La inactividad en la sede de la Policía Local en el Caso Antiguo de Badajoz aumenta la inseguridad

Los vecinos, comerciantes y hosteleros del Casco Antiguo de Badajoz están en pie de guerra. Las últimas agresiones a vecinos y la proliferación de puntos de venta de droga ha colmado su paciencia.

Una de las zonas con más quejas vecinales es la plaza ... de Santa María y las calles cercanas, como Arias Montano o Montesinos. Los residentes denuncian inseguridad, ruido y acoso a diario y todo junto a la comisaría del Casco Antiguo, que tiene su sede en la calle Montesinos (era la antigua jefatura local). Cuando la sede central se trasladó a Valdepasillas, el Ayuntamiento de Badajoz prometió mantener actividad en estas dependencias, pero no se ha cumplido y la zona se ha degradado rápidamente.

Según ha podido saber HOY solo un agente de la Policía Local, que está en segunda actividad, tiene su puesto en la comisaría de Montesinos pero no siempre está en servicio. Cuando ocupa su puesto, lo hace de lunes a viernes y solo por las mañanas. En la práctica, las instalaciones están cerradas la mayor parte del tiempo.

Si en ocasiones se ve a agentes o sus coches en Montesinos suele ser, según indican fuentes consultadas por este periódico, porque los operativos pasan por esta oficina para ir al baño cuando están patrullando por el centro de la ciudad.

Estas mismas fuentes indican que se produjo un robo en un coche policial que estaba aparcado en la puerta de esta comisaría. Robaron una emisora y un rotativo policial de este vehículo. No se ha recuperado el equipo y no se ha identificado a los responsables del hurto.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Badajoz niegan la inactividad, aunque reconocen que solo hay un policía fijo de lunes a viernes en este edificio. «La comisaría de la Calle Montesinos es la sede de la Unidad de Proximidad y de la Giapol», indican antes de añadir que estos agentes cuentan allí con material de oficina y «está abierta de lunes a viernes con un policía». «Giapol trabaja allí con la elaboración de informes, descansos o controles, entre otros», apuntan desde el Consistorio pacense.

Los más afectados por la inactividad de la comisaría de Montesinos son los residentes de la zona. Uno de ellos es Álvaro (nombre ficticio), que lleva dos años viviendo en esta zona del Casco Antiguo. Denuncia que a diario hay concentraciones de personas en la plaza de Santa María que cantan, ponen música y gritan hasta altas horas de la madrugada. También tienen por costumbre llamar a los telefonillos de los vecinos cercanos para molestarles.

«En verano no podemos abrir las ventanas y no les puedes decir nada. El otro día había una persona orinando en la pared, junto a la comisaría, a media mañana, y lo ví desde balcón, pero no me atreví a decir nada por miedo a represalias», se lamenta Álvaro.

Este vecino, añade, ha renunciado a llamar a la Policía Local para pedir ayuda «porque siempre nos dicen que no tienen efectivos y no viene nadie».

Las reuniones diarias en la plaza de Santa María han deteriorado mucho este espacio. Con frecuencia, denuncian los vecinos, se rompen baldosas e incluso se han producido incendios. Además, no hay flores porque las arrancan cuando las plantan. «Hacen batallas lanzándose las macetas y por la mañana aparece todo destrozado y lleno de tierra».

Otra vecina, Nuria (nombre ficticio) reconoce que se sienten impotentes. Hace unos días vieron a una persona tirar basura en la calle junto a un contenedor y le llamaron la atención. «Luego no quisimos ir a casa porque no fichará dónde vivimos, porque da miedo», se lamenta esta vecina, que también denuncia la proliferación de nuevos drogodependientes por estas calles.

«Las últimas agresiones, una de ellas a un niño, dan miedo la verdad y escuchar al alcalde decir que no se puede hacer nada... Si ellos no pueden hacer nada, imagina los vecinos, que estamos desesperados», lamenta Álvaro, quien reconoce que la situación ha empeorado en los últimos meses, aunque el problema es más antiguo.

Local cerrado

Hace unos años se instaló un local de hostelería en la plaza de Santa María, pero solo duró unos meses abiertos. Los vecinos relacionan este cierre y el hecho de que no remonte la zona con la inseguridad que viven a diario.

A esto se añade que la plaza de Santa María, donde está el Museo de la Ciudad, lleva nueve años sin tener acceso directo a la plaza de San José. Es el tiempo que lleva cerrada la calle Norte por riesgo de derrumbe de sus edificios, lo que provoca un efecto callejón en esta plaza.

El edificio de la calle Montesinos, además de mantener la actividad policial que prometió el Ayuntamiento, está comprometido como sede de asociaciones.

En 2019 se hizo un inversión para renovar estas instalaciones a costa de los fondos del Plan de Impulso. Sin embargo, por el momento, no se han dado nuevos usos a este inmueble.