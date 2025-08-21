Hace cinco meses que el bailaor Diego Andújar cogió un avión con destino a México para cumplir un sueño. Hoy, el pacense llega a su ... tierra con una maleta cargada de experiencias vividas y la ilusión de volver a ver a su gente desde lo alto de un escenario. El espectáculo 'Mala Vía' que lleva este viernes a la plaza Alta es una creación a raíz de sus vivencias, algunas «muy bonitas» y otras «muy difíciles» de los últimos meses. «Van a ver al Diego de siempre, pero más maduro, más centrado y que sabe lo que quiere», ha comentado.

Andújar viene de ser uno de los bailarines principales en 'Malinche', el musical de Nacho Cano. Ya lo había hecho en Madrid durante siete meses, pero vivirlo en México ha sido todo un reto. Ha podido ver la historia desde allí y cómo la recibe el público mexicano. Lo que más le ha gustado de trabajar en la capital mexicana ha sido la hospitalidad, el cariño y cómo se toman las cosas. «La energía que hay es muy al trescientos por cien para todo, y a nivel artístico valoran mucho la oportunidad de estar haciendo un musical en su país. Verlo en mis compañeros ha sido lo más bonito que me llevo de allí», ha mencionado. Por otro lado, lo que más ha echado de menos ha sido a su familia, las comidas de su madre y sus consejos.

Hacer un musical era algo que nunca se había imaginado en su vida como bailaor. Pero, además de ser la coreografía de Jesús Carmona, al que admira mucho, ha aprendido que en el lenguaje del flamenco puedes contar cualquier cosa. Se ha formado también en ritmos urbanos, canto y en interpretación. El equipo de Malinche lo componen los urbanos, que lo interpretan los mexicanos, y los flamencos, que es el equipo español. «Es una unión que queda muy guay, porque nuestras energías son muy parecidas pero a la vez muy distintas», ha explicado.

Diego Andujar ha aterrizado este jueves en Madrid, y en el mismo día coge un blablacar de vuelta a Badajoz. En el vuelo ha aprovechado para avanzar algunas cosas del espectáculo 'Mala Vía'. Debido a la distancia ha tenido que hacer todo de forma telemática, enviando vídeos y audios por teléfono, pero una vez en casa se reunirá con el equipo. Le acompañarán en el escenario el cantaor Manuel Pajares y el guitarrista Manolín García. Además de su amiga bailaora Raquel Guillén, que fue la primera persona que conoció cuando llegó a Madrid, gracias a ella empezó en el conservatorio y su familia lo acogió en su casa como uno más.

«Es el sueño de ese niño que iba a la plaza Alta, veía los espectáculos y pensaba en algún día estar ahí»

Está emocionado por volver a casa y actuar en la plaza Alta: «Al final el cuerpo tiene memoria y registra todo lo que he estado viviendo en México y como voy a bailar el viernes no lo haría si no hubiese vivido todo esto en los últimos meses. Poder traerlo a mi ciudad siempre es un regalo. Volver a ver a mi gente, y qué mejor manera que subido a un escenario», ha expresado.

Actuaciones programadas

El bailaor pacense sigue cursando su tercer año en el Conservatorio Superior de Madrid. Pero, ya tiene en su agenda varias actuaciones programadas en Extremadura. El 16 de septiembre, coreografía y dirige el espectáculo con el que su madre, Pilar Andújar, va a celebrar el 40 aniversario de su escuela en el Teatro López de Ayala de Badajoz. «Me hace mucha ilusión porque va a ser un recorrido por esos cuarenta años». Después, en octubre tendrá lugar el Festival Flamenco de Cáceres, que será la primera actuación en la capital cacereña. Además, también tiene otros eventos por la región, ya que no sólo quiere ceñirse al territorio de Badajoz. «Extremadura tiene pueblos maravillosos», ha comentado.

La primera cita será este viernes, 22 de agosto, a las 21.30 horas en la 16º edición de 'Flamenco en la plaza Alta'. «Al fin y al cabo es el sueño de ese niño que iba a la plaza Alta, veía los espectáculos y pensaba en algún día estar ahí. Eso se está cumpliendo poco a poco. Ya es una realidad», ha contado a HOY pocas horas después de que su avión aterrizara en tierra española.