de Pilar Andújar, y las antiguas alumnas de los cuadros más representativos de la escuela ofrecerán un actuación especial.

Con la iluminación de Isra Ballester, el vestuario de María Monago y la dirección artística de Diego Andújar, habrá una actuación especial como homenaje al comendador Rui Nabeiro. Pilar Andújar ha actuado en muchas ocasiones en convenciones y congresos organizados por el grupo Delta, al que une una relación de muchos años, y de ahí el homenaje a quien fuera su promotor y que falleció en 2023.

Con este espectáculo, la artista celebra las cuatro décadas de la escuela donde ha enseñado a bailar sevillanas y los distintos palos del flamenco a cientos de pacenses. Según sus cuentas, en una entrevista que respondió en HOY hace unos meses, han sido 4.000 las personas que han pasado por sus aulas, que continúan abiertas en las inmediaciones de la Plaza de las Américas. Con ese dato solo estima a los pacenses, sin contar con las clases que ha dado en Cáceres y en Portugal.

Andújar estará acompañada el próximo día 18 por José Galván, que fue profesor de ella en Sevilla cuando empezaba en este arte. Con 17 años montó su primera academia en Badajoz y desde entonces ha ido no solo enseñando los distintos palos del flamenco, sino aplicando su ejercicio a la recuperación de enfermedades. Entre ellas, cómo mover los brazos con arte para superar las secuelas de un cáncer de mama. Hace cuatro años, la artista promovió un espectáculo para homenajear a Ibn Marwan y para el que contó con el bailaor Antonio Canales a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer.

La gala del día 18, para la que se pueden comprar ya las entradas en la web del Teatro López de Ayala, estará dirigida artísticamente por Diego Andújar, su hijo, que se ha forjado también un nombre en el flamenco. Tras triunfar en China, este año ha sido una de las figuras principales del montaje Malinche (de Nacho Cano) en México y ha participado también en el festival de Mont de Marsan con la Diputación de Badajoz.

Fue precisamente el trabajo de Diego Andújar en México lo que ha retrasado el festival, que en principio iba a tener lugar en abril pero que finalmente será el próximo día 18 de este mes.

