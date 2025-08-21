HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Diego Andújar en sus últimos días por México. Ernesto Ávalos

Diego Andújar

Bailaor
«No bailaría como lo voy a hacer en Badajoz si no fuera por lo vivido estos meses en México»

El bailaor pacense regresa a su tierra con un espectáculo en la plaza Alta después de una temporada con Malinche, de Nacho Cano

Miriam Rubias

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:25

Hace cinco meses que el bailaor Diego Andújar cogió un avión con destino a México para cumplir un sueño. Hoy, el pacense llega a su ... tierra con una maleta cargada de experiencias vividas y la ilusión de volver a ver a su gente desde lo alto de un escenario. El espectáculo 'Mala Vía' que lleva este viernes a la plaza Alta es una creación a raíz de sus vivencias, algunas «muy bonitas» y otras «muy difíciles» de los últimos meses. «Van a ver al Diego de siempre, pero más maduro, más centrado y que sabe lo que quiere», ha comentado.

