El pacense que baila flamenco con Malinche en México

Se llama Diego Andújar, tiene 24 años y hoy lunes se sube a un avión con destino a México. Cuando llegue se pondrá a ... ensayar porque el día 28 tiene estreno en el Teatro El Frontón de la capital mexicana. Este flamenco nacido en Badajoz será uno de los tres bailarines principales del espectáculo Malinche, de Nacho Cano.

Andújar lleva un año integrado en el musical. Se presentó a las audiciones atraído no solo por este espectáculo y su creador, sino por el coreógrafo del montaje. Admira a Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza 2020, y ahora va a cumplir el sueño de compartir escenario al otro lado del charco.

De España saldrán los tres flamencos que dan vida al conquistador Pedro de Alvarado y una decena de bailarinas, a las que se sumará un elenco de artistas mexicanos que han acudido a España a formarse.

Para este pacense, que despidió 2023 con una gira en China y ha actuado en Finlandia o Alemania, no es extraño salir a bailar. Aunque este musical supone una oportunidad. Explica que ha podido formarse con profesores integrados en la compañía. Ha recibido clases de actuación y de cante, así como baile urbano. Es esta especialidad de la que más ha aprendido en estos meses, aunque fundamentalmente se dedica a lo suyo: el flamenco.

Dice que, a nivel de infraestructura, Malinche es el montaje más grande de los que ha participado y esto exige mucho esfuerzo. Porque no tiene nada que ver compartir escenario con medio centenar de personas a hacerlo con la mitad, que ha sido lo habitual para él hasta ahora.

El escenario de Ifema donde han desarrollado el espectáculo es muy grande y puede haber mil espectadores. Además, hay días donde puede interpretar otros personajes y todo esto le exige agilidad, no solo física sino también mental. «Es el espectáculo más grande de Europa en este momento, dura tres horas y media y te preparan la cabeza para ello». La versatilidad y la rapidez del aprendizaje están suponiendo un reto.

Aunque Diego Andújar se marcó otro objetivo a largo plazo hace tiempo por el que lucha a diario. A las ocho de la mañana sale de su casa en Madrid para recibir clases en la Escuela Superior de Danza María de Ávila donde ha escogido la especialidad de baile Flamenco y Pedagogía. Es decir, para ser profesor en el futuro. Andújar tiene en su madre, Pilar Andújar, su referente y en su escuela de baile ubicada en Valdepasillas el germen de su arte.

«Ser profesor me tira por mi madre, pero creo que es muy sacrificado. Hace años diría que solo quería bailar, pero ahora también me gustaría crear coreografías y llevar espectáculos», explica.

Las clases de la escuela de danza son intensas, hasta las 18 horas. Y, los días de función no vuelve a casa hasta las dos de la madrugada. Confiesa que es duro, pero no quiere dejar nada atrás.

De hecho, todo esto lo compagina con actuaciones independientes. Hace poco puso en escena un espectáculo propio sobre Extremadura en Getafe, dado que un concejal de ese municipio lo vio en una actuación en Campanario y se lo ofreció. Hay tantos emigrantes extremeños en Madrid que la actuación fue un éxito y algunos se quedaron en la puerta. Anoche actuó en el café Berlín de Madrid y tiene agenda en Extremadura este verano.

Actuaciones en Extremadura

La propuesta inicial que le hizo Nacho Cano para actuar en México abarcaba siete meses, pero una temporada tan larga le impedía cumplir con los compromisos que ya tiene en España en general y en Extremadura en particular. Y no quiere dejarlos. «Estar en un escenario ante mil personas está bien, pero venir a Jerez de los Caballeros o a Villanueva de la Serena me gusta más», asegura.

En agosto tiene actuación cerrada en la plaza Alta de Badajoz y en septiembre dirige el espectáculo con el que su madre, Pilar Andújar, va a celebrar los 40 años de su escuela en el Teatro López de Ayala. Inicialmente este montaje iba a tener lugar en abril, pero le pillaba en pleno estreno en México y finalmente decidieron retrasarlo unos meses para poder vivir la aventura americana. En julio participa en el principal festival flamenco de Francia, que tiene lugar en Mont-de-Marsan.

En su curriculum figura que ha bailado el himno de Extremadura por bulerías, ha ido a The Dancer en RTVE y ha actuado con Antonio Canales.

Diego Andújar habla de la importancia de salir de Extremadura para aprender y volver. «De pequeño echaba en falta referencias de bailaores que salían con frecuencia. Mi madre lo había hecho, pero en ese momento yo lo veía muy lejano. En cambio, ahora creo muy necesario formarme en el extranjero y poder volver después». Su experiencia es que el flamenco se valora fuera de España, algo que va a poder comprobar los próximos tres meses en México. Tiene billete de vuelta para el 4 de junio.