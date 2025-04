El bailaor extremeño más ovacionado en China

J. López-Lago Sábado, 30 de diciembre 2023, 20:39 Comenta Compartir

Tenía nueve años cuando su madre le pidió que por favor subiera al escenario. «Le coges la mano a una de las niñas, le das ... una vueltecita y ya está», le dijo ella, que tiraba de él y de su hermano mayor, ya que siempre necesitaba niños porque casi ninguno quiere bailar. «Fueron apenas unos segundos, pero el público me aplaudió y esa sensación ya me atrapó», confiesa Diego Andújar en una cafetería del Parque de San Francisco, en Badajoz, donde ha pasado las fiestas un artista que ya ha dejado atrás su ciudad y probablemente no lo sabe. Hoy tiene 22 años y cuando aparece de lejos su figura se recorta entre la niebla, en la que destaca una chillona chaqueta roja. Ya no se le notan andares de niño sino de bailaor.

Como adolescente presentó su descaro cuando se atrevió a taconear sobre el embarcadero de Badajoz el himno de Extremadura por bulerías. Un año después, en 2021, toda España lo vio en el programa de TVE 'The Dancer' dedicándole un baile a su abuela. Ese mismo año puso en pie en el López de Ayala junto a Antonio Canales 'Batalways', una historia de Badajoz coreografiada con mirada flamenca en la que aún se notaba sobre el escenario la tutela de su madre Pilar Andújar. Pero Diego ya camina solo. Acaba de llegar de una gira por China con el prestigioso Ballet Flamenco de Madrid de Luciano Ruiz, donde ha levantado y bajado el telón 48 veces en 36 ciudades –Wuhan, Shangay, Pekín...– representando la ópera 'Carmen', un filón en Asia como lo es 'Amor Brujo' en todo el mundo. «Era la quinta 'Carmen' que pasaba en menos de tres meses por las principales ciudades de China, por eso no me esperaba que hiciéramos lleno en cada función (...). Los teatros allí son inmensos y el público es tremendamente respetuoso con los artistas, nos ven como dioses», cuenta satisfecho de vuelta a casa por navidad. En el conservatorio superior Semejante experiencia, antes de sudarla sobre las tablas, hay que ganársela. Diego se presentó a una audición con más de 400 aspirantes y lo escogieron como uno de los 20 artistas del cuerpo de baile. Pero a mitad de gira el director decidió probar al pacense y que hiciera de torero. Su cara de niño no se achicó al lado de la exuberante cigarrera que da nombre a esta ópera dramática escrita por Bizet en 1875. Ella, el personaje de don José y el torero al que ha dado vida Diego Andújar, destacan por encima del resto. Hoy este pacense, cuando se pone a taconear, se puede decir que se convierte en la imagen de España para miles de chinos que se interesan por nuestro país y lo hacen a través del flamenco. Ampliar Diego Andújar durante una función de Carmen en China este otoño. HOY La gira ha durado del 12 de octubre al 18 de diciembre y él ha acabado agotado, «pero no de bailar, porque hacerlo en una compañía como la de Luciano Ruiz ha sido fantástico, lo que cansa es tanto viaje», matiza este joven que ha acabado el conservatorio profesional (ahora ha iniciado el superior) en la especialidad de flamenco, pero dio el salto como bailaor este año con 'Olé olá', el espectáculo que Cristina Hoyos tenía en la Joy Eslava madrileña de jueves a sábado. Tablaos y compañía Para llegar hasta ahí no ha habido tregua. Antes de afianzarse en Madrid y concluir como protagonista su primera gira internacional, Diego Andújar ha hecho muchos kilómetros venciendo el sueño y marcando el compás. Amparado por su madre ha hecho numerosos festivales de academia, pero la escuela familiar se le quedó chica y entre los 14 y los 17 años viajaba prácticamente a diario hasta Sevilla para recibir clases de Jesús Galván. «Fui al instituto Reino Aftasí, que tiene un bachillerato artístico, y fueron más permisivos conmigo», recuerda agradecido. Después, cada vez que llegaban los Reyes y los cumpleaños, pedía de regalo un curso en Madrid, donde frecuentó la escuela Amor de Dios. En la capital conoció a Raquel, hoy compañera de piso y persona que le animó a probar suerte lejos de casa. Cuenta que al llegar allí se amontonan las historias de adolescentes que quieren ser bailarines y deben vencer resistencias familiares. «Conmigo es al contrario. Por ser mi madre quién es, la bailaora Pilar Andújar, en mi casa todos me han ayudado y me ha resultado más fácil. Pero aquí ya nadie regala nada, por eso yo no me salto una sola audición». A su edad tiene claro que es imposible decantarse entre ser bailaor de tablao o de compañía y prefiere estar preparado para dar batalla en los dos frentes. Lo que sí tiene claro es que en Madrid está ahora mismo su futuro como bailaor flamenco por la cantidad de espectáculos que programa – «más que en Andalucía», afirma–, y por la gran cantidad de público potencial que tiene, ya que reconoce que el turismo es el gran aliado ahora mismo del negocio del flamenco. Allí hace actuaciones esporádicas en varios tablaos e imparte clases, pero en su agenda vuelve a estar Badajoz ahora que rebosa energía y creatividad. «Ahora mismo tengo un proyecto que quiero presentar al Festival de Flamenco y Fado, que es lo que más ilusión me hace, hacer algo en Badajoz, que es mi tierra».

